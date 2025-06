Urios (Clermont) : « C’est plus que de la passion, c’est de l’amour »

ADVERTISEMENT

Les Auvergnats chassaient les phases finales du Top 14 depuis 2021. Ils ont assuré leur qualification en s’imposant sur la pelouse de Montpellier 23 à 10.

« Notre qualification est méritée même si on a eu un creux pendant l’hiver. On a produit le meilleur match de la saison, le plus constant, le plus abouti dans le jeu. On a été en adéquation entre ce que l’on demande et ce que l’on a fait », a salué à l’issue de la rencontre l’entraîneur principal, Christophe Urios.

Rapidement en tête grâce à l’opportunisme de Thomas Ceyte profitant d’une maladresse montpelliéraine, les Clermontois ont fait parler leur paquet d’avants pour se mettre à l’abri.

« On rentre dans le Top 6. C’est mérité au regard de l’engagement des mecs (…) Le Top 6, cela récompense l’acharnement. Si on avait été capables de faire des matchs comme ça, on aurait eu notre destin entre nos mains. Ce soir, les gars ont répondu présent. On a compris ce que l’on devait mettre dans un match. Quand je vois le public, sa transhumance jusqu’à Montpellier, c’est incroyable. C’est plus que de la passion, c’est de l’amour. Les gens peuvent se reconnaître dans l’équipe », a rappelé Urios.

En face, le sentiment n’était pas le même. « On n’a pas combattu. On a subi tout le match. On n’a pas atteint l’objectif d’être parmi les huit premiers (synonyme de qualification pour la prochaine Champions Cup, NDLR) », regrettait Joan Caudullo (entraîneur principal de Montpellier.

« La fête est gâchée. Il y a une forme de décompression après avoir cru que l’on pouvait être parmi les six premiers. On a joué à l’envers. On n’a pas respecté ce que l’on devait faire pour jouer un match de rugby. »