McNamara décrypte l'évolution du jeu de l'Irlande

Noel McNamara est le mastermind de l’attaque bordelaise, deuxième meilleure du Top 14 avec 533 points marqués en 18 journées. Seul le Stade Toulousain a fait mieux avec 570 points. Entraîneur irlandais respecté, passé par le Leinster, North Harbour, les Sharks et le programme des moins de 20 ans irlandais, il joue un rôle clé dans la quête tant attendue d’un sacre en Top 14 ou d’une étoile européenne sur le maillot de l’UBB.

En prévision de ce week-end, à l’occasion du match Irlande – France à Dublin, il est le technicien évoluant en France le mieux à même de décrypter le jeu de l’Irlande. Un jeu qui a évolué au fil des mois.

« La dernière tournée d’automne a été dure, l’Irlande a été battue par la Nouvelle-Zélande (13-23), cela a été compliqué contre l’Australie (22-19) donc ils ont un peu changé leur style de jeu », confirme McNamara dans un entretien à l’AFP.

« C’était une équipe de possession, qui tenait le ballon pour fatiguer la défense adverse jusqu’à trouver un franchissement ou pour casser les lignes. Là, on voit qu’il y a un peu plus d’occupation, plus de (jeu au) pied, moins de rucks, moins de passes. Je pense que ça les rend plus fort.

« Il y a plus de kicking game, de jeu sans ballon et ce n’est pas une coïncidence, le Leinster a aussi changé avec l’arrivée de Jacques Nienaber qui a une façon de voir le jeu, un style et un projet qui ont très bien marché avec l’Afrique du Sud. C’est plus une adaptation. »

Le staff du XV de France a bien analysé les dernières rencontres et adapté ses entraînements en conséquence. Cette semaine, plusieurs entraînements à haute intensité sont prévus à Marcoussis sur ce thème.

« C’est beaucoup de grosses séances physiques. Des entraînements longs, avec des séquences à l’intérieur qui durent… longtemps. Beaucoup de ballon, beaucoup de « ball in play ». Souvent des séquences de plus de deux, trois minutes, où on apprend à rester lucide, à s’habituer à répéter des actions à haute intensité… et sur la durée », évoque le deuxième-ligne Mickaël Guillard (24 ans, 8 sélections).

Comme la France, McNamara a hâte d’être à samedi pour voir ce que le choc va donner, ce que beaucoup considèrent comme « la finale » de ce Tournoi, en dépit du match de clôture contre l’Ecosse au Stade de France la semaine suivante.

« Pour l’Irlande, c’est un grand test de jouer la France, pour progresser », relève l’ancien prof de maths. « Je l’ai vu quand je m’occupais des U20, l’Irlande a gagné plusieurs tournois, trois Grand Chelems mais la France a été championne du monde. Il y a aussi une vraie rivalité en Champions Cup avec Toulouse, La Rochelle et le Leinster qui ont disputé les dernières finales. »

Les joueurs ont l’habitude de se croiser en club, mais aussi avec les sélections nationales – ce clash à l’Aviva Stadium sera le 105e de l’histoire. Et les deux formations ont les mêmes bases dans leur préparation en travaillant notamment autour de l’arbitrage.

Face à face 5 dernières rencontres 2 Victoires 0 Nuls 3 Victoires Moyenne de points marqués 27 23 Le premier essai gagne 80% L'équipe recevante gagne 60%

Les Bleus ont ainsi intégré l’ancien arbitre international Jérôme Garcès dans leur staff. Aujourd’hui, le XV de France affiche 17 pénalités concédées dans le Tournoi 2025 contre 30 pour l’Irlande. La France est globalement l’équipe la plus disciplinée du Tournoi (malgré le rouge de Romain Ntamack).

« Cela fait longtemps que l’Irlande bosse avec les arbitres. En U20, j’avais un arbitre qui travaillait avec nous lors de chaque séance. C’est une partie importante du jeu de bien comprendre les règles », précise néanmoins Noel McNamara

« Chez nous, on parle toujours de ce gain marginal, ces petites choses, cet apprentissage pour changer notre comportement. Le gain marginal, c’est savoir quelle opportunité vous avez pour trouver un plus. Ça fait partie des mental skills, que ce soit autour de la règle, des rucks, des touches… »

Ce gain marginal qui pourrait faire la différence, Antoine Dupont le nomme « le supplément d’âme, l’envie de plus, la course de plus, le plaquage de plus ». Le p’tit truc en plus qui pourrait suffire à la France pour s’imposer.