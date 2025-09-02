Top 14 : Lyon vise le Top 6 avec un effectif renforcé
LOU Rugby : fiche club
Création : 1896
Stade : Gerland (moyenne spectateurs 2024-2025 : 17 900)
Président : Marc-Antoine Ginon
Budget : 40,5 M€
Palmarès : Champion de France (1932, 1933), Challenge Cup (2022)
Staff technique
- Karim Ghezal : entraîneur principal et de la touche
- Alan Basson Zondagh : trois-quarts
- Julien Puricelli : avants/touche
- Georges Smith : défense et zone de contact
- Lionel Beauxis : jeu au pied
- Emmanuel Maignien : mêlée
Saison 2024-2025
- Top 14 : 11e place de la phase régulière
- Challenge Cup : finaliste, battu par Bath (37-12)
Contexte
Après une saison compliquée, ponctuée d’une 11e place en Top 14 et d’une crise interne, le LOU a trouvé un second souffle. Treizième après onze journées, le club a changé de cap en confiant les rênes à Karim Ghezal en décembre. Résultat : un redressement en championnat et une finale européenne en Challenge Cup. Avec un nouvel élan et un président récemment élu, Marc-Antoine Ginon, Lyon veut désormais stabiliser ses fondations et viser la qualification en phases finales.
Joueur à suivre
- Jiuta Wainiqolo (FIJ). L’ailier fidjien, spectaculaire et imprévisible, a déjà enflammé Gerland avec ses courses fulgurantes. Avec les départs de Niniashvili (La Rochelle) et Tuisova (Racing 92), il est attendu comme le facteur X de l’attaque lyonnaise.
Objectif
- « Avec une seule qualification pour les phases finales en cinq ans, le LOU doit viser le Top 6 », rappelle le président Marc-Antoine Ginon. La Challenge Cup servira de laboratoire pour donner du temps de jeu aux jeunes, tandis que le Top 14 reste la priorité absolue.
Le chiffre
- 10 victoires seulement en Top 14 la saison passée, soit le plus faible total depuis la remontée dans l’élite en 2016. Un chiffre que le club doit impérativement améliorer.
Transferts 2024-2025
Arrivées : Gabin Lorre (Béziers), Iosefo Masi (Fijian Drua), Arthur Mathiron (retour de prêt, Nevers), Thomas Moukoro (Vannes), Janse Roux (Colomiers), Sam Simmonds (Montpellier), Mathis Sarragallet (Grenoble), Jiuta Wainiqolo (Toulon)
Départs : Wayan de Benedittis (Vannes), Yanis Charcosset (Brive), Tomas Lavanini (fin de contrat), Sam Matavesi (Camborne), Davit Niniashvili (La Rochelle), Pierre-Samuel Pacheco (Oyonnax), Martin Page-Relo (UBB), Semi Radradra (Shizuoka), Alban Roussel (Oyonnax), Sébastien Taofifenua (Provence), Valentin Simutoga (Montauban, prêt)
Effectif 2025
Arrières/Ailiers : Dumortier, Ioane (ITA), Lorre, Mathiron, Rattez, Tchaptchet, Wainiqolo (FIJ)
Centres : Maraku (NZL), Masi (FIJ), Millet, Parisien, Regard
Ouvreurs : Berdeu, Jackson (IRL), Méliande
Demi de mêlée : Cassang, Couilloud, Gonzalez
Troisièmes lignes : Allen (NZL), Blanc-Mappaz, Botha (RSA), Cretin, Gouzou, Okuya, Saginadze (GEO), Shvangiradze (GEO), Simmonds (ENG)
Deuxièmes lignes : Geraci, Guillard, Lambey, Roux (RSA), William
Piliers : Ainsley (AUS), Aptsiauri (GEO), Gomes Sa, Kaabeche, Moukoro, Rey
Talonneurs : Chat, Marchand, Sarragallet
Équipe-type probable
Lorre – Wainiqolo, Masi, Millet, Dumortier – (o) Berdeu – (m) Couilloud – Saginadze, Botha, Cretin – Guillard, William – Ainsley, Chat, Moukoro
