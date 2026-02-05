Édition du Nord
Six Nations

Gregor Townsend se prive de Blair Kinghorn et Duhan van der Merwe pour Italie - Écosse

Le sélectionneur écossais Gregor Townsend au milieu de ses joueurs. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images).

Les trois-quarts Blair Kinghorn et Duhan van der Merwe ne figurent pas dans l’équipe d’Ecosse dévoilée jeudi par le sélectionneur Gregor Townsend pour affronter l’Italie samedi à Rome (15h10) lors de la première journée du Tournoi des Six Nations.

Titulaire à deux reprises lors de la dernière tournée d’automne, sélectionné avec les Lions britanniques et irlandais l’été dernier et nommé parmi les cinq meilleurs joueurs du Tournoi en 2025, Kinghorn (29 ans) brillera par son absence face aux Italiens.

Moins tranchant avec Toulouse lors de ses dernières sorties, où il a alterné entre les postes d’ouvreur et d’arrière, il cède sa place à Tom Jordan (27 ans, 12 sélections), plus souvent aligné comme N.10 avec son club de Bristol.

VIDEO

Duhan van der Merwe, 30 ans, meilleur marqueur d’essais de l’histoire de la sélection (32), est lui aussi laissé hors du groupe.

Le Toulonnais White associé à Russell à la charnière

Le reste de la ligne arrière est composée de joueurs des Glasgow Warriors : le capitaine Sione Tuipulotu formera la paire de centres avec son coéquipier Huw Jones, Kyle Steyn et Jamie Dobie occupant les ailes, poussant Darcy Graham (28 ans, 50 sél.) sur le banc.

L’inévitable et imprévisible Finn Russell mènera le jeu du XV du Chardon en compagnie du Toulonnais Ben White au poste de demi de mêlée, derrière un pack expérimenté composé de tauliers comme Zander Fagerson au poste de pilier droit (30 ans, 76 sél.), son frère Matt (27 ans, 59 sél.) ou Rory Darge (25 ans, 34 sél.).

Au total, 14 joueurs de Glasgow figurent sur la feuille de match, dont neuf comme titulaires.

L’Ecosse reste sur une tournée automnale où elle a alterné coups d’éclat (85-0 contre les USA, 56-0 contre les Tonga), coup manqué contre la Nouvelle-Zélande (défaite 25-17) et courant d’air contre l’Argentine (défaite 33-24 après avoir mené 21-0).

Côté italien, le capitaine Michele Lamaro ainsi que les Toulonnais Juan Ignacio Brex et Paolo Garbisi vont connaître leur 50e sélection contre l’Ecosse.

Les coéquipiers du RCT seront bien titulaires pour leur 50e, « Nacho » Brex prenant place au centre au côté de Tommaso Menoncello, et Paolo Garbisi revêtant le maillot floqué du numéro 10.

Il formera la charnière avec le demi de mêlée des Zèbres de Parme Alessandro Fusco, choisi en l’absence du Bordelo-Béglais Martin Page-Relo et du joueur d’Exeter Stephen Varney, blessés.

Le XV de départ écossais : T. Jordan – K. Steyn, H. Jones, S. Tuipulotu (cap.), J. Dobie – (o) F. Russell, (m) B. White – R. Darge, J. Dempsey, M. Fagerson – G. Gilchrist, S. Cummings – Z. Fagerson, E. Ashman, P. Schoeman.

Les remplaçants : G. Turner, N. McBeth, E. Millar Mills, M. Williamson, G. Brown, G. Horne, A. Hastings, D. Graham.

Le XV de départ italien : L. Marin – L. Lynagh, J. Brex, T. Menoncello, M. Ioane – (o) P. Garbisi, (m) A. Fusco – M. Zuliani, L. Cannone, M. Lamaro – A. Zambonin, N. Cannone – S. Ferrari, G. Nicotera, D. Fischetti

Les remplaçants : T. Di Bartolomeo, M. Spagnolo, M. Hasa, F. Ruzza, R. Favretto, A. Garbisi, G. Da Re


ADVERTISEMENT
Comments on RugbyPass

H
Hammer Head 16 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

The buck stops with Leo Cullen and Andy Farrell no matter how you try and slice it up.

I’ve never once have I heard a SA pundit intimating that Jake White or John Plumtree weren’t good for the boks?



...

34 Go to comments
H
Hammer Head 17 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

I for one am very glad that Nienaber has single handedly destroyed Irish rugby. What a smart move by us.

34 Go to comments
D
DT 17 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Yes I am and you have already agreed with me. Are you back tracking now?

34 Go to comments
H
Hammer Head 18 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game



It seems a touch disingenuous to blame Ireland’s decline on the age of the squad when South Africa has an older average age to its squad.

What is the average ages of the Irish and SA squads?



...

34 Go to comments
D
DG 19 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

You’re not really calling me and Saffas in particular “over sensitive” are you? Rugby fans (including loads of Irish) are just as guilty.. To repeat my piece, when you point a finger three more point right back at you.

34 Go to comments
D
DT 19 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

He isn’t an assistant, he is the senior coach. Leo Cullen has a more overarching director of rugby type role. Cullen also deserves criticism however, how the team plays is mainly down to Nienaber.

The two previous Leinster coaches both won the champions cup and multiple URC/Pro14 titles, the bar is high and Neinabar has come in well below what is required while playing very poor unimaginative rugby. Leinster’s one URC trophy while achieving a champions cup quarter final exit is well below what’s expected in the club.



...

34 Go to comments
H
Hammer Head 21 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Too rich

34 Go to comments
D
DT 24 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Thank you for the response. You seem to be making my point for me in agreeing that in your own experience Saffas (yourself included) can be overly sensitive when the Boks are criticised.

I don’t think anyone is uniquely blaming Nienaber as almost everyone has mentioned in their critique of the current Leinster senior coach. Your point on silverware is disingenuous as I have already pointed out. Furthermore, the two previous Leinster coaches both won the champions cup and multiple URC/Pro14 titles, the bar is high and Neinabar has come in well below what is required while playing very poor unimaginative rugby.



...

34 Go to comments
T
TokoRFC 25 minutes ago
Jono Gibbes on what position Damian McKenzie will play in 2026

I think this is a pretty good diagnosis. I think part the issue also comes from not having the patience to develop players at test level. NZ expect test match quality players coming out of Super Rugby, this still happens occasionally enough to feed the expectation (Sititi, Holland) but it hasn’t been a realistic expectation for a long time.

Thing is DMac was actually improving somewhat at managing games at 10 (Ireland 2024, 2025). But he had some brain fats against Aus, Robertson lost patience and reverted to a short term option in Barrett.



...

11 Go to comments
H
Hammer Head 27 minutes ago
Jono Gibbes on what position Damian McKenzie will play in 2026

As opposed to what? 3,4 or 9?

So the article should have been titled: Dmac to play 10 or 15. Again in 2026. Depending on the situation.



...

11 Go to comments
N
NB 28 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

In a nutshell JB.

138 Go to comments
P
PaPaRumple 28 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

It's really simple to explain, Irish rugby is weak they a glimmering short lived moment at the top and are now they need to get back into their place.

34 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

So you don’t nbeleive Itoje, Chessum, Coles and Martin [when fit] are the equal of Les Bleus?

138 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Yes I like that tactical battle and I don’t feel it’s the real problem.

138 Go to comments
P
PB 34 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Actually what is funny, is how an Assistant Coach at a provincial/franchise team gets called out as a culprit, when said team actually helps them to win a trophy that has eluded them. He then, even though he has no influence on the National team gets tagged for their failure. Even when the same team is still sitting pretty in the standings.

Leinster has 🟰 Ireland for many years, for obvious reasons. That trend is changing though.



...

34 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
France star withdrawn from squad ahead of Wales trip

He just has to manage it well because otherwise he will keep getting injuries!

12 Go to comments
D
DT 39 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

No its pretty easy to fault them as I demonstrated in my response which I suspect you didn’t read. Funny how the claim from Saffas tends to be Leinster=Ireland until one of their own comes under criticism for sub par Leinster performances.

34 Go to comments
P
PB 1 hour ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Even if he is a South African, it is hard to fault the points raised. Maybe instead of also playing the SA card you can counter his reasoning with some hopefully coherent ones of your own.

I am also pretty sure there was more than a fair smattering if Munster players in the current team, so again how is Leinster, that are still 2nd on the URC log, and which did win a URC title that had eluded them prior to Nienaber joining the Leinster team.



...

34 Go to comments
P
PB 1 hour ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Yet all South Africa’s players play in teams with different styles. Some play in leagues that are regarded as less rigorous, yet you don’t see that lack of accuracy and skills in the Bok team.

So the pundits in question are studiously trying to avert looking inwards and continue an ongoing tirade at Nienaber, who has zero influence on the Irish national team.



...

34 Go to comments
P
PB 1 hour ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

💯 correct on all counts!

34 Go to comments
Close
