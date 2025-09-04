La Rochelle privée de cinq cadres pour aller défier Bordeaux

La Rochelle, 7e du dernier Top 14, reprend la compétition samedi sur le terrain de Bordeaux-Bègles sans cinq de ses cadres, les avants Uini Atonio, Reda Wardi et Will Skelton et les trois-quarts UJ Seuteni et Jack Nowell.

Le pilier droit vétéran Atonio, 35 ans, en charge désormais de la mêlée maritime, a été opéré en juin après une désinsertion à l’ischio-jambier et espère être de nouveau compétitif d’ici la fin de l’année civile.

Le pilier gauche Reda Wardi, l’ailier anglais Jack Nowell et le centre samoan Ulupano Seuteni souffrent tous les trois du mollet selon Sébastien Boboul, l’entraîneur de l’attaque rochelaise.

Avec Le Garrec et Niniashvili

Enfin le 2e ligne australien Will Skelton, qui vient juste de rentrer en Charente-Maritime après avoir disputé les deux premières journées du Rugby Championship avec les Wallabies, ne postule pas pour cette première à Chaban-Delmas.

L’autre 2e ligne irlandais Ultan Dillane est lui en phase de cicatrisation après une appendicectomie.

En revanche, les deux principales recrues de l’été rochelais, le demi de mêlée Nolann Le Garrec et l’arrière géorgien Davit Niniashvili, seront pour leur part bien présents.