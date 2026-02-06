Première liste de Ratier pour le Six Nations féminin : « observer un maximum de profils »

Seize joueuses sans aucune sélection ont été appelées jeudi 5 février par le nouveau sélectionneur François Ratier pour un premier stage de quelques jours à Blagnac, à deux mois du début du Tournoi des Six Nations féminin.

38 joueuses ont été convoqués au total pour quatre jours de stage du lundi 9 février au jeudi 12, a annoncé la fédération française de rugby dans un communiqué.

C’est la première liste de François Ratier, nouveau sélectionneur des Bleues, dont la première échéance est en avril avec l’ouverture du Tournoi des Six Nations féminin, que les Françaises terminent systématiquement à la deuxième place, derrière l’Angleterre, depuis 2018.

Des absences remarquées

Seules 19 joueuses ayant participé à la Coupe du Monde de Rugby 2025 en Angleterre, terminée à la quatrième place, ont été appelées. Parmi les absentes, outre les retraitées Marine Ménager et Manon Bigot, on compte les piliers Ylana Brosseau et Annaëlle Deshaye, la talonneuse Agathe Gérin, la deuxième ligne Hina Ikahehegi, les troisièmes lignes Téani Feleu et Séraphine Okemba, toutes deux récompensées pour leurs performances lors du Tournoi 2025 et la centre Nassira Konde (dont Mattel a créé une Barbie à son effigie), toutes présentes sur la feuille de match lors de la demi-finale perdue contre les futures championnes du monde anglaises (35-17).

VIDEO

Egalement sur le terrain lors de cette demi-finale, l’ailière Kelly Arbey a été elle sélectionnée avec l’équipe de France de rugby à 7 pour la manche du circuit mondial prévue ce week-end à Perth en Australie.

« L’objectif est clair: observer un maximum de profils, confronter les compétences et construire, étape par étape, l’équipe la plus performante possible pour le Tournoi », explique François Ratier dans le communiqué de presse.

Le sélectionneur a aussi choisi d’appeler Axelle Berthoumieu, suspendue 12 matchs pour avoir mordu une Irlandaise lors du quart de finale du Mondial et qui n’a repris la compétition que dimanche en Elite 1.

Un deuxième stage est prévu à Marcoussis du 24 au 27 mars, à l’issue duquel un groupe de 32 joueuses sera dégagé pour le Tournoi.

La liste des 38 joueuses appelées

Avants : Ylona Avril (24 ans, 0 sélection, Montpellier RC), Makarita Baleinadogo (23 ans, 1 sélection, Stade Bordelais), Amalia Bazola Allieres (21 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Rose Bernadou (25 ans, 28 sélections, Montpellier RC), Axelle Berthoumieu (25 ans, 26 sélections, Stade Bordelais), Cloe Correa (22 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Léa Champon (22 ans, 15 sélections, FC Grenoble Amazone), Charlotte Escudero (25 ans, 32 sélections, Stade Toulousain), Isis Espuga (21 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Madoussou Fall Raclot (27 ans, 45 sélections, Stade Bordelais), Manae Feleu (26 ans, 30 sélections, FC Grenoble Amazone), Assia Khalfaoui (24 ans, 37 sélections, ASM Romagnat), Mathilde Lazarko (26 ans, 0 sélection, ASM Romagnat), Tifen Lesieu (22 ans, 0 sélection, RC Toulon PM), Mailys Mailagi (22 ans, 0 sélection, Stade Bordelais), Taina Maka (21 ans, 6 sélections, FC Grenoble Amazone), Ambre Mwayembe (21 ans, 19 sélections, Stade Toulousain), Elsa Peyras (25 ans, 0 sélection, Stade Bordelais), Elisa Riffonneau (22 ans, 20 sélections, FC Grenoble Amazone), Charlotte Rufas (26 ans, 0 sélection, Blagnac RF), Sobehian Soqeta (19 ans, 0 sélection, FC Grenoble Amazone), Eva Tougne (20 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Kiara Zago (20 ans, 6 sélections, Stade Toulousain)

Arrières : Carla Arbez (26 ans, 16 sélections, Stade Bordelais), Pauline Barrat (21 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Emilie Boulard (26 ans, 41 sélections, Blagnac RF), Pauline Bourdon Sansus (30 ans, 71 sélections, Stade Toulousain), Morgane Bourgeois (22 ans, 18 sélections, Stade Bordelais), Anais Grando (23 ans, 0 sélection, ASM Romagnat), Joanna Grisez (29 ans, 13 sélections, Stade Bordelais), Marie Ibanez (23 ans, 0 sélection, Stade Bordelais), Chloé Jacquet (23 ans, 22 sélections, Lou Rugby), Léa Murie (28 ans, 6 sélections, Stade Toulousain), Lylou Pedussaud (17 ans, 0 sélection, Stade Toulousain), Lina Queyroi (24 ans, 27 sélections, Stade Toulousain), Aubane Rousset (22 ans, 0 sélection, Stade Bordelais), Lina Tuy (21 ans, 12 sélections, ASM Romagnat), Gabrielle Vernier (28 ans, 58 sélections, Blagnac RF)