Top 14 : Toulouse va-t-il prolonger son règne ?
Stade Toulousain : la fiche du club
- Création : 1907
- Stades : Ernest-Wallon, Stadium de Toulouse (moy. spectateurs : 21 884)
- Président : Didier Lacroix
Staff technique
- Ugo Mola (manager)
- Jean Bouilhou (avants)
- Jerome Kaino (NZL, skills)
- Virgile Lacombe (avants)
- Clément Poitrenaud (arrières)
- Laurent Thuéry (défense)
- David Mélé (skills)
Budget : environ 50 millions d’euros
- Palmarès : Coupe d’Europe : 1996, 2003, 2005, 2010, 2021, 2024
- Championnat de France : 1912, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1947, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025
- Challenge Yves-du-Manoir : 1934, 1988, 1993, 1995
- Coupe de France : 1946, 1947, 1984, 1998
Saison 2024-2025
- Top 14 : 1er de la phase régulière, vainqueur en finale contre l’UBB (39-33 a.p.)
- Champions Cup : éliminé en demi-finales par l’UBB (35-18)
Le contexte
- Marqué par des drames (décès de l’épouse de Joe Tekori puis du jeune Mehdi Narjissi), des blessures majeures (Dupont, Mauvaka, Capuozzo) et l’affaire Jaminet, Toulouse a traversé une saison éprouvante. Malgré tout, le club a décroché un 7e titre en 6 ans, confirmant la force de son collectif. Plusieurs cadres ont prolongé, signe d’une continuité qui complique la tâche de ceux qui rêvent de contester son hégémonie.
Le joueur à suivre
- Teddy Thomas. Son arrivée a surpris par son profil atypique et la durée de son contrat (3 ans). Polyvalent (ailier et centre), l’ancien Rochelais doit s’imposer dans un effectif déjà fourni et trouver sa place dans un vestiaire aux automatismes bien rodés.
L’objectif
- Reprendre la Champions Cup, compétition dont Toulouse est le club le plus titré (6 sacres). Le staff veut éviter les faux pas en phase de groupes pour s’assurer un parcours à domicile. En Top 14, le défi est d’inscrire un quatrième Brennus consécutif, comme entre 1994 et 1997.
Le chiffre
- 7. C’est le nombre de matchs disputés par Antoine Dupont la saison dernière (3 en Top 14, 4 en Champions Cup). Entre la Coupe du monde et sa blessure au genou, le capitaine n’a presque pas joué devant ses supporters. Son retour attendu en novembre pourrait encore renforcer l’équipe.
Recrutement 2024-2025
- Arrivées : Georges-Henri Colombe (La Rochelle), Paul Mallez (Provence Rugby/Pro D2, retour de prêt), Teddy Thomas (La Rochelle)
- Départs : Malachi Hawkes (AUS/Provence Rugby/Pro D2), Hugo Reilhes (Brive/Pro D2), Nepo Laulala (NZL/Gloucester/ENG), Richie Arnold (AUS/Soyaux-Angoulême/Pro D2), Setareki Bituniyata (FIJ/Provence Rugby/Pro D2), Alban Placines (Biarritz/Pro D2)
Effectif 2024-2025
- Arrières-ailiers : Thomas Alary, Ange Capuozzo (ITA), Nelson Epée, Matthis Lebel, Juan Cruz Mallia (ARG), Thomas Ramos, Blair Kinghorn (SCO), Kalvin Gourgues, Matias Remue (BEL), Lucien Richardis (ESP)
- Centres : Pita Ahki (NZL), Pierre-Louis Barassi, Santiago Chocobares (ARG), Paul Costes, Dimitri Delibes, Celian Pouzelgues, Teddy Thomas, Lucas Vignères
- Demi d’ouverture : Romain Ntamack
- Demis de mêlée : Simon Daroque, Antoine Dupont, Paul Graou, Nathan Llaveria, Naoto Saito (JAP)
- Troisièmes lignes : Léo Banos, Mathis Castro-Ferreira, François Cros, Anthony Jelonch, Lomig Jouanny, Théo Ntamack, Alexandre Roumat, Sialevailea Tolofua, Jack Willis (ENG)
- Deuxièmes lignes : Joshua Brennan, Efrain Elias (ARG), Thibaud Flament, Emmanuel Meafou, Clément Vergé
- Talonneurs : Guillaume Cramont, Thomas Lacombre, Julien Marchand, Peato Mauvaka
- Piliers : David Ainu’u (USA), Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Benjamin Bertrand, Georges-Henri Colombe, Paul Mallez, Joel Merkler (ESP), Rodrigue Neti
L’équipe-type probable
Ramos – Mallia (ou Capuozzo), Chocobares (ou Thomas), Ahki, Kinghorn – (o) Ntamack, (m) Dupont – Willis, Roumat (ou Jelonch), Cros – Meafou, Flament – Aldegheri, Mauvaka (ou Marchand), Baille
