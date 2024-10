Michael Cheika suspendu… pour un regard intense

Ça ne rigole par outre-Manche ! Après avoir été entendu par une commission de discipline mardi soir, l’Australien Michael Cheika a été suspendu pour deux matchs des Leicester Tigers alors qu’il vient d’y être nommé entraîneur.

Honnêtement, on n’avait pas trop compris les véritables raisons. Les médias britanniques – relayant la communication de la fédération anglaise de rugby, la RFU – évoquaient juste « une conduite préjudiciable », ce que la commission disciplinaire a requalifié de « manque de respect au médecin indépendant du match (IMMD) » de Gallagher Premiership entre les Exeter Chiefs et Leicester.

A la suite de ce « cas inhabituel », selon les mots du président de la commission, la RFU a eu la bonne idée de mettre en ligne le déroulement de la séance qui a duré moins de trois heures (2h45 exactement) et qui noircit pas moins de 12 pages. Et ce qu’on y apprend est surprenant.

Cinq minutes de discussions animées

La scène s’est déroulée le 21 septembre 2024. Elle n’a duré que cinq minutes. Michael Cheika est entré dans la salle de soins après le match et a manqué de respect et/ou intimidé le médecin indépendant du Jour du Match (IMMD), selon les termes de l’accusation.

Venu demander des explications – un joueur aurait dû sortir sur protocole commotion, mais l’examen n’a pu être complété pour cause d’une mauvaise couverture Wifi dans les vestiaires – l’ancien entraîneur du Stade Français (2010-2012) est entré sans se présenter dans la salle médicale où se trouvait le médecin indépendant, qui se présente comme étant un ancien de la Royal Navy.

« Au bout de plusieurs minutes, M. Cheika s’est montré excessivement agressif, avec un contact visuel intense, les bras croisés. Il était dédaigneux et parlait durement », a raconté le médecin, choqué.

« À un moment donné, le médecin a dit à M. Cheika qu’il était impoli et agressif, qu’il se tenait trop près de lui et que son comportement n’était pas acceptable. La réponse de M. Cheika a été de dire qu’il était plus grand que (le médecin) et de lui demander s’il devait reculer (Cheika expliquera qu’il avait voulu faire de l’humour avant de reculer de cinq mètres, ndlr). De l’avis de l’IMMD, M. Cheika était plutôt impoli et provocateur, et trop agressif dans son langage corporel et dans sa voix. »

Il hausse la voix… mais ne crie pas

Réponse de Cheika rapportée dans le procès-verbal : « Il a déclaré qu’il n’avait pas juré et qu’il ne s’était jamais approché du visage de l’IMMD. Lorsqu’il s’est rendu compte que l’échange ne menait nulle part, il est parti.

« Sa voix était plus forte qu’à l’audience, mais il n’a pas crié. Il admet que sa voix a été élevée pour faire valoir son point de vue, mais il n’a pas crié. Il a affirmé que l’intimidation devait s’accompagner d’une forme de menace, et non d’un langage corporel ou de bras croisés. Il voulait simplement savoir comment le processus avait dérapé. »

Bilan de l’audience : un simple désaccord, une conversation animée où chacun veut avoir le dessus sur l’autre et ne veut pas recevoir de leçon de l’autre. La circonstance de l’intimidation n’a finalement pas été retenue. Seul le « contact visuel intense » aura été litigieux…

Lire le procès-verbal de l’audience ici.