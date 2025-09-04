Top 14 : pour le Stade français Paris, il s'agit de faire mieux (pas difficile)
Stade français Paris : fiche club
Création : 1883
Stade : Jean-Bouin (moyenne de spectateurs 2024-2025 : 14 100)
Propriétaire et président : Hans-Peter Wild (SUI)
Directeur général : Thomas Lombard
Budget : 42 millions d’euros
Staff technique
- Paul Gustard (ENG, entraîneur principal)
- Morgan Parra (attaque et jeu au pied)
- Rory Kockott (défense)
- Perry Freshwater (ENG, avants)
- Kobus Potgieter (RSA, performance)
- Scott Crean (NZL, préparation physique)
- Thibaut Nilles (préparateur mental)
Palmarès
- Championnat de France : 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1901, 1903, 1908, 1998, 2000, 2003, 2004, 2007, 2015
- Challenge Yves-du-Manoir : 1999
- Challenge européen : 2017
Saison 2024-2025
- Top 14 : 12e
- Champions Cup : éliminé en phase de groupes
Le contexte
- Deuxième de la phase régulière en 2023-2024, le Stade français a sombré la saison passée, sauvé in extremis lors de la dernière journée. Les changements successifs d’entraîneur principal ont accentué l’instabilité, avant la nomination définitive de Paul Gustard. Le recrutement est resté mesuré, l’objectif étant avant tout d’éviter un scénario similaire.
Le joueur à suivre
- Noah Nene. À seulement 20 ans, le centre revient de prêt à Dax et espère s’imposer dans l’effectif parisien. Déjà remarqué par Fabien Galthié en équipe de France, il doit confirmer son potentiel et apporter des solutions dans les un-contre-un.
L’objectif
- Retrouver l’identité du club. Gustard veut tourner la page de la saison chaotique et retrouver une dynamique proche de celles de 2022 (4e) et 2023 (2e). Malgré un effectif coûteux mais trop peu utilisé la saison passée, l’accent sera mis sur l’état d’esprit et la régularité.
Le chiffre
- 60 %. Depuis le Bouclier de Brennus de 2015, le Stade français a terminé six fois sur dix dans la deuxième moitié de tableau, un paradoxe compte tenu de l’un des budgets les plus élevés du championnat.
Recrutement 2025-2026
Arrivées : Tawera Kerr-Barlow (NZL/La Rochelle), Iakopo Mapu (SAM/Northampton), Noah Nene (Dax, retour de prêt), Thierry Paiva, Tani Vili (Vannes).
Départs : Pierre Boudehent (Vannes), Clément Castets (Manawatu/NZL), Raffaele Costa Storti (Grenoble), Thomas Cretu (Dax), Jules Gimbert (Nice), Francisco Gomez Kodela (retraite), Mamoudou Meite (Soyaux-Angoulême), Hugo Ndiaye (Provence Rugby), Luka Petriashvili (Nevers), JJ van der Mescht (Northampton), Hugo Zabalza (Montauban).
Effectif 2025-2026
Arrières-ailiers : Léo Barré, Peniasi Dakuwaqa (FIJ), Lester Etien, Samuel Ezeala (ESP), Mathis Ibo, Joe Jonas (RSA), Charles Laloi, Yannick Lodjro, Léo Monin (AUS)
Centres : Julien Delbouis, Joe Marchant (ENG), Noah Nene, Tani Vili, Jeremy Ward (RSA)
Demis d’ouverture : Louis Carbonel, Louis Foursans, Zack Henry (ENG)
Demis de mêlée : Paul Abadie, Martin Blum, Tawera Kerr-Barlow (NZL), Thibaut Motassi, Brad Weber (NZL)
Troisièmes lignes : Romain Briatte, Ryan Chapuis, Tanginoa Halaifonua (TON), Mathieu Hirigoyen, Pierre Huguet, Sekou Macalou, Iakopo Mapu (SAM), Juan Martin Scelzo (ARG), Yoan Tanga, Andy Timo
Deuxièmes lignes : Pierre-Henri Azagoh, Jacques Botha, Paul Gabrillagues, Baptiste Pesenti, Setareki Turagacoke (FIJ)
Talonneurs : Alvaro Garcia (ESP), Giacomo Nicotera (ITA), Lucas Peyresblanques
Piliers : Sergo Abramishvili (GEO), Moses Alo-Emile (SAM), Paul Alo-Emile (SAM), Isaac Koffi, Giorgi Melikidze (GEO), Thierry Paiva
L’équipe-type probable
Barré – Etien, Nene, Marchant, Dakuwaqa – (o) Henry, (m) Kerr-Barlow – Macalou, Briatte, Hirigoyen – Gabrillagues, Pesenti – P. Alo-Emile, Peyresblanques, Abramishvili
