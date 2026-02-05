« Il avait mal à la jambe » : l'ailier anglais Feyi-Waboso incertain face au Pays de Galles

L’ailier anglais Immanuel Feyi-Waboso a ressenti une douleur à la jambe à l’entraînement jeudi, faisant planer un doute sur sa participation à la rencontre face au Pays de Galles samedi lors de la première journée du Tournoi des six nations.

« La seule inquiétude que nous avons concerne Manny », a indiqué jeudi l’entraîneur de la défense du XV de la Rose Richard Wigglesworth. « Il avait mal à la jambe, donc il est sorti du terrain », a-t-il ajouté.

En cas d’absence, l’ailier de 23 ans aux 13 sélections pourrait être remplacé par le vétéran Elliot Daly (33 ans) au coup d’envoi samedi à 17h40 à Twickenham.

