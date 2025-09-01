Top 14 : Montauban veut jouer le maintien

US Montauban : fiche club

Création : 1903

Stade : Sapiac (moyenne spectateurs 2024-2025 : 6 198)

Président : Jean-Claude Maillard

Budget : 13,8 M€

Palmarès : Champion de France (1967), Champion de Pro D2 (2001, 2006, 2025)

Staff technique

Sébastien Tillous-Borde : manager

André Hough : arrières

Johan Snyman : avants

Saison 2024-2025

Pro D2 : 6e de la phase régulière, champion après victoire en finale contre Grenoble (24-19)

Contexte

Montauban a créé la surprise en remportant le titre de Pro D2 malgré une 6e place en saison régulière. Quinze ans après, l’USM retrouve l’élite grâce à une aventure humaine exceptionnelle. Le recrutement reste limité, misant sur la continuité des cadres. Mais le plus petit budget du Top 14 (13,8 M€) et un effectif jugé court obligeront le club à se battre chaque week-end pour déjouer les pronostics. Sapiac et son public bouillant seront un atout majeur.

Joueur à suivre

Jérôme Bosviel, 35 ans. Meilleur réalisateur de l’histoire de la Pro D2, il découvrira enfin le Top 14. Leader, buteur redoutable (10 drops la saison passée) et figure de l’USM depuis 2016, il incarne le projet et portera l’espoir montalbanais.

Objectif

Se maintenir en Top 14 et prouver que l’USM a sa place dans l’élite. « On va continuer surtout à bosser avec notre groupe et à le structurer pour le faire évoluer, parce que je crois sincèrement en sa marge de progression », confie Sébastien Tillous-Borde. Pour Stéphane Ahmed : « On va se donner à 1000%. On n’a pas le choix. On ne compte pas être spectateurs. »

Le chiffre

13,8 M€, soit le plus petit budget du championnat, très loin derrière Toulouse (50 M€). Pour comparaison, Vannes, promu en 2024, affichait près de 20 M€.

Transferts 2024-2025

Arrivées : Nugzar Somkhishvili (Chambéry), Valentin Simutoga (Lyon), Vaea Fifita (Scarlets, WAL), Nafi Ma’Afu (Biarritz), Vakhtang Jintcharadze (Perpignan)

Départs : Mirian Burduli (Aurillac), Malino Vanaï (retraite), Tietie Tuimauga (Saracens), Dimitri Vaotoa (retraite), Kevin Gimeno (retraite), Seva Galala (Niort), Vakhtang Jintcharadze (fin de contrat)

Effectif 2025

Arrières/Ailiers : Ahmed, Fonnicola, Larregain, Mouchous, Tuculet (ARG), Vallée, Vici (FIJ)

Centres : Espeut, Mathy, Reilhac, Renda, Jackson (RSA)

Ouvreurs : Bosviel, Fortunel

Demi de mêlée : Castel, Powell (AUS), Zabalza

Troisièmes lignes : Coularis, Kanika, Lezana (ARG), Ma’Afu (USA), Notshe (RSA), Quercy, Ringuet, Viiga (COK), Wilkins (ENG)

Deuxièmes lignes : Bean (ENG), Bitz, Bradshaw (IRL), Fifita (TON), Moreaux, Uanivi (NAM)

Talonneurs : Greyling (RSA), Firmin, Jintcharadze (GEO), Maurouard

Piliers : Aouf, Bué, Azariashvili (GEO), Pomponio (ARG), Seyrolle, Simutoga, Somkhishvili (GEO), Sordoni (ARG)

Équipe-type probable

Mouchous – Reilhac, Jackson, Renda, Vici – (o) Bosviel – (m) Zabalza – Ringuet, Notshe, Quercy – Kanika, Fifita – Pomponio, Firmin, Aouf

