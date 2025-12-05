Pro D2 (13e journée) : Vannes s'amuse, Mont-de-Marsan à la dérive

Vannes a écrasé la lanterne rouge Carcassonne vendredi à La Rabine (52-15) et conforté ainsi sa place en tête de la Pro D2 à l’issue de la 13e journée.

Les Bretons n’ont pas fait de détail même s’ils ne menaient que de 5 points à la mi-temps. Grâce à sept essais, ils empochent le bonus offensif et se retrouvent avec 49 points au classement, soit 6 de plus que Valence-Romans qui est allé battre Biarritz chez lui (37-25) mais sans point de bonus.

Provence Rugby a été mené au score une grande partie de la rencontre face à Agen avant de revenir à égalité 20-20 à la 66e minute puis de mener 23-20. Mais les Bleu et Blanc ont repris l’avantage grâce à un essai transformé à la 77e minute pour s’imposer 27-23. Les Provençaux ont pris le point du bonus défensif mais reculent d’une place au classement (4e), dépassés par Colomiers, vainqueur la veille de Grenoble (43-7).

Dans le bas de tableau, Carcassonne reste accroché à la dernière place avec 13 points, soit un de moins que le Stade Montois qui s’est fait sévèrement battre à domicile par Oyonnax (12-36). Une désillusion de plus pour le club landais, avant-dernier, qui perd une belle occasion de se rapprocher de la ligne de flottaison.

Parmi les autres résultats, Nevers a peiné mais est venu à bout de Dax (32-26), Brive est reparti bredouille d’Aurillac (24-13) et le SAXV a été chercher la victoire à Béziers (15-20). L’ASBH qui pointe à une inquiétante 14e place au soir de cette 13e journée.