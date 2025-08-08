Montpellier : « l’année dernière, on avait démarré la saison avec 21 blessés »
Cette confidence du manager de Montpellier Hérault Rugby (MHR) Joan Caudullo est savoureuse : « On a très peu de blessés par rapport à l’année dernière où on a démarré la saison avec 21 blessés », a-t-il glissé à nos confrères du Midi Libre lors de l’entraînement ouvert au public jeudi 7 août au Stade Béchu.
Il est vrai que la saison dernière (terminée à la 9e place) démarrait de manière chaotique avec un staff très jeune, sans grande expérience. A l’inverse, cette saison est la première où il n’y a pas eu de mouvement dans le staff à l’intersaison et visiblement ça se ressent.
Cette stabilité se double d’une confiance dans le groupe qui a été dûment choisi (12 arrivées, 15 départs) pour affronter la nouvelle saison qui débute très fort le 6 septembre avec la réception du RC Toulon, demi-finaliste de la saison passée.
Avec deux matchs de préparation prévus – le 22 août contre Pau à Auch et le 29 août à Perpignan – le MHR compte bien mieux entamer sa saison que l’an passé. Avec quatre entraînements à haute intensité, « on est dans la semaine la plus dure », affirme Caudullo qui vit lui aussi sa deuxième saison, mais la première 100% aux commandes. « Les voyants sont au vert, on travaille bien, on a un an d’expérience en plus. »
Après une année de rodage, Montpellier est en route pour une meilleure saison, même si l’an passé l’objectif était initialement de réintégrer la première moitié du classement.
