Édition du Nord | US
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
18 - 14
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Samedi
14h05
Pro D2

Saint-André, manager de Provence Rugby : « le rôle d'outsiders nous va très bien »


Philippe Saint-André
Comments
Comment

Deux fois de suite, le rêve de Provence Rugby s’est arrêté en demi-finale de Pro D2. Et deux fois, c’est le FC Grenoble qui a fermé la porte. Cette saison, Provence Rugby l’a enfoncée et retrouve un nouvel adversaire en finale de Pro D2 samedi 6 juin.

Rencontre
Pro D2
Vannes
18 - 14
Temps complet
Provence Rugby
Toutes les stats et les données

Le chemin n’a pourtant pas été rectiligne. Les deux premières journées avaient tourné au fiasco, avec des défaites concédées d’entrée contre Soyaux Angoulême (28-25) puis Valence Romans (30-33). De quoi semer le doute sur la capacité de ce groupe à tenir ses ambitions sur la durée.

ADVERTISEMENT

Saint-André, 58 ans, prend les rênes du club

« C’est marrant, beaucoup de personnes m’ont dit que j’étais fou de venir, surtout que je ne connaissais pas la Pro D2. Même certains joueurs, je ne les connaissais pas », se souvient le manager Philippe Saint-André, arrivé dans le club quelques mois plus tôt. « Je venais d’avoir 58 ans, j’étais reparti à la radio et je me régalais, j’ai toujours pris du plaisir quand je travaillais dans les médias, mais le terrain…

« Construire une équipe, façonner un groupe, créer un état d’esprit, c’est un métier mais c’est surtout un énorme kiffe et une passion. Ça faisait dix ans que je connaissais Denis Philipon et qu’il me demandait de venir. Vu que j’habitais dans le Var depuis mon passage à Toulon, que j’avais entraîné le RCT et Montpellier, j’avais le choix de créer un club de rugby à Bandol ou de venir entraîner Provence Rugby (rires). C’était un challenge incroyable avec un président hyper motivé qui voulait mon aide pour essayer de franchir une étape. On en a franchi une demie, maintenant il reste encore une grosse étape ».

Une demi-finale euphorique face à Colomiers

Il s’est vite avéré que les Provençaux ont une qualité rare dans ce championnat de l’incertitude qu’est la PRO D2 : ils savent se relever. La phase retour en a apporté la preuve la plus convaincante, avec douze victoires arrachées en dix-sept matchs. Dix-neuf succès au total sur la saison, onze défaites – un bilan qui ne reflète pas toujours la manière, mais qui dit tout de la constance d’un groupe qui a grandi au fil des mois.

En demi-finale, face à Colomiers, les hommes de Philippe Saint-André ont rendu une copie sérieuse. À la pause, Provence menait de dix points. Et au retour des vestiaires, malgré la révolte columérine, les Provençaux n’ont jamais vacillé. Score final, 36-28.

VIDEO

L’aboutissement : être champion

« Tout le monde était euphorique autour de moi, alors si moi aussi je l’avais été… », confie PSA qui restait volontairement stoïque en attendant la suite. « Pour le club et pour le président, Denis Philipon, c’est exceptionnel. Tous les bars et restaurants d’Aix-en-Provence diffusaient la demi-finale, le club a fait deux fois la une de La Provence… Si moi, en plus, j’emballe le moteur… J’ai tout de suite dit bravo à tout le monde après la victoire, aux joueurs que j’étais fier d’eux et très heureux, mais on n’a rien gagné.

« L’aboutissement serait d’être champion ou après de monter en Top 14. C’est mon discours depuis le début. Après Colomiers, j’ai dit aux joueurs qu’il fallait gagner un match de plus. C’est un cap pour le club mais pas un accomplissement, il reste encore une marche et il faut être aussi affamés. »

Provence Rugby, l’outsider

La finale de ce samedi 6 juin, à Ernest-Wallon, sera d’une autre trempe. Le RC Vannes arrive avec la manière et la confiance d’un grand : leader de la phase régulière, meilleure attaque du championnat avec 1 092 points marqués, et finaliste il y a deux ans déjà. Sa démonstration face à Oyonnax en demi-finale (48-7) a été une mise en garde à peine voilée.

« Le rôle d’outsiders nous va très bien », coupe net Saint-André. « On avait l’impression de l’être lorsqu’on a reçu Brive, on l’était à Colomiers, donc je suis très heureux qu’on le soit encore. En début de saison on avait lourdement perdu à Vannes mais on a gagné à domicile lors du match retour il y a quelques semaines, en étant pourtant menés à la mi-temps (NDLR : 24-0) et en réalisant une remontée incroyable. C’est important que les joueurs sachent que ce n’est pas impossible, qu’ils l’ont déjà fait. »

Une première historique

Provence Rugby, lui, arrive avec ses certitudes durement acquises et une faim intacte. Battre le dauphin de la phase régulière en demi-finale n’était pas rien. Mais c’est bien ce samedi que tout se joue, avec le bouclier de la Pro D2 et une place en Top 14 au bout de l’effort. Pour la première fois de leur histoire, les Provençaux joueront une finale.

« On se sent bien, ce sont des moments exceptionnels. Encore plus pour ce club qui n’a jamais connu de finale de Pro D2. Pour les joueurs aussi, beaucoup n’ont jamais connu ça, j’essaye donc de les guider, d’amener un petit peu d’expérience pour qu’ils profitent bien du match sans être trop excités. », estime Philippe Saint-André qui n’en est pas à son premier match sous haute pression.

« Ma dernière finale c’était en 2022 (pour le titre de Top 14) avec Montpellier au Stade de France, mais c’est un peu la même préparation, seul le lieu change vu qu’on va jouer à Toulouse samedi. Le but est de bien organiser la semaine, de bien préparer le match avec les coachs et d’aller à l’essentiel. On ne fait pas beaucoup de volume, on fait plutôt de la récupération, de la tactique, car il ne faudra pas se tromper dans les systèmes de jeu. (…) C’est important que les joueurs aient une petite excitation sans faire le match 25 fois dans leur tête d’ici samedi, donc j’essaie de les accompagner pour réussir à faire un vrai match de rugby samedi à 18h00 ».

Recommended

La Rochelle joue sa saison sur un dernier match

BREAKING

58 matchs, une épaule reconstruite, un destin en Bleu : Léon Darricarrère incarne le renouveau

BREAKING

La Section paloise prolonge Hugo Auradou... en attendant Theo Attissogbe ?

ANALYSIS

Boris Palu à l'UBB, une réussite au-delà des espérances : « J'étais venu pour ça »

INTERVIEW


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Quel est ce club indien de rugby à 7 qui vient de s'offrir une star des Wallabies et un ex-Bayonnais ?

2

Shaun Edwards pourrait être récupéré par l'Angleterre

1
3

Deux Toulonnais et un Castrais parmi les premières recrues des Barbarians

4

Les 6 vérités de Laurent Marti, après la chute de l'UBB en Top 14

5

Saint-André (Provence Rugby) : « Perpignan prépare ce match depuis trois mois, nous on a 5 jours »

6

L'ASM Clermont a déjà la date de sa reprise

7

Rugby à 7 : après sa défaite contre la France à Bordeaux, le coach des All Blacks 7s démissionne

8

Top 14 : qui a vraiment brillé cette saison ? La réponse en 15 noms

2

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 24 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 26 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 37 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones