Plummer, Desperes, Tolofua : les hommes qui ont fait basculer la 18e journée de Top 14

Centième essai pour le Stade toulousain, festivals de Plummer et Desperes, les ouvreurs de Clermont et Pau, démonstration de force de Montpellier, désormais sur le podium : la 18e journée du Top 14 a fait des étincelles.

Les chiffres

100. Comme le nombre d’essais déjà marqués par le Stade toulousain cette saison, avec 10 nouvelles réalisations samedi 28 février lors de leur promenade contre le promu et lanterne rouge Montauban (68-13). Soit 730 points marqués au total, 134 de plus que les Clermontois, leurs dauphins à ce classement. Un gouffre, comme les 12 points d’avance sur Pau au classement du Top 14 pour les hommes d’Ugo Mola, pourtant privés de deux points dans l’affaire Jaminet…

7. Comme le nombre de matchs et le nombre de défaites de l’Aviron bayonnais en 2026, après le nouvel échec des Basques samedi à Clermont (38-15). Pas d’effet visible donc après l’éviction du manager Grégory Patat et le rapprochement du terrain du directeur du rugby du club, Laurent Travers, pour épauler le Néo-Zélandais Gerard Fraser. Seul réconfort : pour la troisième fois de la saison seulement, en 11 matchs à l’extérieur, l’Aviron (12e) n’a pas encaissé 40 points.

8. Comme le nombre d’essais de Christopher Tolofua, le talonneur de Montpellier, après la victoire 41-17 du MHR contre le Racing 92. Ce qui en fait l’avant le plus efficace du Top 14 pour l’instant, devant un certain Damian Penaud, meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France, encore à sept. Dans son sillage, les Héraultais sont montés sur le podium au classement et peuvent rêver grand, comme lors de leur titre en 2022.

Les joueurs

Harry Plummer. Arrivé à l’intersaison à Clermont, l’ouvreur néo-zélandais est devenu incontournable, avec encore 18 points samedi et une démonstration contre Bayonne : un essai, cinq transformations, une pénalité, et un essai offert au demi de mêlée Zamora. Avec 201 points au total, il est le meilleur marqueur du Top 14 et le principal atout offensif des Jaunards, désormais 4e.

VIDEO

Axel Desperes. A 22 ans, l’ouvreur de la Section paloise s’est comporté comme un vieux briscard lors de la victoire des Béarnais dimanche soir contre Bordeaux-Bègles (39-17), avec deux 50:22, 14 points au pied et une gestion parfaite. A 17-17 à la mi-temps, la Section a ensuite signé un 22-0 en seconde période, avec toujours Desperes à la baguette, qui a complètement fait oublier l’Anglais Joe Simmonds, meilleur marqueur du championnat en 2023-2024.

Tani Vili. Le premier centre du Stade français (113 kg pour 1,87 m) a été impressionnant lors de la victoire des soldats roses contre Perpignan (42-21), avec des charges dévastatrices, un essai, 89 mètres parcourus et 8 défenseurs battus. Une performance largement à l’origine du succès du club parisien, revenu dans le top 6.

Nolann Le Garrec. Le demi-de-mêlée rochelais (un essai, neuf points au pied) a été largement à l’origine de la victoire des Maritimes à Castres (31-26), leur première après trois revers d’affilée, dont deux à domicile. Désormais 10e, l’équipe à la caravelle est à huit points de la sixième place qualificative. De quoi rêver encore, en espérant que quelques-uns des 20 blessés à l’infirmerie reviendront d’ici le choc contre Pau le 21 mars, après la pause internationale.

Les déclarations

« Tes joueurs se sont battus pour toi »: voilà le message que Karim Ghezal, le manager du LOU a envoyé à son collègue toulonnais Pierre Mignoni, au repos et absent auprès de ses joueurs samedi, après le nul 13-13 entre les deux équipes à Lyon. « Ils ont montré qu’ils étaient capables de donner pour un manager qui n’était pas là », a expliqué le technicien lyonnais après la rencontre. « C’est plutôt positif. Le rugby c’est humain ».

« Ce qui m’ennuie un peu, c’est qu’on a des troisièmes lignes qui tapent mieux les (coups de pied) rasants que nos trois-quarts… », s’est amusé Clément Poitrenaud, entraîneur des arrières toulousains, après les deux passes décisives au pied de Léo Banos et Théo Ntamack pour des essais de Dimitri Delibes et Célian Pouzelgues, lors de la victoire contre Montauban.

