Résultats et stats de la 10e journée de Pro D2
Grenoble a parfaitement lancé la 10e journée de Pro D2 jeudi 6 novembre en s’imposant sans trembler face à Béziers (23-8), grâce à une deuxième mi-temps maîtrisée et un 12-0 infligé aux Héraultais. Cette victoire permet au FCG de remonter provisoirement à la 7e place, tandis que Béziers, trop indiscipliné avec trois cartons jaunes, glisse au 13e rang.
La suite de la journée vendredi 7 s’annonce décisive pour le haut de tableau. Leader solide, le RC Vannes vise une septième victoire de rang à Nevers, qui doit rebondir après sa déroute à Mont-de-Marsan. Colomiers, dauphin, tentera de résister à la dynamique de Provence Rugby, tandis qu’Agen aura fort à faire à Biarritz, dans un contexte tendu en coulisses. Plus bas, Dax et Carcassonne joueront un match crucial pour le maintien, tout comme Oyonnax et Soyaux-Angoulême dans un duel d’équipes en manque de repères.
