Le tank perpignanais sort de l'atelier : Posolo Tuilagi de retour avec l'USAP en Challenge Cup

Absent des terrains depuis le 22 novembre dernier en raison d’une entorse du genou gauche, le deuxième ligne international Posolo Tuilagi va faire sa rentrée avec Perpignan samedi contre Newcastle en Challenge Cup (14 heures).

Le retour du colosse de 21 ans (5 sélections) est de bon augure pour l’USAP, qui a quitté la dernière place lors de la dernière journée de Top 14 en dominant le Stade toulousain (30-27) et alors que se profile un match crucial dans la course au maintien le 24 janvier face à son concurrent direct, Montauban.

En attendant, Tuilagi aura l’occasion de reprendre du rythme sur la pelouse de Newcastle, dans une compétition où les Catalans ont décroché leur premier succès de la saison en décembre contre les Dragons.

Découvrez la composition pour cette troisième journée de l'EPCR

Samedi 10 janvier – 14h Stade Kingston Park – NewCastle, Angleterre

Une première partie de saison presque blanche

Tuilagi prendra place sur le banc au coup d’envoi, lui qui a enchaîné les blessures depuis deux ans, alors que ses débuts laissaient envisager une carrière internationale toute tracée. Il été victime d’une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche en septembre 2024 contre Clermont (33-3) qui l’a tenu éloigné des terrains pendant sept mois.

Il a ensuite connu une fracture de fatigue à la veille de la première journée de Top 14 en septembre dernier, avant de se blesser à nouveau lors de la défaite 28-0 contre Montpellier en novembre, après la trêve liée à la tournée d’automne.

Tuilagi avait alors été tancé devant la presse par le manager tout juste arrivé Laurent Labit, qui avait pointé le surpoids du deuxième ligne, qui n’a disputé que dix matchs en 2025. De retour et, de ce qui se dit, plutôt affuté, Posolo Tuilagi aura à cœur de prouver à son manager qu’il peut compter sur lui dans cette deuxième partie de saison où l’USAP espère décrocher le maintien, ainsi qu’envoyer un message au sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, disant que sa carrière internationale n’est pas déjà derrière lui.

