Révolution chez les Wallabies : la fédération australienne abroge la "Loi Giteau"

Bien que parti s'exiler en Top 14, Taniela Tupou pourra continuer à jouer pour l'Australie. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)

Une nouvelle page s’ouvre pour le rugby à XV australien. Ses joueurs ayant le potentiel d’être appelés chez les Wallabies mais qui ont fait ou vont faire le choix d’évoluer à l’étranger vont pouvoir être sélectionnés sans restrictions, a confirmé mardi la fédération australienne. Une décision qui met officiellement fin à une politique favorisant les joueurs des franchises professionnelles locales.

“Joe (Schmidt, le sélectionneur) n’a aucun obstacle, il peut sélectionner qui il veut”, a déclaré Peter Horne, le directeur de la haute performance de la fédération australienne, à deux jours de l’annonce de la liste pour disputer le Rugby Championship, compétition entre les quatre sélections majeures de l’hémisphère sud (Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine et Australie).

L’Australie avait déjà assoupli sa règle pour intégrer Skelton

Après avoir longtemps interdit à tout joueur évoluant à l’étranger de représenter les Wallabies, Rugby Australia avait adopté en 2015 la “Loi Giteau”, du nom de l’ancien demi d’ouverture génial de Toulon (2011-2017). Cette mesure d’exception a permis à Matt Giteau, ainsi qu’à tous les joueurs ayant disputé 60 matches pour l’Australie et sept saisons de Super Rugby, d’être appelés. Un choix couronné de succès puisque les Wallabies avaient été cette année-là jusqu’en finale de la Coupe du monde, emmenés par leur meneur de jeu expatrié au sommet de son art.

Cette règle avait progressivement été assouplie, permettant notamment le retour du deuxième ligne rochelais Will Skelton avec les Wallabies. À deux ans d’accueillir la Coupe du monde, et alors que sa sélection retrouve quelques couleurs après avoir touché le fond au Mondial 2023 en France, la fédération aussie veut se donner les meilleures chances de présenter pour cette échéance majeure une équipe de nouveau compétitive, quitte à affaiblir ses franchises de Super Rugby.

Le déclic Tupou ?

Une option qui se veut aussi pragmatique, ces franchises n’ayant pas le pouvoir d’attraction économique du Top 14 ou de la League One japonaise. Dernier cas en date, la signature du pilier star des Wallabies Taniela Tupou au Racing 92. Peut-être l’élément déclencheur qui a convaincu la fédération australienne à revoir sa politique de sélection.

Taniela Tupou en action lors du troisième test-match de l'été entre l'Australie et les Lions britanniques.

La suppression de cette règle devrait également profiter au nouvel entraîneur principal Les Kiss, qui prendra les rênes des Wallabies l’année prochaine avec pour mission de préparer la Coupe du monde de rugby qui se déroulera sur le sol australien en 2027.

Battue lors des deux premiers matches face à Lions britanniques et irlandais, l’Australie a sauvé l’honneur en remportant le troisième et dernier test samedi (22-12), se donnant un peu de confiance avant de débuter le Rugby Championship, samedi 16 août chez les champions du monde sud-africains.

La tournée des Lions a rapporté plus que prévu à l'Australie

La tournée des Lions 2025 a rapporté 50 millions en plus à Rugby Australia qui veut éponger sa dette rapidement.

