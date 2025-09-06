Une mi-temps canon et Toulon se paye à Montpellier
Toulon a assumé son statut. Troisième de la dernière saison régulière et demi-finaliste, le RCT a confirmé ses ambitions samedi pour la reprise du Top 14 en allant s’imposer à Montpellier (17-27). Une victoire qui s’est dessinée en première période grâce à trois beaux essais.
L’ailier Gaëlle Dréan a lancé son équipe en concluant une action en solitaire et celle-ci a déroulé dans ce premier acte quasi parfait également ponctué par une superbe action terminée par l’arrière Marius Domon après un franchissement tranchant de la recrue italienne Ignacio Brex (32e).
Quel 3e essai des Toulonnais 🤯
Marius Domon s'arrache pour inscrire déjà le 3e essai du @RCTofficiel !#TOP14 pic.twitter.com/jzoEf7pCFt
— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 6, 2025
Les Varois ont desserré l’étau au retour des vestiaires et Montpellier en a profité pour retrouver quelques couleurs. Le MHR a même eu une opportunité en fin de partie pour aller chercher un bonus défensif mais a manqué le coche. Une déception au final pour un club en quête de rachat qui ne sait que trop bien le prix à payer d’une mauvaise entame de saison.
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !