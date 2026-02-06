Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
18 - 15
FT
48 - 7
FT
50 - 21
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Perth
Demain
14h00
Vendredi
12h00
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
13h15
U20
Vendredi
13h45
U20
Vendredi
14h00
Samedi
7h30
Samedi
8h10
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
10h40
Samedi
14h00
Samedi
14h00
U20
Women's Six Nations

Première liste de Ratier pour le Six Nations féminin : « observer un maximum de profils »

Teani Feleu plaquée par Megan Jones lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby féminine 2025 entre la France et l’Angleterre, à l’Ashton Gate de Bristol, le 20 septembre 2025. (Photo : Morgan Harlow / World Rugby via Getty Images)

Seize joueuses sans aucune sélection ont été appelées jeudi 5 février par le nouveau sélectionneur François Ratier pour un premier stage de quelques jours à Blagnac, à deux mois du début du Tournoi des Six Nations féminin.

ADVERTISEMENT

38 joueuses ont été convoqués au total pour quatre jours de stage du lundi 9 février au jeudi 12, a annoncé la fédération française de rugby dans un communiqué.

C’est la première liste de François Ratier, nouveau sélectionneur des Bleues, dont la première échéance est en avril avec l’ouverture du Tournoi des Six Nations féminin, que les Françaises terminent systématiquement à la deuxième place, derrière l’Angleterre, depuis 2018.

Des absences remarquées

Seules 19 joueuses ayant participé à la Coupe du Monde de Rugby 2025 en Angleterre, terminée à la quatrième place, ont été appelées. Parmi les absentes, outre les retraitées Marine Ménager et Manon Bigot, on compte les piliers Ylana Brosseau et Annaëlle Deshaye, la talonneuse Agathe Gérin, la deuxième ligne Hina Ikahehegi, les troisièmes lignes Téani Feleu et Séraphine Okemba, toutes deux récompensées pour leurs performances lors du Tournoi 2025 et la centre Nassira Konde (dont Mattel a créé une Barbie à son effigie), toutes présentes sur la feuille de match lors de la demi-finale perdue contre les futures championnes du monde anglaises (35-17).

VIDEO

Egalement sur le terrain lors de cette demi-finale, l’ailière Kelly Arbey a été elle sélectionnée avec l’équipe de France de rugby à 7 pour la manche du circuit mondial prévue ce week-end à Perth en Australie.

« L’objectif est clair: observer un maximum de profils, confronter les compétences et construire, étape par étape, l’équipe la plus performante possible pour le Tournoi », explique François Ratier dans le communiqué de presse.

Le sélectionneur a aussi choisi d’appeler Axelle Berthoumieu, suspendue 12 matchs pour avoir mordu une Irlandaise lors du quart de finale du Mondial et qui n’a repris la compétition que dimanche en Elite 1.

Un deuxième stage est prévu à Marcoussis du 24 au 27 mars, à l’issue duquel un groupe de 32 joueuses sera dégagé pour le Tournoi.

La liste des 38 joueuses appelées 

Avants : Ylona Avril (24 ans, 0 sélection, Montpellier RC), Makarita Baleinadogo (23 ans, 1 sélection, Stade Bordelais), Amalia Bazola Allieres (21 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Rose Bernadou (25 ans, 28 sélections, Montpellier RC), Axelle Berthoumieu (25 ans, 26 sélections, Stade Bordelais), Cloe Correa (22 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Léa Champon (22 ans, 15 sélections, FC Grenoble Amazone), Charlotte Escudero (25 ans, 32 sélections, Stade Toulousain), Isis Espuga (21 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Madoussou Fall Raclot (27 ans, 45 sélections, Stade Bordelais), Manae Feleu (26 ans, 30 sélections, FC Grenoble Amazone), Assia Khalfaoui (24 ans, 37 sélections, ASM Romagnat), Mathilde Lazarko (26 ans, 0 sélection, ASM Romagnat), Tifen Lesieu (22 ans, 0 sélection, RC Toulon PM), Mailys Mailagi (22 ans, 0 sélection, Stade Bordelais), Taina Maka (21 ans, 6 sélections, FC Grenoble Amazone), Ambre Mwayembe (21 ans, 19 sélections, Stade Toulousain), Elsa Peyras (25 ans, 0 sélection, Stade Bordelais), Elisa Riffonneau (22 ans, 20 sélections, FC Grenoble Amazone), Charlotte Rufas (26 ans, 0 sélection, Blagnac RF), Sobehian Soqeta (19 ans, 0 sélection, FC Grenoble Amazone), Eva Tougne (20 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Kiara Zago (20 ans, 6 sélections, Stade Toulousain)

ADVERTISEMENT

Arrières : Carla Arbez (26 ans, 16 sélections, Stade Bordelais), Pauline Barrat (21 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Emilie Boulard (26 ans, 41 sélections, Blagnac RF), Pauline Bourdon Sansus (30 ans, 71 sélections, Stade Toulousain), Morgane Bourgeois (22 ans, 18 sélections, Stade Bordelais), Anais Grando (23 ans, 0 sélection, ASM Romagnat), Joanna Grisez (29 ans, 13 sélections, Stade Bordelais), Marie Ibanez (23 ans, 0 sélection, Stade Bordelais), Chloé Jacquet (23 ans, 22 sélections, Lou Rugby), Léa Murie (28 ans, 6 sélections, Stade Toulousain), Lylou Pedussaud (17 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Lina Queyroi (24 ans, 27 sélections, Stade Toulousain), Aubane Rousset (22 ans, 0 sélection, Stade Bordelais), Lina Tuy (21 ans, 12 sélections, ASM Romagnat), Gabrielle Vernier (28 ans, 58 sélections, Blagnac RF)

Related

Plus de 4 mois après avoir mordu une Irlandaise, Axelle Berthoumieu de retour

Axelle Berthoumieu revient sur son geste de morsure, la vague de haine subie et son envie de rebondir en club.

Read Now

Six Nations picks

Anticipez le parcours de votre équipe vers le titre du Tournoi des Six Nations grâce à notre jeu de pronos !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Vers une première sélection de Fabien Brau-Boirie face au Pays de Galles ?

2

Kalvin Gourgues pourra-t-il revenir avant la fin du Tournoi ?

3

Marco Riccioni mise tout sur le projet USAP

4

Italie : les mots justes de Quesada pour justifier l'absence de Brex contre l'Irlande

5

Temo Matiu : troisième-ligne rugueux, mais pas bourrin

6

Hollie Davidson, pionnière de l'arbitrage féminin, bientôt en Top 14 ?

7

Pete Samu : sa nouvelle vie après « l'expérience formidable » à l'UBB

8

Six Nations 2026 : la leçon française qui renverse le classement World Rugby

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Freddie Steward and Fraser Dingwall are quietly becoming crucial for England

Wales thrashing comes with its caveats but the centre and full-back are making real strides in an England shirt

LONG READ

Wales brace themselves for French invasion knowing they simply have to do better

The French juggernaut will roll into Cardiff hellbent and demolishing any Welsh resistance and Steve Tandy's men must show smarts and grit

1
LONG READ

Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

Dogged by Scotland's brain fades, poor results and constant Red Bull speculation, this may be do or die for the long-serving coach.

7

Comments on RugbyPass

b
benny_pea 1 hour ago
Wales brace themselves for French invasion knowing they simply have to do better

It’s the system put in place that’s keeping them down. Gatland didn’t appreciate young talent and wales pay for it now

1 Go to comments
R
RugCs 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Yeah their double sub rules is a bit weird I must say. Almost NFL style.

259 Go to comments
M
Matt Perry 1 hour ago
Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

I think it's more a reference to physicality and go-forward ability than literal weight.

7 Go to comments
b
benny_pea 1 hour ago
Three Ireland players with huge World Cup questions to answer after Paris pummelling

They’re too old, wont be able to compete after the 2027 World Cup, not quite as bad as the collapse wales has has (the system in place is too secure) but they are certainly in trouble

20 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

Really good post, if you were to look at the reasons for the lows, it’s a poor scrum (at this level), less post contact carry metres that other teams and they also have a less used bench (confirmed by the helpful BBC graphic this week).

If you were to look at Gregor’s skill sets, these are the areas that are not his strengths and is where different voices and approaches may be required.



...

7 Go to comments
B
Bjs 2 hours ago
Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

The Welsh pack was heavier aswel and look how that turned out….

7 Go to comments
G
Guest 3 hours ago
Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

All good sir, I’ve been checking it more often than I probably should 😅

12 Go to comments
c
cm 3 hours ago
Johnnie Beattie: 'The Calcutta Cup showdown will decide Gregor Townsend's future, or whether it's time for Franco Smith'

There’s always talk about how big the English are. The Scottish pack last weekend was heavier than the English pack that played Wales. Sadly they were also cack, but, still, we shouldn’t keep repeating the fallacies.

7 Go to comments
P
PMcD 3 hours ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

I think 2x RWC winners medals is all that people will remember . . . . And if he does land 3 on the trot, I am not sure that will ever be beaten.

112 Go to comments
J
JD 3 hours ago
Injuries rack up for France in one area of the field

The prospect of that happening just makes me miss Eddie Butler in comms even more. My God he would have a field day with it.

7 Go to comments
P
PMcD 3 hours ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

There is a reason why FRA have won 5 of the last 7 post Lion tour 6N’s HH.

They should have less injuries (whilst also getting their fair share at the moment) and home advantage is still a big advantage in 6N’s games.



...

112 Go to comments
D
Derek Murray 3 hours ago
Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

So they are. This has changed in the last 24 hours. I checked the programming for the weekend on Monday and not there. Today they are.

Thanks mate



...

12 Go to comments
H
Hammer Head 3 hours ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Doc Rassie will replace Doc Craven in terms of folklore.

With a legacy that may yet span NZ (Tony), Felix and Flannery (Ireland) and a few future player turned coaches of this current generation. Going on to do good things.



...

112 Go to comments
L
LE 3 hours ago
Injuries rack up for France in one area of the field

loo E B L B R A… easy

7 Go to comments
H
Hammer Head 3 hours ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Absolutely. I really hope the France/England game decides the 6N between them.

A good final experience for both teams. And spectacle for the fans and neutral observers.



...

112 Go to comments
P
PMcD 3 hours ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

A three-peat RWC would be some achievement for Rassie, then it will come down to how much energy and enjoyment he still gets from the day to day job, or if he wants a slightly less stressful agenda.

Either way, they will create a role that ties him in and he leaves some legacy for the next person to build from.



...

112 Go to comments
P
PMcD 4 hours ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

I rate Galthie also, very clever and not afraid to experiment.

I think it’s been an interesting period for FRA, where they have seen the rise of Toulouse on the back of their power game (which was the backbone of this team) but then the emergence and rise of Bordeaux offering a very different style.



...

112 Go to comments
H
Hammer Head 4 hours ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Not sure. But I wouldn’t be surprised if Rassie sticks around to 2035. In at least a Director of rugby role with the boks. Why not? Unless he’s moeg.

And beyond that I have no doubt he is SA Rugby CEO material. He’s a builder. I see him building for some time to come.



...

112 Go to comments
G
Guest 4 hours ago
Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

Hi Derek, Sky are indeed showing them, the games from the w/end are on Sky Sports+ (except the Drua-Moana 3am game bizarrely)

12 Go to comments
P
PMcD 4 hours ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

The NZ game was a similar issue to FRA, it was all a bit pedestrian and obvious with little emotion and fight. You knew the outcome fairly early in the contest.

Whilst they got taken apart in the scrum vs SA, I actually thought there was some signs of positivity in defence but the FRA game was a step backwards and raised similar questions regarding depth.



...

112 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT