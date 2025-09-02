Top 14 : l’UBB lancé dans la conquête d’un doublé historique

Union Bordeaux-Bègles : fiche club

Création : 2006

Stades : Chaban-Delmas et Atlantique (moyenne spectateurs 2024-2025 : 32 864)

Président : Laurent Marti

Budget : 37 millions d’euros

Staff technique

Yannick Bru (manager)

Noel McNamara (IRL, arrières)

Akvsenti Giorgadze (GEO, avants)

Christophe Laussucq (défense)

Jean-Baptiste Poux (mêlée)

Heini Adams (RSA, skills)

Shaun Sowerby (RSA, touche)

Palmarès

Champions Cup : 2025

Championnat de France : 1899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1911 (Stade Bordelais), 1969, 1991 (CA Bègles)

Coupe de France : 1949 (CA Bègles)

Saison 2024-2025

Top 14 : 2e de la phase régulière, battu en finale par Toulouse (39-33 a.p.)

Champions Cup : vainqueur en finale contre Northampton (28-20)

Le contexte

Avec deux finales disputées la saison dernière (Top 14 et Champions Cup), l’UBB a confirmé son nouveau statut de place forte du rugby français. Après l’humiliation en finale de Top 14 en 2023 face à Toulouse (59-3), Bordeaux-Bègles a franchi un cap, tenant tête aux Rouge et Noir jusque dans une finale épique perdue après prolongation. La victoire historique en Champions Cup contre Northampton a apporté au club son premier titre européen et le premier trophée majeur de son histoire moderne. L’ossature de l’équipe reste inchangée, hormis au poste de numéro 8. Maxime Lucu et ses partenaires devraient encore être présents au rendez-vous des phases finales.

Le joueur à suivre : Jean-Luc du Preez

Pour combler les départs de Pete Samu (Waratahs) et Tevita Tatafu (Tokyo Sungoliath), l’UBB a misé sur l’international sud-africain Jean-Luc du Preez. En provenance de Sale, ce troisième-ligne polyvalent trentenaire, engagé avec les Springboks jusqu’à la fin du Rugby Championship, est attendu début décembre. Il devra apporter sa puissance et son expérience dans un collectif déjà riche. Derrière lui, le jeune Elyjah Ibsaiene, révélation des U20, aura l’occasion de se montrer.

L’objectif

Laurent Marti, président passionné et attaché au Bouclier de Brennus, l’a martelé : l’UBB doit jouer les deux compétitions à fond. L’objectif est clair : retrouver les phases finales du Top 14 et conserver sa place parmi les cadors européens.

Le chiffre : 32 864

Avec une affluence record, Bordeaux-Bègles est devenu le club de rugby le plus suivi au monde en moyenne. Entre Chaban-Delmas et le stade Atlantique, les Girondins ont joué toute la saison dernière à guichets fermés. Deux délocalisations supplémentaires à l’Atlantique contre Bayonne et Toulouse pourraient encore battre ce record.

Arrivées

Xan Mousquès (Bayonne), Salesi Rayasi (FIJ/Vannes), Martin Page-Relo (Lyon), Valentin Hutteau (Massy), Jean-Luc du Preez (RSA/Sale), Cameron Woki (Racing 92), Boris Palu (Racing 92), Gaëtan Barlot (Castres), Louis Mary (Dax).

Départs

Nans Ducuing (retraite), Ben Tapuai (Brive), Enzo Reybier (Oyonnax/prêt), Matéo Garcia (Toulon), Yann Lesgourgues (Biarritz), Tevita Tatafu (Tokyo Sungoliath), Pete Samu (Waratahs), Mahamadou Diaby (Perpignan), Alexandre Ricard (Brive), Guido Petti (Harlequins), Romain Latterrade (Provence), Zaccharie Affane (Brive/prêt), Toma’Akino Taufa (TON).

Effectif 2025

Arrières-ailiers : Bielle-Biarrey, Buros, Echegaray, Mousquès, Penaud, Rayasi, Retière

: Bielle-Biarrey, Buros, Echegaray, Mousquès, Penaud, Rayasi, Retière Centres : Depoortere, Janse Van Rensburg, Moefana, Uberti

: Depoortere, Janse Van Rensburg, Moefana, Uberti Demis d’ouverture : Carbery, Jalibert

: Carbery, Jalibert Demis de mêlée : Hutteau, Page-Relo, Lucu

: Hutteau, Page-Relo, Lucu Troisièmes lignes : Bochaton, Du Preez, Gardrat, Gazzotti, Jacobs, Matiu, Swinton, Vergnes-Taillefer, Woki

: Bochaton, Du Preez, Gardrat, Gazzotti, Jacobs, Matiu, Swinton, Vergnes-Taillefer, Woki Deuxièmes lignes : Cazeaux, Coleman, Gray, Nguimbous, Palu

: Cazeaux, Coleman, Gray, Nguimbous, Palu Piliers : Aouad, Boniface, Falatea, Mary, Perchaud, Poirot, Sadie, Tameifuna, Taufa

: Aouad, Boniface, Falatea, Mary, Perchaud, Poirot, Sadie, Tameifuna, Taufa Talonneurs : Barlot, Lamothe, Sa

L’équipe type

Buros – Penaud, Depoortere, Moefana, Bielle-Biarrey – (o) Jalibert, (m) Lucu – Bochaton, Du Preez, Gazzotti – Coleman, Cazeaux – Tameifuna, Lamothe, Poirot

