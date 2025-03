Pourquoi Toulouse aime tant les doublons

Le Stade Toulousain vit une situation particulière que beaucoup de clubs lui envient. En cette période de doublons entre matchs internationaux et championnat, c’est précisément à ce moment que Toulouse en profite pour remonter au classement.

ADVERTISEMENT

Absents de la tête du Top 14 depuis fin décembre, les hommes d’Ugo Molla ne s’y sont réinstallés que depuis la 16e journée alors que le Tournoi des Six Nations et le Rugby Europe Championship battaient leur plein.

« Les doublons, honnêtement, c’est pas un souci pour nous », confirme Jean Bouilhou, l’entraîneur en charge des avants. « On a des matchs à jouer contre des équipes qu’on dit « remaniées », mais on voit bien que depuis Montpellier, l’équipe tourne bien.

Toulouse Vannes Toutes les stats et les données

« L’objectif, c’est de rester sur cette même dynamique, d’être conquérants, surtout à domicile. Contre Montpellier, et encore plus face à Bayonne, les joueurs ont montré du caractère. Et dans le rugby, avoir du caractère, c’est déjà la moitié du boulot. »

« C’est là que les joueurs venus d’ailleurs peuvent se faire un nom »

Un joueur qui voit d’un bon œil l’arrivée des fenêtres internationales, c’est le trois-quarts centre néo-zélandais Pita Akhi qui n’a été titulaire que sur dix de ses 13 matchs depuis le début de la saison.

« Nous avons beaucoup de leaders dans notre équipe et beaucoup d’expérience et je pense qu’une chose que j’apporte à cette équipe, c’est l’expérience durant cette période », dit-il. « Nous attendons avec impatience la période des doublons chaque année. On sait qu’on perd beaucoup de garçons au profit de l’équipe de France. Et je pense que, pour nous, c’est là que les joueurs venus d’ailleurs et les jeunes peuvent, en quelque sorte, se faire un nom. »

Découvrez les ?? ????? ?? ???? qui recevront le RC Vannes pour la 18ème journée de Top 14 🔴⚫ Coup d’envoi demain à 16h30 🕟 pic.twitter.com/YC4F71oF2m — Stade Toulousain (@StadeToulousain) February 28, 2025

« Personnellement, c’est une période que j’apprécie beaucoup », abonde de son côté l’ailier Matthis Lebel. « Le groupe se resserre, tu fais rentrer des gamins dans l’effectif et tu essaies de laisser le club à la meilleure place possible. Ces matchs sont sympas à jouer parce que tu sais qu’ils compteront beaucoup à la fin. »

ADVERTISEMENT

Une impression confirmée par Jean Bouilhou : « Ça fait plusieurs années qu’on bosse dur pour atteindre ce niveau de performance. Et aujourd’hui, on voit que les joueurs s’éclatent sur le terrain, c’est ça le plus important. Ils prennent du plaisir, ils jouent, ils sont agressifs, et c’est exactement ce qu’on attend d’une équipe de rugby.

« Ils ont aussi à cœur de défendre cette première place, et ces dernières semaines, tout est en place pour continuer sur cette lancée. Il n’y a pas de raison que ça change. »