Top 14 : Toulon ambitionne de franchir le dernier palier vers un titre
Rugby Club Toulonnais : la fiche club
Création : 1908
Stade : Mayol (moyenne de spectateurs 2024-2025 : 18 110)
Président : Bernard Lemaître
Staff technique :
- Pierre Mignoni (directeur du rugby)
- Sergio Parisse (ITA, touche)
- Andrea Masi (ITA, trois-quarts)
- Eric Dasalmartini (mêlée)
- Maxime Petitjean (jeu au pied)
- Richie Gray (SCO, contacts)
- Mathieu Bastareaud (coordinateur sportif)
Budget : 25 millions d’euros
Palmarès :
- Champions Cup : 2013, 2014, 2015
- Challenge Cup : 2023
- Championnat de France : 1931, 1987, 1992, 2014
- Championnat de France de Pro D2 : 2005, 2008
- Challenge Yves-du-Manoir : 1934, 1970
Saison 2024-2025
- Top 14 : 3e de la phase régulière, éliminé en demi-finales par l’UBB (24-39)
- Champions Cup : éliminé en quarts de finale par le Stade toulousain (18-21)
Le contexte
Depuis le retour de Pierre Mignoni en 2022, Toulon a retrouvé des ambitions fortes. Demi-finaliste du Top 14 et quart de finaliste en Champions Cup, le RCT avance pas à pas mais affiche désormais des prétentions claires : atteindre au minimum une finale et renouer avec les titres qui ont forgé sa légende.
Le joueur à suivre
- Zach Mercer. Sacré meilleur joueur du Top 14 en 2022 avec Montpellier, le troisième ligne anglais revient en France après une parenthèse compliquée à Gloucester. Blessures et absence avec le XV de la Rose ont ralenti son élan, mais à 28 ans, il arrive à Mayol avec une envie de revanche. Attendu comme le successeur de Facundo Isa, il sera l’un des moteurs du pack toulonnais.
L’objectif
- Passer un cap. Installé parmi les meilleures équipes du championnat, le RCT veut désormais transformer ses progrès en titres. Bernard Lemaître l’a rappelé : il s’agit d’aller plus loin que les demi-finales et de concurrencer Toulouse et Bordeaux-Bègles jusqu’au bout, aussi bien en Top 14 qu’en Champions Cup.
Le chiffre
- 43. À l’âge où d’autres raccrochent les crampons, Ma’a Nonu prolonge le plaisir. Le double champion du monde néo-zélandais (2011, 2015), revenu comme joker médical, a convaincu le staff et poursuivra l’aventure toulonnaise une saison de plus. Son expérience et son exemplarité seront précieuses pour guider les plus jeunes.
Recrutement 2024-2025
Arrivées : Juan Ignacio Brex (ITA/Benetton), Mathis Ferté (Brive/Pro D2), Matéo Garcia (UBB), Clovis Le Bail (Racing 92), Zach Mercer (ENG/Gloucester), Nikoloz Narmania (RUS/Biarritz/Pro D2), Patrick Tuifua (NZL/Hawke’s Bay)
Départs : Dan Biggar (WAL/retraite), Jules Danglot (Colomiers), Leicester Fainga’anuku (NZL/Crusaders), Facundo Isa (ARG/Pau), Matteo Le Corvec (Perpignan), Davit Mtchedlidze (GEO/Nevers), Duncan Paia’aua (SAM/Perpignan), Pablo Patilla (Carcassonne), Emerick Setiano (Bayonne), Selevasio Tolofua (Clermont), Jiuta Wainiqolo (FIJ/Lyon), Yannick Youyoutte (Provence)
Effectif 2024-2025
Arrières-ailiers : Marius Domon, Gaël Dréan, Mathis Ferté, Melvyn Jaminet, Rayan Rebbadj, Setariki Tuicuvu (FIJ), Gabin Villière
Centres : Juan Ignacio Brex (ITA), Oliver Cowie, Antoine Frisch, Ma’a Nonu (NZL), Jérémy Sinzelle, Mathieu Smaïli
Demis d’ouverture : Paolo Garbisi (ITA), Matéo Garcia, Enzo Hervé
Demis de mêlée : Clovis Le Bail, Baptiste Serin, Ben White (SCO)
Troisièmes lignes : Esteban Abadie, Jules Coulon, Lewis Ludlam (ENG), Zach Mercer (ENG), Charles Ollivon, Joe Quere-Karaba, Patrick Tuifua
Deuxièmes lignes : Brian Alainu’uese (SAM), Matthias Halagahu, Corentin Mezou, Swan Rebbadj, David Ribbans (ENG)
Piliers : Daniel Brennan, Beka Gigashvili (GEO), Jean-Baptiste Gros, Nikoloz Narmania (RUS), Dany Priso, Kyle Sinckler (ENG)
Talonneurs : Teddy Baubigny, Pierre Damond, Mickaël Ivaldi, Gianmarco Lucchesi (ITA)
L’équipe-type probable
Jaminet – Villière, Frisch, Sinzelle, Dréan – (o) Garbisi, (m) Serin – Ollivon, Mercer, Abadie – Ribbans, Halagahu – Sinckler, Baubigny, Priso
