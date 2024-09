Top 14 : quelle est l'équipe la plus massive ?

Le Top 14 a longtemps eu l’image d’un championnat où la densité physique faisait la différence au détriment du jeu. Où un pack de golgoths doublé d’un bon buteur suffisait à gagner des matchs au temps de jeu effectif minimum.

RugbyPass passe cette théorie à la moulinette pour en ressortir un profil type de joueur pour chaque équipe de notre championnat.

Les statistiques qui vont suivre doivent bien sûr être replacées dans leur contexte : une équipe qui compte dans son effectif plus d’avants que de trois-quarts est susceptible d’être plus grande et plus lourde, et inversement.

À noter également que ces données ne prennent pas en compte les joueurs sous contrat « Espoirs », même s’ils sont pressentis pour avoir beaucoup de temps de jeu.

À une (notable) exception près : Posolo Tuilagi. Difficile d’écarter le joueur de Perpignan, titulaire régulier avec les Catalans et déjà joueur international, tout en étant encore membre du centre de formation de l’USAP.

14. Perpignan

Il y a encore une dizaine d’années, l’USAP figurait parmi les équipes les plus lourdes du championnat. Les temps ont changé, puisque la surprise de l’an dernier constitue l’équipe la plus « légère » du Top 14 2024-2025, en dépit de l’apport de Posolo Tuilagi.

Âge moyen : 28,1 ans

Taille moyenne : 185,9 cm

Poids moyen : 104,5kg

Joueur le plus grand : Adrien Warion – 2,02 m

Joueur le plus lourd : Posolo Tuilagi – 149kg

Joueur le plus âgé : Seilala Lam – 35 ans

Classement final 2023-2024 : 10e

La puissance de Posolo Tuilagi 💢😵‍💫 Après deux entrées en cours de jeu avec le XV de France, il aura cette fois l’occasion de montrer l’étendue de son talent contre l’Italie pour sa première titularisation en bleu 👏#TOP14 pic.twitter.com/Gouk19CEnP — TOP 14 Rugby (@top14rugby) February 23, 2024

13. Montpellier

Vous pensiez que la nouvelle équipe de Billy Vunipola était une des plus lourdes de France ? Raté : le MHR, après sa saison galère, est la 2e équipe la plus légère du Top 14, juste devant son voisin languedocien.

Âge moyen : 28,5 ans

Taille moyenne : 186 cm

Poids moyen : 104,7kg

Joueur le plus grand : Bastien Chalureau – 2,03 m

Joueur le plus lourd : Billy Vunipola – 134 kg

Joueur le plus âgé : Cobus Reinach – 34 ans

Classement final 2023-2024 : 13e

12. Vannes

Les Bretons, promus en Top 14 pour la première fois de leur histoire, constituent l’équipe la plus petite du Top 14 et la 3e moins lourde.

Âge moyen : 28,2 ans

Taille moyenne : 185,4 cm

Poids moyen : 104,8 kg

Joueur le plus grand : Anton Bresler – 2 m

Joueur le plus lourd : Phil Kité – 140 kg

Joueur le plus âgé : Paga Tafili – 37 ans

Classement final 2023-2024 : champion de France de Pro D2

11. Racing 92

Le club de Hauts-de-Seine figurait ces dernières années parmi les équipes les plus lourdes de Top 14, mais l’équipe actuelle se situe en milieu de tableau cette année. Le reflet sans doute de la patte de Stuart Lancaster, le manager anglais et ancien sélectionneur de la Rose.

Âge moyen : 27,5 ans

Taille moyenne : 185,5 cm

Poids moyen : 105,1kg

Joueur le plus grand : Will Rowlands – 2,03 m

Joueur le plus lourd : Romain Taofifenua – 135 kg

Joueur le plus âgé : Henry Chavancy – 36 ans

Classement final 2023-2024 : 6e

10. Stade Français

Le 2e ligne sud-africain JJ Van der Mescht est annoncé à 135 kg, bien que Paul Gustard, l’entraîneur en charge de la défense du Stade Français, est révélé dans un podcast l’an dernier qu’il était plus proche des 154kg. Nous nous sommes basés sur le poids annoncé officiellement par la LNR pour écrire cet article dans un souci d’équité.

Âge moyen: 27 ans

Taille moyenne : 186,1 cm

Poids moyen : 105,2 kg

Joueur le plus grand : JJ Van der Mescht – 2 m

Joueur le plus lourd : JJ Van der Mescht – 135 kg

Joueur le plus âgé : Francisco Gomez Kodela – 39 ans

Classement final 2023-2024 : 2e

9. Lyon

Lyon est la capitale culinaire de la France et les spécialités lyonnaises, aussi goûteuses que pas diététiques, attireront sans doute quelques joueurs du LOU. Pour compenser la perte de Paulo Tafili et ses 132, le club rhodanien a fait venir Jermaine Ainsley et Tomas Lavanini (127 kg chacun) et Irakli Aptsiauri (126 kg).

Âge moyen : 27,6 ans.

Taille moyenne : 187,1 cm

Poids moyen : 105,6 kg

Joueur le plus grand : Tomás Lavanini – 2,01 m

Joueur le plus lourd : Feao Fotuaika – 135 kg

Joueur le plus âgé : Steeve Blanc-Mappaz – 34 ans

Classement final 2023-2024 : 11e

Tomas Lavanini est le plus grand et l'un des joueurs les plus lourds de l'effectif lyonnais cette saison (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images).

8. Bayonne

L’arrivée de Veikoso Pololinati (130 kg) et d’Alex Moon (127 kg) vient compenser le départ de Konstantin Mikautadze (127 kg) cet été.

Âge moyen : 27,5 ans

Taille moyenne : 187,1 cm

Poids moyen : 105,7kg

Joueur le plus grand : Alex Moon et Veikoso Poloniati – 2,03 m

Joueur le plus lourd : Tevita Tatafu – 150 kg

Joueur le plus âgé : Guillaume Rouet – 36 ans

Classement final 2023-2024 : 12e

7. Castres

Le pilier Wilfrid Hounkpatin, 132 kg, a beau être parti à Montpellier, le poids moyen des Castres atteint la barre respectable des 106 kg.

Âge moyen : 28,3 ans

Taille moyenne : 187,5 cm

Poids moyen : 106 kg

Joueur le plus grand : Guillaume Ducat – 2,05 m

Joueur le plus lourd : Levan Chilachava – 130 kg

Joueur le plus âgé : Leone Nakarawa – 36 ans

Classement final 2023-2024 : 7e

6. Toulon

Le 2e ligne samoan Brian Alainu’uese demeure le plus grand et le plus lourd des Toulonnais. La recrue la plus imposante sur la balance est le pilier Daniel Brennan, le fils de la légende du Leinster et de Toulouse, le 2e ligne irlandais Trevor.

Âge moyen : 27,3 ans

Taille moyenne : 187,3 cm

Poids moyen : 106,5 kg

Joueur le plus grand : Brian Alainu’uese – 2,02 m

Joueur le plus lourd : Brian Alainu’uese – 135 kg

Joueur le plus âgé : Mickaël Ivaldi – 34 ans

Classement final 2023-2024 : 4e

L'international samoan Brian Alainu'u'ese est le plus grand et le plus lourd des joueurs du RCT

5. La Rochelle

Malgré son énorme pack et plusieurs joueurs dépassant les 140 kg, le Stade Rochelais n’est « que » 5e de ce classement, les gabarits relativement modestes des trois-quarts maritimes limitant la taille et le poids moyens du groupe chapeauté par Ronan O’Gara.

Âge moyen : 29,6 ans

Taille moyenne : 186,6 cm

Poids moyen : 106,7 kg

Joueur le plus grand : Will Skelton – 2,03 m

Joueur le plus lourd : Uini Atonio – 147 kg

Joueur le plus âgé : Kane Douglas – 35 ans

Classement final 2023-2024 : 5e

4. Toulouse

Pas de recrue massive en termes de gabarit pour le champion de France cet été, mais le Stade Toulousain constitue la 4e équipe la plus lourde du Top 14 grâce à l’apport d’un paquet d’avants dense et des trois-quarts plutôt lourds.

Âge moyen : 26,9 ans

Taille moyenne : 186,8 cm

Poids moyen : 106,9 kg

Joueur le plus grand : Richie Arnold – 2,08 m

Joueur le plus lourd : Emmanuel Meafou – 145 kg

Joueur le plus âgé : Richie Arnold – 34 ans

Classement final 2023-2024 : 1er

3. Clermont

Devenue une équipe de milieu de tableau, l’ASM grimpe sur le podium en ce qui concerne le poids de son effectif. L’arrivée en provenance de Michael Alaalatoa (130 kg) en provenance du Leinster a permis de maintenir la moyenne.

Âge moyen : 28,5 ans

Taille moyenne : 188 cm

Poids moyen : 107,7 kg

Joueur le plus grand : Oskar Rixen – 2,04 cm

Joueur le plus lourd : Régis Montagne – 133 kg

Joueur le plus âgé : Benjamin Urdapilleta – 38 ans

Classement final 2023-2024 : 8e

2. Pau

Cent kilos à peine séparent la Section Paloise de l’équipe la plus lourde du championnat. Des joueurs comme Jon Zabala et Harry Williams (tous deux 132 kg) et Jimi Maximin (133 kg) y contribuent, c’est certain. Mais c’est l’ensemble du pack, avec seulement quatre joueurs en dessous des 110 kg, qui donne à cette équipe une moyenne élevée.

Âge moyen : 27,6 ans

Taille moyenne : 187,6 cm

Poids moyen : 107,8 kg

Joueur le plus grand : Jimi Maximin – 2,05 m

Joueur le plus lourd : Jimi Maximin – 133 kg

Joueur le plus âgé : Luke Whitelock – 33 ans

Classement final 2023-2024 : 9e

1. Bordeaux-Bègles

Sans réelle surprise, l’UBB forme l’équipe la plus lourde du Top 14, frôlant les 108 kg de moyenne. « Big Ben » Tameifuna, Tomaakino Taufa, Jandre Marais, Zaccharie Affane ou encore Adam Coleman dépassent tous allégrement les 120 kg.

Âge moyen : 28,7 ans

Taille moyenne : 187,3 cm

Poids moyen : 107,9 kg

Joueur le plus grand : Adam Coleman – 2,07 m

Joueur le plus lourd : Ben Tameifuna – 151 kg

Joueur le plus âgé : Ben Tapuai – 35 ans

Classement final 2023-2024 : 3e

Cet article a été à l’origine publié en anglais sur RugbyPass.com et adapté en français par Jérémy Fahner.