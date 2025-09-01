Stade Toulousain : le retour de Romain Ntamack, « à 100 % »

Le Stade Toulousain lancera sa saison de Top 14 à Clermont-Ferrand dimanche 7 septembre sans ses deux principales recrues, Teddy Thomas et Georges-Henri Colombe, ni Jack Willis, mais pourra compter sur Romain Ntamack, « à 100 % », a-t-on appris mardi auprès de l’encadrement du champion en titre.

Victimes de pépins musculaires durant la fin de la préparation estivale, les deux transfuges de La Rochelle, le trois-quarts Teddy Thomas et le pilier droit Georges-Henri Colombe, devront attendre pour faire leurs débuts sous leurs nouvelles couleurs.

Sacré champion de France pour la troisième fois d’affilée fin juin, Toulouse devra également composer sans son troisième ligne anglais Jack Willis, en période de réathlétisation après une fin de saison dernière qui a laissé des traces.

Le centre Paul Costes, également victime de soucis musculaires, est lui aussi ménagé pour ce premier déplacement de la saison dimanche (21h05) et vient allonger la liste des blessés.

On y trouve également les absents de longue date, comme Antoine Dupont, qui suit son plan de réathlétisation après sa rupture des ligaments croisés en mars, et pour qui le retour reste prévu au mois de novembre, selon l’encadrement des Rouge et Noir.

Peato Mauvaka, qui a subi la même blessure au printemps, et Ange Capuozzo, écarté des terrains après une fracture du péroné début juin, sont également à l’infirmerie, tout comme l’ailier Nelson Epée, victime d’entorses de la cheville et du genou sur la même action lors du dernier match amical des Toulousains jeudi dernier à Bayonne (victoire 28-24).

Après avoir pris part à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie, le trois-quarts écossais Blair Kinghorn a repris l’entraînement en début de semaine et devrait pouvoir postuler pour la deuxième journée et la réception de Perpignan.

À Marcel-Michelin, Ugo Mola pourra toutefois s’appuyer sur plusieurs cadres : Thomas Ramos, François Cros ou Julien Marchand sont bien là, tout comme Romain Ntamack, opéré cet été pour nettoyer son genou douloureux, et de retour « à 100 % ».