Top 14 : tout comprendre de la saison 2025-2026 en dix chiffres

2 – Clubs encore sans Bouclier de Brennus

Sur les 14 équipes engagées dans la compétition, deux n’ont encore jamais soulevé le Bouclier de Brennus : le Stade Rochelais et l’Union Bordeaux-Bègles. Titrés tous deux en Champions Cup, ils ont perdu quatre (La Rochelle en 2021 et 2023, l’UBB en 2024 et 2025) des cinq dernières finales de Top 14, toujours face à Toulouse.

4 – Doublons et faux-doublons

Il y aura deux doublons et deux faux-doublons cette saison pour les clubs pourvoyeurs d’internationaux. Les doublons : 10e journée (France vs. Australie, le 22 novembre) et 17e journée (Pays de Galles vs. France, le 15 février). Les faux-doublons, pour les joueurs « premium » retenus avec les Bleus, sont fixés au 1er novembre et au 31 janvier. Les sélectionnés auront aussi une semaine de repos après la tournée d’automne et une autre après le Tournoi des Six Nations.

8 – Records de fréquentation battus

Le Top 14 n’a jamais été aussi populaire : huit clubs ont battu leur record d’affluence l’an passé. L’UBB domine avec 32 864 spectateurs de moyenne. Les autres : Bayonne, Castres, Clermont, Lyon, Pau, Perpignan et Vannes. Moyenne globale : 16 115 spectateurs par match.

9 – Clubs sacrés depuis la création du Top 14

En vingt ans, neuf clubs ont été sacrés champions de France. Toulouse, triple tenant du titre, en compte huit à lui seul. Derrière : Stade Français, Clermont et Castres (2 titres), puis Biarritz, Perpignan, Toulon, Racing 92 et Montpellier (1 titre chacun).

11 – Internationaux français transférés

Onze internationaux français ont changé de club cet été, dont quatre piliers droit (Thomas Laclayat, Georges-Henri Colombe, Paul Mallez et Emerick Setiano), poste sensible chez les Bleus. Parmi les plus capés : Cameron Woki (33 sélections), Teddy Thomas (28) et Nolann Le Garrec (14).

12 – Recrues pour Montpellier

Montpellier a été le club le plus actif du marché avec douze recrues, autant d’avants que d’arrières, après trois saisons hors des phases finales. Parmi elles : Adam Beard (Pays de Galles) et Ali Price (Écosse).

15 – Années d’attente pour Montauban

Champion de France en 1967, Montauban retrouve le Top 14 après quinze ans d’absence. Le club, relégué en 2010, a même connu la Fédérale 1 avant ce retour.

19 – Cartons rouges la saison passée

Dix-neuf expulsions directes ont été distribuées en 2024-2025. Ce chiffre pourrait baisser avec l’arrivée du carton orange, qui permet le remplacement d’un joueur après 20 minutes.

34 – Millions d’euros de budget moyen

Le budget moyen d’un club atteint 34 millions d’euros, en hausse de 45 % en dix ans. Montauban (13,8 millions) est à plus de 35 millions du Stade Toulousain, club le plus riche.

51,1 – Points inscrits par match

Record offensif l’an passé : 51,1 points et près de six essais par match. Toulouse a marqué 891 points en saison régulière, un record, et remporté la finale la plus prolifique de l’histoire (39-33 a.p. contre Bordeaux-Bègles).