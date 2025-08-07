Une retraite internationale express : Nic White déjà rappelé avec l'Australie

Nic White n’aura pas profité bien longtemps de sa retraite internationale. Le demi de mêlée australien de 35 ans avait annoncé que le troisième et dernier test estival de l’Australie face aux Lions britanniques et irlandais, remporté samedi dernier par son équipe (22-12), serait sa dernière apparition avec le “gold jersey”.

ADVERTISEMENT

L’ancien Montpellierain avait d’ailleurs été salué tout au long de la semaine qui a précédé ce match, sur les réseaux sociaux et par le groupe australien, qui a notamment pris la pause avec une fausse moustache en son honneur. Il va finalement rempiler un peu, lui qui a été rappelé jeudi avec les Wallabies, décimés par les blessures, pour les deux premiers matches de Rugby Championship contre l’Afrique du Sud.

Nic White retiring from Test footy…. pic.twitter.com/sowDJE7Yy5 — Steve Lenthall (@steve_l15) August 7, 2025

“Il s’est porté volontaire pour aider une fois encore le groupe”

En cause, la blessure de son homologue Jake Gordon, qui a mis dans l’embarras le sélectionneur de l’Australie Joe Schmidt. White a donc accepté de continuer et sera l’une des options au poste de numéro neuf, avec Tate McDermott et le novice Ryan Lonergan. “Il s’est porté volontaire pour aider une fois encore le groupe suite à la blessure de Jake Gordon, une semaine seulement après avoir annoncé son souhait de se retirer du rugby international” peut-on lire sur le site internet des Wallabies.

Du haut de ses 73 sélections, Nic White est le joueur le plus capé appelé par Joe Schmidt pour démarrer cette édition 2025 du Rugby Championship, devant l’ancien Toulonnais James O’Connor (64 sélections) et le futur Racingman Taniela Tupou (59 sélections). Une expérience internationale qui tranche forcément avec celle de Ryan Lonergan, Aidan Ross et Corey Toole, les trois néophytes du squad aussie.

Après la série de trois tests face aux Lions, les Wallabies doivent faire face à plusieurs blessures avant d’affronter les champions du monde les 16 et 23 août. Outre Jake Gordon, le pilier Allan Alaalatoa, les ouvreurs Tom Lynagh et Noah Lolesio ou encore l’ailier Harry Potter figurent parmi les joueurs indisponibles. Des absences lourdes pour une nation qui n’a plus remporté le Rugby Championship depuis 2015.

Le groupe des 35 Australiens retenus pour les matches contre l’Afrique du Sud

Les avants : Angus Bell, Nick Champion De Crespigny, Nick Frost, Langi Gleeson, Tom Hooper, Fraser McReight, Josh Nasser, Zane Nonggorr, Brandon Paenga-Amosa, Billy Pollard, Tom Robertson, Aidan Ross, Lukhan Salakaia-Loto, Will Skelton, James Slipper, Carlo Tizzano, Taniela Tupou, Rob Valetini, Jeremy Williams, Harry Wilson.

Les arrières : Ben Donaldson, Tane Edmed, Josh Flook, Len Ikitau, Max Jorgensen, Andrew Kellaway, Ryan Lonergan, Tate McDermott, James O’Connor, Hunter Paisami, Dylan Pietsch, Joseph-Aukuso Suaalii, Corey Toole, Nic White, Tom Wright.