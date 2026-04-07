Les vraies raisons qui ont poussé Courtney Lawes à quitter la France

« J’ai envie de finir là où tout a commencé ». Dans une interview exclusive accordée à Sky Sports News, le deuxième ou troisième-ligne anglais Courtney Lawes explique en détail les raisons qui l’ont poussé à ne pas renouveler pour une saison supplémentaire son contrat avec le CA Brive, actuellement 5e de la Pro D2.
Le 23 février 2024, le club corrézien annonçait fièrement le recrutement du « cinquième joueur le plus capé de l’histoire du XV de la Rose » (105 sélections) qui s’était engagé « jusqu’en 2026 ». La ProD2 après 17 années de Premierhsip avec Northampton. La marche était rude, mais le joueur s’est investi à fond.
Il quitte une Corrèze ensoleillée
« Nous sommes très fiers de dire que Courtney Lawes aura été Briviste pendant deux saisons. Il est arrivé ici avec humilité et ambition et a montré toute l’étendue de son talent depuis son premier jour à Brive. Il a tout donné pour le club et il va continuer de tout donner jusqu’à la fin de son aventure en Noir et Blanc », a salué, fair-play, le président du club Thierry Blandinières à l’annonce du départ du joueur qui a disputé 39 rencontres en Pro D2 (à date de la 24e journée).
La journaliste qui l’interroge avoue sa surprise de le voir quitter une Corrèze paisible et ensoleillée pour la pluie et le gris de l’Angleterre. Mais son choix est fait. « Je suis en fin de carrière, il y a un temps limité pour jouer au rugby, et j’ai envie de finir là où tout a commencé », explique-t-il.
« Jouer en première division, changer les choses aussi radicalement après dix-sept ans à Northampton – même plus, parce que j’y vivais avant – puis tout quitter, aller dans un autre pays, une autre culture… tu découvres une autre façon de faire les choses.
« Il y a des trucs que t’apprécies plus là-bas, et d’autres où tu te dis que, finalement, ici t’as peut-être une meilleure qualité de vie. On a plongé à fond dans la vie à la française, le rugby français, et ça a été génial. Je sais pas si je serais encore en train de jouer la saison prochaine si j’étais resté en Premiership ces dernières années. C’est un environnement très difficile, mentalement aussi. »
Sale, le club local de son épouse
Son expérience en France a été, à l’entendre, « différente, mais très rafraîchissante, physiquement et mentalement ». Mais l’heure est venue de mettre un terme à sa carrière avec peut-être sa dernière saison avant la retraite définitive. Il a donc jeté son dévolu sur Sale, comme les Sharks l’ont confirmé ce 7 avril au matin.
« Il n’y avait que deux ou trois clubs en Angleterre où j’aurais pu aller, évidemment les Saints d’abord, et Sale en deuxième choix, parce que la famille de ma compagne vient de près de Manchester », raconte-t-il alors qu’il avait également engagé des discussions avec Leicester, pourtant grand rival de Northampton.
« C’est leur club local, beaucoup de sa famille soutient Sale, donc d’une certaine manière, c’est un retour à la maison aussi pour moi. On va aller vivre à la ferme, avec mes beaux-parents… ça va être intéressant… »
