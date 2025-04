Les affiches des quarts de finale de Champions Cup sont désormais connues. L’UBB recevra le Munster, Toulon affrontera Toulouse à Mayol, le Leinster recevra Glasgow et Castres se déplacera sur la pelouse de Northampton.

Les quarts de finale se tiendront les 11, 12 et 13 avril 2025. Les demi-finales se joueront le 2 mai, tandis que la finale se tiendra le 24 mai à Cardiff (Millenium).

