Top 14 : Toulon ambitionne de franchir le dernier palier vers un titre

Rugby Club Toulonnais : la fiche club

Création : 1908

Stade : Mayol (moyenne de spectateurs 2024-2025 : 18 110)

Président : Bernard Lemaître

Staff technique :

Pierre Mignoni (directeur du rugby)

Sergio Parisse (ITA, touche)

Andrea Masi (ITA, trois-quarts)

Eric Dasalmartini (mêlée)

Maxime Petitjean (jeu au pied)

Richie Gray (SCO, contacts)

Mathieu Bastareaud (coordinateur sportif)

Budget : 25 millions d’euros

Palmarès :

Champions Cup : 2013, 2014, 2015

Challenge Cup : 2023

Championnat de France : 1931, 1987, 1992, 2014

Championnat de France de Pro D2 : 2005, 2008

Challenge Yves-du-Manoir : 1934, 1970

Saison 2024-2025

Top 14 : 3e de la phase régulière, éliminé en demi-finales par l’UBB (24-39)

3e de la phase régulière, éliminé en demi-finales par l’UBB (24-39) Champions Cup : éliminé en quarts de finale par le Stade toulousain (18-21)

Le contexte

Depuis le retour de Pierre Mignoni en 2022, Toulon a retrouvé des ambitions fortes. Demi-finaliste du Top 14 et quart de finaliste en Champions Cup, le RCT avance pas à pas mais affiche désormais des prétentions claires : atteindre au minimum une finale et renouer avec les titres qui ont forgé sa légende.

Le joueur à suivre

Zach Mercer. Sacré meilleur joueur du Top 14 en 2022 avec Montpellier, le troisième ligne anglais revient en France après une parenthèse compliquée à Gloucester. Blessures et absence avec le XV de la Rose ont ralenti son élan, mais à 28 ans, il arrive à Mayol avec une envie de revanche. Attendu comme le successeur de Facundo Isa, il sera l’un des moteurs du pack toulonnais.

L’objectif

Passer un cap. Installé parmi les meilleures équipes du championnat, le RCT veut désormais transformer ses progrès en titres. Bernard Lemaître l’a rappelé : il s’agit d’aller plus loin que les demi-finales et de concurrencer Toulouse et Bordeaux-Bègles jusqu’au bout, aussi bien en Top 14 qu’en Champions Cup.

Le chiffre

43. À l’âge où d’autres raccrochent les crampons, Ma’a Nonu prolonge le plaisir. Le double champion du monde néo-zélandais (2011, 2015), revenu comme joker médical, a convaincu le staff et poursuivra l’aventure toulonnaise une saison de plus. Son expérience et son exemplarité seront précieuses pour guider les plus jeunes.

Recrutement 2024-2025

Arrivées : Juan Ignacio Brex (ITA/Benetton), Mathis Ferté (Brive/Pro D2), Matéo Garcia (UBB), Clovis Le Bail (Racing 92), Zach Mercer (ENG/Gloucester), Nikoloz Narmania (RUS/Biarritz/Pro D2), Patrick Tuifua (NZL/Hawke’s Bay)

Départs : Dan Biggar (WAL/retraite), Jules Danglot (Colomiers), Leicester Fainga’anuku (NZL/Crusaders), Facundo Isa (ARG/Pau), Matteo Le Corvec (Perpignan), Davit Mtchedlidze (GEO/Nevers), Duncan Paia’aua (SAM/Perpignan), Pablo Patilla (Carcassonne), Emerick Setiano (Bayonne), Selevasio Tolofua (Clermont), Jiuta Wainiqolo (FIJ/Lyon), Yannick Youyoutte (Provence)

Effectif 2024-2025

Arrières-ailiers : Marius Domon, Gaël Dréan, Mathis Ferté, Melvyn Jaminet, Rayan Rebbadj, Setariki Tuicuvu (FIJ), Gabin Villière

Centres : Juan Ignacio Brex (ITA), Oliver Cowie, Antoine Frisch, Ma’a Nonu (NZL), Jérémy Sinzelle, Mathieu Smaïli

Demis d’ouverture : Paolo Garbisi (ITA), Matéo Garcia, Enzo Hervé

Demis de mêlée : Clovis Le Bail, Baptiste Serin, Ben White (SCO)

Troisièmes lignes : Esteban Abadie, Jules Coulon, Lewis Ludlam (ENG), Zach Mercer (ENG), Charles Ollivon, Joe Quere-Karaba, Patrick Tuifua

Deuxièmes lignes : Brian Alainu’uese (SAM), Matthias Halagahu, Corentin Mezou, Swan Rebbadj, David Ribbans (ENG)

Piliers : Daniel Brennan, Beka Gigashvili (GEO), Jean-Baptiste Gros, Nikoloz Narmania (RUS), Dany Priso, Kyle Sinckler (ENG)

Talonneurs : Teddy Baubigny, Pierre Damond, Mickaël Ivaldi, Gianmarco Lucchesi (ITA)

L’équipe-type probable

Jaminet – Villière, Frisch, Sinzelle, Dréan – (o) Garbisi, (m) Serin – Ollivon, Mercer, Abadie – Ribbans, Halagahu – Sinckler, Baubigny, Priso