Pro D2

Pro D2 : Vannes déjà en demies, mais soirée cauchemar pour Provence et Dax

Leader incontesté de Pro D2, Vannes a assuré sa place en demi-finale en allant s’imposer 49-22 à Agen alors que dans le même temps Provence Rugby s’est incliné à Brive 53-13, vendredi lors de la 25e journée.

Dans leur stade Armandie, les Agenais n’ont pas pesé lourd face aux Bretons, toujours invaincus en 2026 et qui ont enchaîné un dixième succès.

A cinq journées de la phase finale, Vannes a décroché au passage son billet pour les demi-finales, comptant un écart infranchissable (28 points) sur la troisième place occupée par Valence-Romans, vainqueur jeudi à Grenoble (25-19) et Aix-en-Provence, défait à Brive vendredi. Les Aixois de Philippe Saint-André restent sur une série de cinq défaites.

Le dauphin de Vannes, Colomiers, a conforté sa deuxième place et ses chances d’accès direct aux demi-finales en disposant facilement de Dax 66-21.

Brive relancé, Provence Rugby en chute libre

Brive a écrasé Provence Rugby avec un large succès bonifié 53-13, porté par un Lefranc en feu auteur d’un triplé et bien épaulé par Da Silva, Olding, Krone et Lawes, dans un match à sens unique après la demi-heure de jeu, qui offre aux Corréziens une quatrième victoire consécutive et les relance pleinement vers le haut du classement, tandis que les Provençaux, battus pour la cinquième fois de suite, devront absolument se reprendre à domicile face au Stade montois.

Nevers renverse la vapeur, Béziers en grand danger

Nevers s’est imposé 44-41 au terme d’un match fou et capital pour le maintien face à Béziers, avec un premier acte déjà très offensif (22-17 à la pause) où les deux équipes se sont répondu coup pour coup, puis une seconde période transformée en véritable feu d’artifice, marquée par une pluie d’essais (sept en tout) et un mano a mano permanent jusqu’au bout ; l’USON met ainsi fin à sa spirale négative et signe sa première victoire de 2026, tandis que l’ASBH, malgré de grandes intentions et un point de bonus défensif, repart avec beaucoup de regrets et reste en danger dans la lutte pour le maintien.

Mont-de-Marsan souffle

Mont-de-Marsan a remporté un succès clé pour le maintien en battant Aurillac 35-25 à domicile, porté par un Massé décisif et la botte de Laclau, auteur de la pénalité du break en fin de match; grâce à cette victoire, les Landais prennent cinq points d’avance sur Dax, tandis qu’Aurillac voit ses espoirs de top 6 quasiment s’envoler.

Carcassonne se rapproche de la Nationale

Soyaux-Angoulême a signé une large victoire 52-13 contre Carcassonne, portée par les doublés de Farissier et surtout d’Escoffre, pour quasiment sécuriser son maintien en prenant dix points d’avance sur Dax, tandis que la lanterne rouge carcassonnaise, encore distancée de neuf unités du barragiste à cinq journées de la fin, voit ses chances de rester en Pro D2 s’amenuiser drastiquement.

Oyonnax assure le top 6

Oyonnax a décroché un succès bonifié précieux face à Biarritz en s’imposant largement 48-14 à Charles-Mathon, au terme d’un match au scénario contrasté où, après une première période longtemps terne puis débloquée par Holmes au pied et deux essais de Karkadze et Stark avant la réduction d’Hendrickson (17-7 à la pause), les Oyomen ont accéléré après la mi-temps avec les essais d’Auradou, puis surtout un doublé de Morland et une réalisation de Sawailau en fin de rencontre, profitant d’un essai biarrot refusé à Jonas et du carton jaune de Martinez pour creuser irrémédiablement l’écart, ce qui permet au club de l’Ain de conforter sa place dans le top 6, tandis que le BO, battu mais courageux avec un effectif remanié, reste coincé dans le bas de tableau avec seulement trois points d’avance sur la 15e place avant une réception déjà capitale de Nevers.

Colomiers déroule

Colomiers a surclassé Dax 66-21 vendredi soir lors de la 25e journée de Pro D2, signant un large succès bonifié grâce à neuf essais, dès la 1re minute avec Seguela avant des réalisations de Bazin (11e), Giral (20e, 31e, 45e), Delpy (24e), Dulon (54e) et un doublé final de Marta (75e, 78e), tandis que Dax n’a pu répliquer que par Naseara (7e), Laboille (34e) et Hannoyer (72e); trop pénalisés et faibles en défense, les Landais ont coulé face à des Columérins dominateurs dans tous les secteurs, qui confortent leur deuxième place derrière Vannes avant de défier Valence-Romans, alors que Dax reste en position de barragiste avant de recevoir Angoulême.

Vannes surclasse Agen

Vannes a confirmé son statut de leader en atomisant Agen 49-22 à Armandie, avec un bonus offensif construit d’abord grâce à un premier acte marqué par les essais d’Augry, Boudehent et Boulier malgré la pénalité de Coulon pour le SUA, puis validé après la pause par un doublé décisif de Boudehent et les chevauchées d’Ayarza, Boulier et Benmegal, brisant l’élan agenais né des essais de Etcheverry et Martins; ce succès porte les Bretons à 98 points et les rapproche des demies directes, tandis qu’Agen voit s’éloigner la phase finale.

Pro D2

P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
Vannes
23
19
3
1
89
2
Colomiers
23
16
7
0
72
3
Provence Rugby
23
14
9
0
70
4
Oyonnax
23
12
11
0
62
5
Valence Romans
23
14
9
0
62
6
Brive
23
12
10
1
59
7
Agen
23
12
11
0
57
8
Aurillac
23
11
12
0
51
9
Grenoble
23
11
12
0
49
10
Soyaux Angouleme
23
10
13
0
45
11
USON Nevers
23
8
14
1
40
12
Biarritz
23
9
13
1
39
13
Beziers
23
9
14
0
38
14
Mont de Marsan
23
8
14
1
37
15
Dax
23
10
13
0
35
16
Carcassonne
23
6
16
1
30

