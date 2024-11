Selon les All Blacks, Joe Marler a « chargé le fusil »

Assurément, ce 46e match entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande samedi 2 novembre à Twickenham sera scruté de près après les propos incendiaires de l’international anglais à propos du haka.

Scott Barrett, le capitaine néo-zélandais a prévenu l’Angleterre que Joe Marler avait « chargé le fusil » par le tweet qu’il avait partagé en début de semaine sur X pour demander que la danse de guerre maorie d’avant-match soit « supprimée », ajoutant qu’elle était « ridicule ».

Le pilier vétéran, qui ne participe pas au match pour des raisons personnelles, s’est depuis excusé pour ses remarques, mais Barrett a laissé entendre que le mal était déjà fait. « Il a certainement chargé le fusil, non ? », a déclaré le deuxième-ligne après la dernière séance d’entraînement de la Nouvelle-Zélande vendredi.

England New Zealand Toutes les stats et les données

« Je pense qu’il y a toujours des avis sur le haka et son importance. Il est extrêmement important pour nous et il l’est pour les All Blacks depuis longtemps. Il nous apporte beaucoup. C’est un élément essentiel des All Blacks. D’une certaine manière, c’est même plus important que le rugby. Vous parlez à des gens d’Amérique et de nations de rugby moins connues et ils connaissent le rugby néo-zélandais pour le haka, donc c’est énorme pour nous et ça nous unit. »

Quelle réponse apporter sur le terrain ?

L’Angleterre réfléchit à la réponse qu’elle apportera, le cas échéant, lorsque le haka sera exécuté lors du premier des quatre tests qui se dérouleront à Twickenham ce mois-ci. « Dans ces moments-là, peu importe ce que l’équipe apporte et ce à quoi on est confronté, on aime ça », a-t-il déclaré.

« S’ils s’avancent, c’est qu’ils sont prêts dès le premier coup de sifflet. Si cela se produit, nous savons que nous allons assister à un bon test-match. Nous n’avons pas besoin de motivation supplémentaire pour nous rendre à Twickenham contre une équipe qui aimerait désespérément nous battre. »

Au cours de la dernière décennie, seuls deux tests ont opposé ces deux adversaires à Londres, ce qui confère une certaine rareté à l’affrontement de samedi. Bien que les All Blacks aient remporté la série d’été 2-0 en Nouvelle-Zélande, les rencontres à Dunedin et Auckland ont été particulièrement disputées, avec seulement huit points d’écart au total entre les deux équipes.

Face à face 5 dernières rencontres 1 Victoires 1 Nuls 3 Victoires Moyenne de points marqués 20 19 Le premier essai gagne 60% L'équipe recevante gagne 60%

« L’Angleterre n’a pas eu de matchs depuis qu’elle nous a affrontés en juillet, donc elle aura ce caillou dans la chaussure qu’elle traîne depuis un moment et elle aura à cœur de s’en débarrasser avec une bonne performance », a déclaré Barrett.

« A l’avant, ils posent toujours une menace – George Martin, Jamie George, Maro Itoje. Ils ont une forte connexion à ce niveau. S’ils ont des lignes d’avantage et des ballons rapides pour Marcus Smith et les arrières qu’ils ont, vous pouvez finir par courir après le rugby. Il s’agit donc de contrôler le jeu au sol et d’obtenir de bons ballons. Ce sera un bras de fer. »