Matthieu Jalibert et la théorie des 5% sur un match

Samedi 5 octobre, pour le compte de la 5e journée de Top 14, les Bordelais ont tremblé jusqu’au coup de sifflet final face à des Bayonnais audacieux. Score final : 30-27 pour l’UBB qui a bien failli laisser échapper la rencontre grâce à un retour en force de l’Aviron.

Tout se déroulait pourtant bien avec le style de jeu offensif propre aux Bordelais qui leur permettait d’inscrire quatre essais.

Lorsque s’approche l’heure de jeu, la machine pourtant s’enraye alors que l’UBB mène 27-10, quatre essais à un. C’est alors que Bayonne en profite pour revenir à fond, son travail de sape portant enfin ses fruits.

Graphique d'évolution des points Bordeaux gagne +3 Temps passé en tête 52 Minutes passées en tête 13 64% % du match passés en tête 16% 38% Possession sur les 10 dernières minutes 62% 3 Points sur les 10 dernières minutes 7

La remontée est constante : 17 points en 16 minutes grâce à des essais de Rodrigo Bruni (56e) et Yohan Orabe (72e) transformés par Joris Segonds qui passera un drop en plus (59e). Bref, à sept minutes du terme, les deux équipes sont à égalité.

« Sur le match on a perdu pas loin de 20 ballons en tout, sur les rucks, les en-avants, les turnovers », décrypte le demi d’ouverture Matthieu Jalibert sur TV7.

??? ????? 📺 Matthieu Jalibert était l’invité de TOP RUGBY ce lundi soir sur TV7. Retrouvez l’émission dans son intégralité sur notre chaîne Youtube !#iloveubb — UBB Rugby (@UBBrugby) October 8, 2024

« Cet essai à l’heure de jeu (Bruni, 56e) part d’une erreur où on récupère le ballon, on essaie de tenter quelque chose autour du ruck. On fait un en-avant qu’ils récupèrent et ils vont marquer. »

Jalibert développe alors sa « théorie des 5% » qui peuvent faire basculer un match d’un côté ou de l’autre. 5% de chance en plus ou en moins, 5% de rebond en plus ou en moins, 5% de vista en plus ou en moins … On peut développer à l’envi.

« C’est 5% qui parfois sont pas là et qui font toute la différence sur ce genre de match », affirme-t-il.

« Ils ont joué crânement leur chance, ils ont mis l’intensité pendant 80 minutes, ils ont trouvé des solutions et nous on s’est relâche de 5-10%. Et face à des équipes comme ça, ça ne pardonne pas. »

Grâce à une pénalité de Mateo Garcia à la 76e, l’UBB a réussi à décrocher la victoire. Ce jour-là, Garcia a eu 5% de temps de jeu en plus.

