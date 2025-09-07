Top 14 : Montpellier mise sur Maël Moustin jusqu’en 2028

L’ailier Maël Moustin a prolongé son contrat à Montpellier jusqu’en 2028, a annoncé samedi 6 septembre le club héraultais.

Moustin (22 ans), arrivé de Bordeaux (2021-2024) l’été dernier, s’est révélé lors de sa première saison au MHR. Auteur de sept essais en seize matchs, il avait été appelé en juin en équipe de France, mais avait été privé de la tournée en Nouvelle-Zélande en raison d’une blessure.

Moustin, originaire de Fort-de-France (Martinique), puis passé par La Réunion et par Agen (2016-2021), est le troisième jeune joueur à prolonger son contrat après le pilier international Baptiste Erdocio et le troisième ligne international Lenni Nouchi. Tout comme Nouchi, il a été champion du monde U20 en 2023.

Maël Moustin, la relance du parking 🏟️ Il est vraiment capable de breaker de partout et a une résistance vraiment élevée aux impacts, même face à des avants. Par contre, ses limites sur les ballons hauts et son pied pourraient être un vrai problème pour le cut international☝️ pic.twitter.com/FgqwqUJRTF — Grec Ahki (@eKoloKante) June 11, 2025

« Des têtes d’affiche qui ont été, qui sont ou qui seront aux portes de l’équipe de France », avait justifié Bernard Laporte, directeur du rugby du MHR, dans une interview au Midi Libre. « Si des mecs comme Baptiste, Lenni ou Maël croient en ce qu’il se passe ici, qu’ils s’y sentent bien. C’est à eux à nous aider à fabriquer cette équipe. Pour construire sur la durée, il ne faut pas une équipe qui un jour est 2e, et l’autre 10e, ça n’existe pas ça. Le haut niveau, c’est la continuité. »

Montpellier, avec Moustin au poste d’ailier, a débuté la saison samedi par une défaite à domicile (17-27) face à Toulon devant 10 500 spectateurs. En déplacement à Montpellier, les Varois, diminués par l’absence de plusieurs cadres, ont plié le match en quarante minutes. À la pause, le tableau affichait déjà 24-3. Une première mi-temps dominée, intense, qui a rapidement refroidi les ardeurs du MHR.

Le capitaine Lenni Nouchi a sonné la révolte héraultaise. Montpellier est revenu dans la partie, s’est accroché, a poussé dans les derniers instants. Réduit à 14 et enfermé dans ses 22 mètres, le RCT a résisté, pliant sans rompre. Au final, le score est net : 27-17.

« C’est dur à encaisser. Je pensais que l’on était prêts, mais malheureusement non », a regretté Joan Caudullo, entraîneur principal de Montpellier. « On n’a pas réussi à répondre à la pression de Toulon en première période. On a été en difficulté dans les contacts, on doit se resserrer. On a de la qualité. On a les moyens de remplir nos objectifs. On doit réagir très rapidement la semaine prochaine pour réaliser une bonne saison. »

A l’inverse, Pierre Mignoni, directeur du rugby de Toulon, montrait un petit peu plus de satisfaction : « Les garçons ont fait un bon match, à défaut d’un grand match. On a montré beaucoup de solidarité. On a fait de bonnes choses en défense. On les a freinés sur les collisions. On a manqué d’efficacité dans les zones de marque. On a un peu perdu le contrôle du match en seconde période. On avait fait le job en première mi-temps, avec un écart assez conséquent. »

