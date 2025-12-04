Pro D2 : Vannes veut creuser l’écart à Carcassonne

Vannes, solide leader, se déplace sur la pelouse du promu et bon dernier Carcassonne vendredi 5 décembre 2025 lors de la 13e journée de Pro D2, alors que son dauphin Valence-Romans reste en embuscade, en déplacement à Biarritz.

Impérial avec huit victoires sur les neuf derniers matchs, le RCV possède un matelas de cinq points d’avance sur la deuxième place, et espère bien l’accroître vendredi (19h00) face à des Audois tombés à la dernière place, et qui n’ont plus gagné depuis le 26 septembre.

Lancé à la poursuite des Bretons, Valence-Romans (39 points) défie le BO (11e, 23 pts) à Aguilera vendredi (19h30) et voudra surtout creuser l’écart sur la concurrence.

A hauteur des Dromois avec le même nombre de points, Provence Rugby aura fort à faire face à un SU Agen ambitieux (6e, 29 pts), mais défait lors de ses trois dernières sorties.

La journée s’ouvrira par une autre affiche entre prétendants aux phases finales, puisque Colomiers (4e, 37 pts) accueille Grenoble, en difficulté à une neuvième place loin d’être conforme à ses attentes.

Oyonnax, cinquième et bien placé, a l’occasion d’enfoncer un peu plus Mont-de-Marsan, 15e et barragiste, pour rester dans le haut du tableau alors que Béziers (14e) et Soyaux-Angoulême (12e), opposés, voudront s’extirper du fond du classement.

Relancé par le retour de Pierre-Henry Broncan sur le banc la semaine dernière, récompensé d’une victoire contre Colomiers, Brive cherchera à confirmer l’embellie à Aurillac, pendant que Nevers (7e) recevra Dax (13e).

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Vannes 12 9 2 1 44 2 Valence Romans 12 9 3 0 39 3 Provence Rugby 12 8 4 0 39 4 Colomiers 12 8 4 0 37 5 Oyonnax 12 6 6 0 30 6 Agen 12 6 6 0 29 7 USON Nevers 12 6 6 0 29 8 Brive 12 6 5 1 29 9 Grenoble 12 6 6 0 28 10 Aurillac 12 6 6 0 28 11 Biarritz 12 5 6 1 23 12 Soyaux Angouleme 12 5 7 0 22 13 Dax 12 5 7 0 21 14 Beziers 12 4 8 0 19 15 Mont de Marsan 12 3 9 0 14 16 Carcassonne 12 2 9 1 13