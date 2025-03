L'avertissement d'Antoine Dupont avant le clash face à l'Irlande

L’équipe d’Irlande a « souvent des joueurs qui sont à la limite », a pointé Antoine Dupont vendredi 7 mars à Dublin pour rebondir sur les propos de Fabien Galthié concernant l’arbitrage du match décisif du Tournoi des Six Nations face au XV du Trèfle ce samedi 8 mars.

« Ils arrivent quasiment continuellement à ralentir les rucks adverses avec des joueurs qui sont souvent à la limite », a averti Dupont après l’entraînement du capitaine à l’Aviva Stadium.

« C’est, je pense, travaillé et très bien fait. On voit qu’ils connaissent la règle très bien et qu’ils sont à la limite de se faire pénaliser. Et ils ne le sont pas », a poursuivi le demi de mêlée vedette des Bleus.

La veille, le sélectionneur Fabien Galthié avait pris la parole de façon inhabituelle pour mettre la pression sur l’arbitre australien Angus Gardner, craignant que les Irlandais ne pourrissent le jeu des Bleus sans être sanctionnés.

« Il y a une équipe qui va tout faire pour nous empêcher, et nous, on a besoin d’un cadre qui nous permette d’exploiter notre stratégie. On a besoin d’être accompagnés par un arbitrage déterminant », avait affirmé Galthié.

Le staff des Bleus a d’ailleurs pu, comme c’est l’usage avant les matchs, discuter avec les arbitres pour aborder des éléments particuliers de la rencontre à venir.

« On a eu un échange avec l’arbitre en visio à propos de certains aspects du jeu, et il est d’accord avec la majorité des choses qu’on lui a dites », a expliqué l’entraîneur de la défense française Shaun Edwards.

« On attend de lui qu’il soit juste avec l’Irlande mais aussi avec nous demain », a pointé le technicien anglais, rejoint par Dupont.

« Ça sera à nous de faire notre maximum pour avoir des ballons rapides et, s’ils sont à la faute, on espère comme l’a dit Fabien un arbitrage juste. Mais on n’est pas inquiets là-dessus », a indiqué le Toulousain.