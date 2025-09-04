Toulon sans Villière, Abadie et Jaminet à Montpellier

Le RC Toulon entamera le Top 14 samedi à Montpellier sans trois de ses internationaux, l’ailier Gabin Villière et le troisième ligne Esteban Abadie, blessés, ni sur l’arrière Melvyn Jaminet sur choix sportif. Abadie est touché à un mollet et Villière a été opéré d’un doigt après le dernier match du XV de France en Nouvelle-Zélande en juillet.

ADVERTISEMENT

“Gabin en a encore pour quelques semaines, on n’a pas de durée exacte pour son absence”, a expliqué en conférence de presse jeudi Pierre Mignoni, le directeur du RCT, qui a confirmé l’absence de Jaminet.

“Melvyn va bien, il a joué le dernier match amical face à Clermont, mais j’ai fait le choix de m’appuyer sur Marius Domon. Il y a de la concurrence, les joueurs le savent”.

????? ??????? 🚑 Avant la rencontre face à Montpellier ce samedi, faisons le point sur nos blessés 🔴⚫ — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) September 4, 2025

“Pas de pression” pour fixer le retour d’Ollivon

Quant à Ollivon, l’ancien capitaine du XV de France suit toujours son protocole de retour au jeu après sa rupture du ligament croisé d’un genou en janvier. Il a retrouvé pleinement les entraînements collectifs, à quelques jours de cette première journée de Top 14.

“Il va plutôt bien“, a déclaré Mignoni sans s’avancer sur une date de retour. “Il a réalisé une semaine quasi-normale, c’est la première fois depuis sa blessure. Mais on n’a pas de pression pour fixer une date de retour, on verra en fonction de ses sensations et du feu vert des chirurgiens”.

Côté infirmerie, le talonneur italien Gianmarco Lucchesi, également touché au ligament croisé d’un genou, est en avance sur sa récupération, selon son coach, qui espère le retrouver avant Noël.

Le demi d’ouverture Mateo Garcia (genou) et le pilier droit anglais Kyle Sinckler (bras) sont eux aussi forfait pour la première journée de Top 14, comme le demi de mêlée écossais Ben White, pas encore prêt après avoir retrouvé l’entraînement en début de semaine seulement en raison de sa participation à la tournée des Lions Britanniques en Australie.

ADVERTISEMENT