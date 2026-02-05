Gregor Townsend se prive de Blair Kinghorn et Duhan van der Merwe pour Italie - Écosse

Les trois-quarts Blair Kinghorn et Duhan van der Merwe ne figurent pas dans l’équipe d’Ecosse dévoilée jeudi par le sélectionneur Gregor Townsend pour affronter l’Italie samedi à Rome (15h10) lors de la première journée du Tournoi des Six Nations.

Titulaire à deux reprises lors de la dernière tournée d’automne, sélectionné avec les Lions britanniques et irlandais l’été dernier et nommé parmi les cinq meilleurs joueurs du Tournoi en 2025, Kinghorn (29 ans) brillera par son absence face aux Italiens.

Moins tranchant avec Toulouse lors de ses dernières sorties, où il a alterné entre les postes d’ouvreur et d’arrière, il cède sa place à Tom Jordan (27 ans, 12 sélections), plus souvent aligné comme N.10 avec son club de Bristol.

Duhan van der Merwe, 30 ans, meilleur marqueur d’essais de l’histoire de la sélection (32), est lui aussi laissé hors du groupe.

Le Toulonnais White associé à Russell à la charnière

Le reste de la ligne arrière est composée de joueurs des Glasgow Warriors : le capitaine Sione Tuipulotu formera la paire de centres avec son coéquipier Huw Jones, Kyle Steyn et Jamie Dobie occupant les ailes, poussant Darcy Graham (28 ans, 50 sél.) sur le banc.

L’inévitable et imprévisible Finn Russell mènera le jeu du XV du Chardon en compagnie du Toulonnais Ben White au poste de demi de mêlée, derrière un pack expérimenté composé de tauliers comme Zander Fagerson au poste de pilier droit (30 ans, 76 sél.), son frère Matt (27 ans, 59 sél.) ou Rory Darge (25 ans, 34 sél.).

Au total, 14 joueurs de Glasgow figurent sur la feuille de match, dont neuf comme titulaires.

L’Ecosse reste sur une tournée automnale où elle a alterné coups d’éclat (85-0 contre les USA, 56-0 contre les Tonga), coup manqué contre la Nouvelle-Zélande (défaite 25-17) et courant d’air contre l’Argentine (défaite 33-24 après avoir mené 21-0).

Côté italien, le capitaine Michele Lamaro ainsi que les Toulonnais Juan Ignacio Brex et Paolo Garbisi vont connaître leur 50e sélection contre l’Ecosse.

Les coéquipiers du RCT seront bien titulaires pour leur 50e, « Nacho » Brex prenant place au centre au côté de Tommaso Menoncello, et Paolo Garbisi revêtant le maillot floqué du numéro 10.

Il formera la charnière avec le demi de mêlée des Zèbres de Parme Alessandro Fusco, choisi en l’absence du Bordelo-Béglais Martin Page-Relo et du joueur d’Exeter Stephen Varney, blessés.

Le XV de départ écossais : T. Jordan – K. Steyn, H. Jones, S. Tuipulotu (cap.), J. Dobie – (o) F. Russell, (m) B. White – R. Darge, J. Dempsey, M. Fagerson – G. Gilchrist, S. Cummings – Z. Fagerson, E. Ashman, P. Schoeman.

Les remplaçants : G. Turner, N. McBeth, E. Millar Mills, M. Williamson, G. Brown, G. Horne, A. Hastings, D. Graham.

Le XV de départ italien : L. Marin – L. Lynagh, J. Brex, T. Menoncello, M. Ioane – (o) P. Garbisi, (m) A. Fusco – M. Zuliani, L. Cannone, M. Lamaro – A. Zambonin, N. Cannone – S. Ferrari, G. Nicotera, D. Fischetti

Les remplaçants : T. Di Bartolomeo, M. Spagnolo, M. Hasa, F. Ruzza, R. Favretto, A. Garbisi, G. Da Re