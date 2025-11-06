France vs. Afrique du Sud : Erasmus nie toute guerre psychologique... mais l'alimente

L’Afrique du Sud pourrait-elle se transformer, à l’instar de l’Angleterre, en meilleure ennemie des Bleus ? Tout comme les Anglais, s’est développée depuis quelques années une vraie rivalité qui a largement débordé les limites du terrain. Et force est de constater que la personnalité du sélectionneur des Boks Rassie Erasmus n’est pas étrangère à ce sentiment.

Adepte de la com, de l’innovation et des coups de projecteur pour détourner l’attention ou faire monter la pression – et en ce sens il n’est pas si éloigné d’un Eddie Jones – Erasmus le filou a surjoué l’incompris ce jeudi 6 novembre lorsque la presse a laissé entendre qu’il alimentait une guerre psychologique avec la France.

« Les gens tentent de créer des polémiques entre nous et la France, (…) tout le monde voit tout comme de la guerre psychologique de notre part », a regretté l’ancien flanker sud-africain, revendiquant une véritable transparence : « Quand j’annonce notre équipe, il y a les joueurs, leur poids, leur nombre de sélections, et tout ça. C’est pour communiquer avec nos supporters en Afrique du Sud ».

Une justification qui intervient après plusieurs d’accusations d’espionnage supposé à Marcoussis cette semaine. Accusations que Fabien Galthié avait d’ailleurs balayées plus tôt dans la journée. « On est uniquement sur la com, éventuellement de la polémique. Il n’y a aucun espionnage, il n’y a rien du tout. Je ne sais pas d’où ces histoires sortent », avait-il dit.