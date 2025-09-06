Une mi-temps canon et Toulon se paye à Montpellier

Toulon a assumé son statut. Troisième de la dernière saison régulière et demi-finaliste, le RCT a confirmé ses ambitions samedi pour la reprise du Top 14 en allant s’imposer à Montpellier (17-27). Une victoire qui s’est dessinée en première période grâce à trois beaux essais.

L’ailier Gaëlle Dréan a lancé son équipe en concluant une action en solitaire et celle-ci a déroulé dans ce premier acte quasi parfait également ponctué par une superbe action terminée par l’arrière Marius Domon après un franchissement tranchant de la recrue italienne Ignacio Brex (32e).

Quel 3e essai des Toulonnais 🤯 Marius Domon s'arrache pour inscrire déjà le 3e essai du @RCTofficiel !#TOP14 pic.twitter.com/jzoEf7pCFt — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 6, 2025

Les Varois ont desserré l’étau au retour des vestiaires et Montpellier en a profité pour retrouver quelques couleurs. Le MHR a même eu une opportunité en fin de partie pour aller chercher un bonus défensif mais a manqué le coche. Une déception au final pour un club en quête de rachat qui ne sait que trop bien le prix à payer d’une mauvaise entame de saison.

Face à face 5 dernières rencontres 1 Victoires 0 Nuls 4 Victoires Moyenne de points marqués 20 33 Le premier essai gagne 60% L'équipe recevante gagne 60%

Graphique d'évolution des points Toulon gagne +10 Temps passé en tête 0 Minutes passées en tête 75 0% % du match passés en tête 93% 70% Possession sur les 10 dernières minutes 30% 7 Points sur les 10 dernières minutes 0

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 2 7 Entrées Moyenne des points marqués 3.5 6 Entrées

Synthèse du match 1 Coups de pied de pénalité 2 2 Essais 3 2 Transformations 3 0 Drops 0 138 Courses avec ballon 56 5 Franchissements 4 11 Turnovers perdus 12 3 Turnovers gagnés 6

Occupation 10% 34% 27% 29% 56% Occupation 44%

Possession 10% 20% 38% 31% 7% 32% 32% 28% 7% Possession sur les 10 dernières minutes 93% 53% Possession 47%

Phases statiques 11 Mêlées 4 67% % de mêlées gagnées 100% 18 Touche 14 89% % de touches gagnées 79% 4 Renvois réussis 6 80% % de renvois réussis 83%

Attaque 168 Passes 68 138 Courses avec ballon 56 265m Mètres après contact 117m 5 Franchissements 4

Turnovers 3 Turnovers gagnés 6 11 Turnovers perdus 12

Pénalités 12 Pénalités concédées 13 0 Cartons jaunes 1 0 Cartons rouges 0

Défense 62 Tentatives de plaquages 170 8 Plaquages manqués 18 89% % de plaquages réussis 90%

Coups de pied 25 Total coups de pied 31 1:6.7 Ratio coups de pied/passes 1:2.2

Vitesse de sortie de ruck 65% 42% 0-3 secs 28% 25% 3-6 secs 7% 33% 6+ secs 111 111 Rucks gagnés 43

