Top 14 : Montauban veut jouer le maintien
US Montauban : fiche club
Création : 1903
Stade : Sapiac (moyenne spectateurs 2024-2025 : 6 198)
Président : Jean-Claude Maillard
Budget : 13,8 M€
Palmarès : Champion de France (1967), Champion de Pro D2 (2001, 2006, 2025)
Staff technique
- Sébastien Tillous-Borde : manager
- André Hough : arrières
- Johan Snyman : avants
Saison 2024-2025
- Pro D2 : 6e de la phase régulière, champion après victoire en finale contre Grenoble (24-19)
Contexte
Montauban a créé la surprise en remportant le titre de Pro D2 malgré une 6e place en saison régulière. Quinze ans après, l’USM retrouve l’élite grâce à une aventure humaine exceptionnelle. Le recrutement reste limité, misant sur la continuité des cadres. Mais le plus petit budget du Top 14 (13,8 M€) et un effectif jugé court obligeront le club à se battre chaque week-end pour déjouer les pronostics. Sapiac et son public bouillant seront un atout majeur.
Joueur à suivre
- Jérôme Bosviel, 35 ans. Meilleur réalisateur de l’histoire de la Pro D2, il découvrira enfin le Top 14. Leader, buteur redoutable (10 drops la saison passée) et figure de l’USM depuis 2016, il incarne le projet et portera l’espoir montalbanais.
Objectif
- Se maintenir en Top 14 et prouver que l’USM a sa place dans l’élite. « On va continuer surtout à bosser avec notre groupe et à le structurer pour le faire évoluer, parce que je crois sincèrement en sa marge de progression », confie Sébastien Tillous-Borde. Pour Stéphane Ahmed : « On va se donner à 1000%. On n’a pas le choix. On ne compte pas être spectateurs. »
Le chiffre
- 13,8 M€, soit le plus petit budget du championnat, très loin derrière Toulouse (50 M€). Pour comparaison, Vannes, promu en 2024, affichait près de 20 M€.
Transferts 2024-2025
Arrivées : Nugzar Somkhishvili (Chambéry), Valentin Simutoga (Lyon), Vaea Fifita (Scarlets, WAL), Nafi Ma’Afu (Biarritz), Vakhtang Jintcharadze (Perpignan)
Départs : Mirian Burduli (Aurillac), Malino Vanaï (retraite), Tietie Tuimauga (Saracens), Dimitri Vaotoa (retraite), Kevin Gimeno (retraite), Seva Galala (Niort), Vakhtang Jintcharadze (fin de contrat)
Effectif 2025
Arrières/Ailiers : Ahmed, Fonnicola, Larregain, Mouchous, Tuculet (ARG), Vallée, Vici (FIJ)
Centres : Espeut, Mathy, Reilhac, Renda, Jackson (RSA)
Ouvreurs : Bosviel, Fortunel
Demi de mêlée : Castel, Powell (AUS), Zabalza
Troisièmes lignes : Coularis, Kanika, Lezana (ARG), Ma’Afu (USA), Notshe (RSA), Quercy, Ringuet, Viiga (COK), Wilkins (ENG)
Deuxièmes lignes : Bean (ENG), Bitz, Bradshaw (IRL), Fifita (TON), Moreaux, Uanivi (NAM)
Talonneurs : Greyling (RSA), Firmin, Jintcharadze (GEO), Maurouard
Piliers : Aouf, Bué, Azariashvili (GEO), Pomponio (ARG), Seyrolle, Simutoga, Somkhishvili (GEO), Sordoni (ARG)
Équipe-type probable
Mouchous – Reilhac, Jackson, Renda, Vici – (o) Bosviel – (m) Zabalza – Ringuet, Notshe, Quercy – Kanika, Fifita – Pomponio, Firmin, Aouf
