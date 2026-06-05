Saint-André, manager de Provence Rugby : « le rôle d'outsiders nous va très bien »

Deux fois de suite, le rêve de Provence Rugby s’est arrêté en demi-finale de Pro D2. Et deux fois, c’est le FC Grenoble qui a fermé la porte. Cette saison, Provence Rugby l’a enfoncée et retrouve un nouvel adversaire en finale de Pro D2 samedi 6 juin.
Rencontre
Pro D2
Vannes
18 - 14
Temps complet
Provence Rugby
Toutes les stats et les données
Le chemin n’a pourtant pas été rectiligne. Les deux premières journées avaient tourné au fiasco, avec des défaites concédées d’entrée contre Soyaux Angoulême (28-25) puis Valence Romans (30-33). De quoi semer le doute sur la capacité de ce groupe à tenir ses ambitions sur la durée.
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Saint-André, 58 ans, prend les rênes du club
« C’est marrant, beaucoup de personnes m’ont dit que j’étais fou de venir, surtout que je ne connaissais pas la Pro D2. Même certains joueurs, je ne les connaissais pas », se souvient le manager Philippe Saint-André, arrivé dans le club quelques mois plus tôt. « Je venais d’avoir 58 ans, j’étais reparti à la radio et je me régalais, j’ai toujours pris du plaisir quand je travaillais dans les médias, mais le terrain…
« Construire une équipe, façonner un groupe, créer un état d’esprit, c’est un métier mais c’est surtout un énorme kiffe et une passion. Ça faisait dix ans que je connaissais Denis Philipon et qu’il me demandait de venir. Vu que j’habitais dans le Var depuis mon passage à Toulon, que j’avais entraîné le RCT et Montpellier, j’avais le choix de créer un club de rugby à Bandol ou de venir entraîner Provence Rugby (rires). C’était un challenge incroyable avec un président hyper motivé qui voulait mon aide pour essayer de franchir une étape. On en a franchi une demie, maintenant il reste encore une grosse étape ».
Une demi-finale euphorique face à Colomiers
Il s’est vite avéré que les Provençaux ont une qualité rare dans ce championnat de l’incertitude qu’est la PRO D2 : ils savent se relever. La phase retour en a apporté la preuve la plus convaincante, avec douze victoires arrachées en dix-sept matchs. Dix-neuf succès au total sur la saison, onze défaites – un bilan qui ne reflète pas toujours la manière, mais qui dit tout de la constance d’un groupe qui a grandi au fil des mois.
En demi-finale, face à Colomiers, les hommes de Philippe Saint-André ont rendu une copie sérieuse. À la pause, Provence menait de dix points. Et au retour des vestiaires, malgré la révolte columérine, les Provençaux n’ont jamais vacillé. Score final, 36-28.
VIDEO
L’aboutissement : être champion
« Tout le monde était euphorique autour de moi, alors si moi aussi je l’avais été… », confie PSA qui restait volontairement stoïque en attendant la suite. « Pour le club et pour le président, Denis Philipon, c’est exceptionnel. Tous les bars et restaurants d’Aix-en-Provence diffusaient la demi-finale, le club a fait deux fois la une de La Provence… Si moi, en plus, j’emballe le moteur… J’ai tout de suite dit bravo à tout le monde après la victoire, aux joueurs que j’étais fier d’eux et très heureux, mais on n’a rien gagné.
« L’aboutissement serait d’être champion ou après de monter en Top 14. C’est mon discours depuis le début. Après Colomiers, j’ai dit aux joueurs qu’il fallait gagner un match de plus. C’est un cap pour le club mais pas un accomplissement, il reste encore une marche et il faut être aussi affamés. »
Provence Rugby, l’outsider
La finale de ce samedi 6 juin, à Ernest-Wallon, sera d’une autre trempe. Le RC Vannes arrive avec la manière et la confiance d’un grand : leader de la phase régulière, meilleure attaque du championnat avec 1 092 points marqués, et finaliste il y a deux ans déjà. Sa démonstration face à Oyonnax en demi-finale (48-7) a été une mise en garde à peine voilée.
« Le rôle d’outsiders nous va très bien », coupe net Saint-André. « On avait l’impression de l’être lorsqu’on a reçu Brive, on l’était à Colomiers, donc je suis très heureux qu’on le soit encore. En début de saison on avait lourdement perdu à Vannes mais on a gagné à domicile lors du match retour il y a quelques semaines, en étant pourtant menés à la mi-temps (NDLR : 24-0) et en réalisant une remontée incroyable. C’est important que les joueurs sachent que ce n’est pas impossible, qu’ils l’ont déjà fait. »
Une première historique
Provence Rugby, lui, arrive avec ses certitudes durement acquises et une faim intacte. Battre le dauphin de la phase régulière en demi-finale n’était pas rien. Mais c’est bien ce samedi que tout se joue, avec le bouclier de la Pro D2 et une place en Top 14 au bout de l’effort. Pour la première fois de leur histoire, les Provençaux joueront une finale.
« On se sent bien, ce sont des moments exceptionnels. Encore plus pour ce club qui n’a jamais connu de finale de Pro D2. Pour les joueurs aussi, beaucoup n’ont jamais connu ça, j’essaye donc de les guider, d’amener un petit peu d’expérience pour qu’ils profitent bien du match sans être trop excités. », estime Philippe Saint-André qui n’en est pas à son premier match sous haute pression.
« Ma dernière finale c’était en 2022 (pour le titre de Top 14) avec Montpellier au Stade de France, mais c’est un peu la même préparation, seul le lieu change vu qu’on va jouer à Toulouse samedi. Le but est de bien organiser la semaine, de bien préparer le match avec les coachs et d’aller à l’essentiel. On ne fait pas beaucoup de volume, on fait plutôt de la récupération, de la tactique, car il ne faudra pas se tromper dans les systèmes de jeu. (…) C’est important que les joueurs aient une petite excitation sans faire le match 25 fois dans leur tête d’ici samedi, donc j’essaie de les accompagner pour réussir à faire un vrai match de rugby samedi à 18h00 ».
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