À peine arrivé, déjà reparti : Hugo Reus rejoint Perpignan

Le jeune demi d’ouverture Hugo Reus (21 ans) quitte Montpellier « avec effet immédiat » neuf mois après son arrivée pour rejoindre Perpignan jusqu’au terme de la saison, a officialisé jeudi 4 décembre le club héraultais.

L’ancien international U21 rejoint la lanterne rouge du Top 14, confrontée à une pénurie d’ouvreurs en raison d’une cascade de blessures qui touchent l’Australien Jake McIntyre (genou), Antoine Aucagne, Tristan Tedder (épaule) et l’international italien Tommaso Allan (bras).

D’un commun accord avec le club, le demi d’ouverture arrivé en février 2025 a été libéré de son contrat, courant jusqu’en juin 2026. Le MHR souhaite une excellente continuation à Hugo Reus. pic.twitter.com/f7MAXknKkB — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) December 4, 2025

Le champion du monde des moins de 21 ans partagera le poste avec l’Argentin Urdapilleta, sorti de sa retraite à 39 ans en novembre, pour renforcer l’Usap, dirigée depuis quelques semaines par Laurent Labit, et qui avait fait de sa priorité la venue de Reus.

Le jeune ouvreur avait rejoint le MHR en février car il était en en manque de temps de jeu à La Rochelle où l’entraîneur irlandais Ronan O’Gara lui préférait Antoine Hastoy ou le Néo-zélandais Ihaia West. Durant neuf mois dans l’Hérault, Reus n’a disputé que 13 matchs et n’a jamais réussi à gagner la confiance du manager Joan Caudullo, qui confie le poste d’ouvreur à l’Argentin Domingo Miotti.

La saison prochaine, Reus, originaire de Périgueux, retrouvera Bordeaux-Bègles comme doublure de l’international Matthieu Jalibert après en avoir porté le maillot durant quatre ans (2018-2022). Perpignan occupe la dernière place du championnat avec un seul point après 11 journées.