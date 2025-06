Perpignan s’offre Toulouse mais devra passer par Grenoble

Malgré une victoire 42-35 pleine d’allant contre le leader Toulousain lors de la dernière journée du Top 14, Perpignan n’a pu s’extirper de la 13e place, et devra passer par un barrage à Grenoble pour se maintenir.

Les Perpignanais échouent à un petit point du Stade français, vainqueur 21-10 contre Castres à Jean-Bouin dans le même temps, et iront défier le FCG au Stade des Alpes samedi prochain.

L’affiche du #TOP14AccessMatch est officielle : @FCGrugby affrontera @usap_officiel le samedi 14 juin à 18h ! Qui évoluera en #TOP14 la saison prochaine ? pic.twitter.com/oRiv3PnR4X — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 7, 2025

Après avoir évité, grâce à une belle saison, ce match d’accession la saison dernière, l’Usap retrouvera un rendez-vous qu’elle connaît bien, et dont elle était sortie victorieuse en 2022 face à Mont-de-Marsan et en 2023, justement contre Grenoble (33-19).

« On est content de la performance collective qui va nous servir pour le match d’accession à Grenoble. On était un peu déçu que Paris ait gagné mais nous, on a pris de la confiance. Marquer deux essais pour mon premier match à Aimé-Giral, je n’y aurais pas cru, encore plus face à Toulouse. Une première comme ça dans mon club de cœur, c’est fou ! Maintenant, on est déjà focus sur le match de Grenoble », a confié Mathys Lotrian, talonneur de Perpignan, après son doublé.

Côté Toulousain, la soirée a été un peu plus assombrie par la sortie sur blessure de l’ailier Ange Capuozzo, touché à la cheville gauche, à moins de deux semaines de la demi-finale programmée le 20 juin.

Les Rouge et Noir étaient déjà assurés de la première place et se sont présentés à Aimé-Giral avec une équipe hybride composée de cadres et de jeunes joueurs. Les Catalans ont eux raté leur entame, menés 14-0 après 25 minutes sur des essais de Romain Ntamack, bien inspiré, et Dimitri Delibes.

Posolo Tuilagi a sonné la révolte avant la pause, mais Paul Graou a immédiatement répondu, avant que les champions de France en titre ne payent leur indiscipline, prenant deux cartons jaunes.

Graphique d'évolution des points Perpignan gagne +7 Temps passé en tête 19 Minutes passées en tête 47 23% % du match passés en tête 57% 49% Possession sur les 10 dernières minutes 51% 7 Points sur les 10 dernières minutes 7

Après de très nombreuses fautes de main, l’Usap a mis de l’huile dans les rouages et a su en profiter, avec des doublés de Jefferson Lee Joseph et du jeune talonneur Mathys Lotrian, auxquels l’ailier fidjien Alivereti Duguivalu a ajouté un bijou.

Six essais, plus de 40 points passés aux Rouge et Noir : s’ils n’ont pas pu se sauver dès ce samedi soir, les hommes de Franck Azéma se sont offerts un succès de prestige, à même de doper leur confiance avant de jouer leur avenir en Isère dans une semaine.

« On était venu se tester. On savait qu'on allait être très bien reçu. On fait une bonne première mi-temps, après l'indiscipline nous coûte un peu cher. On a été puni. Sincèrement, Perpignan est une équipe qui n'est pas à sa place au classement. Pour nous, maintenant, c'est un nouveau départ. On a rempli le contrat sur la phase régulière. Il reste potentiellement deux matches à jouer », a conclu Cyril Baille, pilier gauche de Toulouse.