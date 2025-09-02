Top 14 : Lyon vise le Top 6 avec un effectif renforcé

LOU Rugby : fiche club

Création : 1896

Stade : Gerland (moyenne spectateurs 2024-2025 : 17 900)

Président : Marc-Antoine Ginon

Budget : 40,5 M€

Palmarès : Champion de France (1932, 1933), Challenge Cup (2022)

Staff technique

Karim Ghezal : entraîneur principal et de la touche

Alan Basson Zondagh : trois-quarts

Julien Puricelli : avants/touche

Georges Smith : défense et zone de contact

Lionel Beauxis : jeu au pied

Emmanuel Maignien : mêlée

Saison 2024-2025

Top 14 : 11e place de la phase régulière

: 11e place de la phase régulière Challenge Cup : finaliste, battu par Bath (37-12)

Contexte

Après une saison compliquée, ponctuée d’une 11e place en Top 14 et d’une crise interne, le LOU a trouvé un second souffle. Treizième après onze journées, le club a changé de cap en confiant les rênes à Karim Ghezal en décembre. Résultat : un redressement en championnat et une finale européenne en Challenge Cup. Avec un nouvel élan et un président récemment élu, Marc-Antoine Ginon, Lyon veut désormais stabiliser ses fondations et viser la qualification en phases finales.

Joueur à suivre

Jiuta Wainiqolo (FIJ). L’ailier fidjien, spectaculaire et imprévisible, a déjà enflammé Gerland avec ses courses fulgurantes. Avec les départs de Niniashvili (La Rochelle) et Tuisova (Racing 92), il est attendu comme le facteur X de l’attaque lyonnaise.

Objectif

« Avec une seule qualification pour les phases finales en cinq ans, le LOU doit viser le Top 6 », rappelle le président Marc-Antoine Ginon. La Challenge Cup servira de laboratoire pour donner du temps de jeu aux jeunes, tandis que le Top 14 reste la priorité absolue.

Le chiffre

10 victoires seulement en Top 14 la saison passée, soit le plus faible total depuis la remontée dans l’élite en 2016. Un chiffre que le club doit impérativement améliorer.

Transferts 2024-2025

Arrivées : Gabin Lorre (Béziers), Iosefo Masi (Fijian Drua), Arthur Mathiron (retour de prêt, Nevers), Thomas Moukoro (Vannes), Janse Roux (Colomiers), Sam Simmonds (Montpellier), Mathis Sarragallet (Grenoble), Jiuta Wainiqolo (Toulon)

Départs : Wayan de Benedittis (Vannes), Yanis Charcosset (Brive), Tomas Lavanini (fin de contrat), Sam Matavesi (Camborne), Davit Niniashvili (La Rochelle), Pierre-Samuel Pacheco (Oyonnax), Martin Page-Relo (UBB), Semi Radradra (Shizuoka), Alban Roussel (Oyonnax), Sébastien Taofifenua (Provence), Valentin Simutoga (Montauban, prêt)

Effectif 2025

Arrières/Ailiers : Dumortier, Ioane (ITA), Lorre, Mathiron, Rattez, Tchaptchet, Wainiqolo (FIJ)

Centres : Maraku (NZL), Masi (FIJ), Millet, Parisien, Regard

Ouvreurs : Berdeu, Jackson (IRL), Méliande

Demi de mêlée : Cassang, Couilloud, Gonzalez

Troisièmes lignes : Allen (NZL), Blanc-Mappaz, Botha (RSA), Cretin, Gouzou, Okuya, Saginadze (GEO), Shvangiradze (GEO), Simmonds (ENG)

Deuxièmes lignes : Geraci, Guillard, Lambey, Roux (RSA), William

Piliers : Ainsley (AUS), Aptsiauri (GEO), Gomes Sa, Kaabeche, Moukoro, Rey

Talonneurs : Chat, Marchand, Sarragallet

Équipe-type probable

Lorre – Wainiqolo, Masi, Millet, Dumortier – (o) Berdeu – (m) Couilloud – Saginadze, Botha, Cretin – Guillard, William – Ainsley, Chat, Moukoro

