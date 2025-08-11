Les raisons qui ont poussé Zach Mercer à signer à Toulon

Lorsque Toulon se retrouvera face au MHR sur la pelouse du GGL Stadium à Montpellier le 6 septembre pour la première journée du Top 14, une boucle sera bouclée pour le troisième-ligne anglais Zach Mercer (28 ans, 2 sélections). Lui qui a compté 59 matchs sous les couleurs du MHR (saisons 2021 à 2023) avant de partir à Gloucester (29 feuilles de match sur deux saisons, toutes comme titulaire), a vécu son premier match de Top 14 face… au RCT, à Mayol quatre ans auparavant.

« C’est un chouette clin d’œil », raconte-t-il dans une interview à Var Matin. « À l’époque, lors de ces débuts avec le MHR, j’avais inscrit l’essai qui avait permis à Montpellier d’arracher le nul. J’espère que le public toulonnais ne m’en tiendra pas rigueur (rires). »

S’il a choisi de signer cette fois à Toulon, ce n’est pas juste pour ce clin d’œil de l’histoire. Son choix est plus profond et remonte à longtemps, avant même la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France lorsqu’il a su qu’il n’aurait pas sa place au sein du XV de la Rose. Malgré encore deux années de contrat avec Gloucester, la perspective de venir sur la rade s’est progressivement installée jusqu’à fuiter fin août 2024 avant d’être officialisée fin mai de cette année.

Mais pourquoi Toulon malgré le fait qu’ils aient été les premiers à l’approcher ? « Parce que Toulon, pour un Anglais, ça rime avec Jonny [Wilkinson] », affirme-t-il, tout en concédant : « je suis lucide, si j’accomplis ne serait-ce que la moitié de ce qu’a réalisé Jonny ici, ce sera déjà extraordinaire ».

C’est après avoir joué cinq saisons avec Bath qu’il décida de s’engager avec Montpellier en Top 14 ; un championnat qu’il découvrait. Dès sa première saison avec le MHR, il est champion de France (2022). Un sentiment qu’il n’a qu’une envie : revivre. Et cette fois avec Toulon.

« Moi, je veux gagner le Brennus et la Champions Cup. Pour la ville, pour le club, pour ce groupe. Pour Bernard [Lemaitre, le président]. Ça fait deux saisons que Toulon s’en rapproche, et je suis convaincu qu’on peut le faire depuis ma première discussion avec Pierre [Mignoni, le directeur du rugby] et Laurent [Emmanuelli, le directeur sportif]. Ils savent où ils veulent aller, et pouvoir travailler avec eux, mais également avec des légendes comme Andrea Masi ou Sergio Parisse, c’est fantastique », assure l’Anglais.

Zach Mercer et Brandon Paenga-Amosa (Montpellier) célèbrent la victoire en finale du Top 14 face à Castres, au Stade de France, le 24 juin 2022. (Photo : David Rogers / Getty Images)

« J’ai aimé plus que tout au monde mes deux saisons à Montpellier. Nous avons vécu des choses extraordinaires, remporté le premier Brennus de l’histoire du club, nous étions une bande de potes géniale… Enfin, quand on voit les joueurs qui ont porté le n° 8 à Toulon, qui n’aurait pas envie de se challenger ? J’aurais été dingue de ne pas signer au RCT. »

Se challenger, c’est la dernière raison qui a convaincu Zach Mercer de s’engager pour deux saisons. « Le rôle du n° 8 a évolué. On attend qu’il participe au jeu. Regardez Mickaël Guillard à Lyon : il est ultra-puissant mais aussi très rapide, et a d’excellentes mains. Il y a des années, vu son gabarit, on l’aurait enfermé dans un profil de n° 5. Mais, aujourd’hui, on met ses qualités au profit de tout le pack, puisqu’il joue du poste 4 au 8. Donc d’un 8, on attend qu’il soit capable de renverser un mec, mais aussi de faire vivre le ballon », détaille-t-il.

Et il est prêt à relever le défi.