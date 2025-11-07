Résultats et stats de la 10e journée de Pro D2

Grenoble a parfaitement lancé la 10e journée de Pro D2 jeudi 6 novembre en s’imposant sans trembler face à Béziers (23-8), grâce à une deuxième mi-temps maîtrisée et un 12-0 infligé aux Héraultais. Cette victoire permet au FCG de remonter provisoirement à la 7e place, tandis que Béziers, trop indiscipliné avec trois cartons jaunes, glisse au 13e rang.

La suite de la journée vendredi 7 s’annonce décisive pour le haut de tableau. Leader solide, le RC Vannes vise une septième victoire de rang à Nevers, qui doit rebondir après sa déroute à Mont-de-Marsan. Colomiers, dauphin, tentera de résister à la dynamique de Provence Rugby, tandis qu’Agen aura fort à faire à Biarritz, dans un contexte tendu en coulisses. Plus bas, Dax et Carcassonne joueront un match crucial pour le maintien, tout comme Oyonnax et Soyaux-Angoulême dans un duel d’équipes en manque de repères.

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Vannes 9 7 1 1 35 2 Colomiers 9 7 2 0 31 3 Agen 9 6 3 0 28 4 Valence Romans 9 6 3 0 26 5 Provence Rugby 9 5 4 0 26 6 USON Nevers 9 5 4 0 25 7 Grenoble 10 5 5 0 24 8 Aurillac 9 5 4 0 23 9 Brive 9 4 4 1 20 10 Biarritz 9 4 4 1 18 11 Oyonnax 9 3 6 0 17 12 Soyaux Angouleme 9 4 5 0 17 13 Beziers 10 3 7 0 15 14 Mont de Marsan 9 3 6 0 14 15 Carcassonne 9 2 6 1 12 16 Dax 9 2 7 0 7