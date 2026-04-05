Édition du Nord | US
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
Demain
6h25
WOMENS
Demain
6h30
Demain
8h25
WOMENS
Demain
9h00
Demain
10h40
WOMENS
Demain
11h30
Demain
14h00
Demain
14h00
Dimanche
6h30
Dimanche
9h00
Challenge Cup

Les confidences de Jean-Baptiste Elissalde sur la première de son fils, Sacha

Ronan O’Gara, entraîneur principal du Stade Rochelais, célèbre la victoire avec Sacha Elissalde du Stade Rochelais à l’issue du match de Challenge Cup EPCR entre Newcastle Red Bulls et le Stade Rochelais à Kingston Park, le 4 avril 2026, à Newcastle upon Tyne, en Angleterre. (Photo George Wood/Getty Images)

C’est un moment que Jean-Baptiste Elissalde (mais pas que) attendait avec impatience : les premiers pas en pro de son fils Sacha. Ça s’est réalisé samedi 4 avril avec le Stade Rochelais contre Northampton dans des conditions climatiques exécrables à Kingston Park.

ADVERTISEMENT

On est à la 61e minute lorsque le trois-quarts centre Ulupano Seuteni cède sa place à la quatrième génération des Elissalde, Sacha. Avant lui, son premier arrière-grand-père Laurent Bidard (162 matchs), son deuxième arrière-grand-père Arnaud (269 matchs), son grand-père Jean-Pierre (joueur puis entraîneur), son grand-oncle Lucien (toujours éducateur à l’école de rugby) et Jean-Baptiste lui-même (128 matchs entre 1997 et 2002) ont tous porté les couleurs jaune et noir. C’est désormais au tour de Sacha.

Rencontre
Challenge Cup
Newcastle
18 - 26
Temps complet
Stade Rochelais
Toutes les stats et les données

À ce moment-là, Jean-Ba (ancien demi de mêlée de Toulouse et du XV de France) est entouré des amis de son fils. Ils sont une quinzaine devant l’écran d’un café à suivre la performance du jeune trois-quarts polyvalent de tout juste 18 ans. « Une fois qu’il rentre, je vais me mettre un peu en retrait et puis je vais souffrir », expliquait Jean-Baptiste au micro de Sud Radio quelques minutes avant l’entrée de son fils.

VIDEO

« Rugbystiquement, quoi qu’il fasse, même s’il fait pas bien, c’est pas très grave, mais c’est les chocs, la blessure… Voilà, quand c’est la chair de ta chair… Donc je vais vivre ce qu’ont vécu mes parents et mes grands-parents, et ce que vivent tous les parents. »

Sa sélection a précipité sa signature

Numéro 22 sur le dos, Sacha est lancé dans le grand bain, en huitième de finale de Challenge Cup. Quelques jours avant, sa sélection a précipité sa signature avec les Maritimes. « La Rochelle l’avait anticipé, puisqu’on devait le faire en fin de saison, mais ça s’est fait un peu plus précipitamment », confirme JB Elissalde. « Il faut relativiser un peu tout ça, il y a beaucoup de blessés à La Rochelle. Et du coup, il a fallu qu’il ait un contrat, tout simplement, pour être inscrit sur les listes.

« Il y avait pas mal d’émotions dans la famille, en pensant à nos anciens, mais lui avait le sourire. Il y a un peu de bruit autour, il va falloir qu’il garde la tête sur les épaules… »

Déjà une hygiène de vie irréprochable

Au moment de sa signature, comme de sa sélection sur la feuille de match de ce huitième, Jean-Baptiste n’est pas inquiet. Il connaît son fils. Il sait qu’il est taillé pour le très haut niveau et surtout qu’il est prêt. « Sacha dort, Sacha ne sort pas, on n’a pas le droit de mettre du beurre sur la viande… Et ses copains sont pareils : ils se préparent, ils veulent y arriver. Ils savent que ça va être très dur, qu’ils tombent dans une arène très difficile pour percer », détaille Elissalde qui avait lui-même joué les deux côtés de la charnière à La Rochelle entre 1997 et 2002 (103 matchs).

« Il m’a montré ses entraînements en vidéo, et ça s’est bien passé. Ronan (O’Gara, entraîneur de La Rochelle, ndlr) l’a bien rassuré en conférence de presse, il a laissé passer un message très sympathique, et qui m’a aussi beaucoup touché. Et tout ça fait que, bah voilà, l’histoire recommence. C’est vrai que quatre générations, c’est improbable. J’ai pensé très fort à mes grands-pères… »

Le mots forts de Ronan O’Gara

Ce qu’avait dit Ronan O’Gara au moment d’annoncer la sélection, c’était ça : « Le père était un maestro, un super fort compétiteur. Quand j’ai vu Sacha il y a quelques mois – bon, physiquement, ce n’est pas le même que son père, il est blond et il a des cheveux – j’ai demandé qui c’était. Certains, quand ils montent avec les pros, subissent, mais lui c’est l’inverse ! J’étais obligé de crier, de lui dire de faire attention. Mais j’adore, c’est dans son ADN, c’est dans la famille. Il pue le rugby, il est très naturel. Il a une attitude fantastique, il est très ouvert et aime apprendre.

« C’est super bien pour nous, parce qu’il est très fort en 10 et peut aussi jouer 12 ou arrière. Son avenir est peut-être en 9, aussi, parce que c’est un joueur de ballon. Sacha est un créateur qui voit l’espace et manipule le ballon, soit avec les mains soit avec les pieds. Il est capable de jouer avec instinct, donc il a beaucoup, beaucoup d’armes. »

Près de 20 minutes de jeu pour sa première

Durant les pas loin de 20 minutes qu’il a joué (en comptant le temps additionnel), Sacha Elissalde ne s’est pas économisé et a montré tout son potentiel. Sur une mêlée cinq minutes après son entrée en jeu, il fait une magnifique différence pour trouver Séguret, même si le ballon est perdu peu de temps après.

ADVERTISEMENT

À ce moment, La Rochelle est revenu à hauteur de Newcastle (18-18) grâce à une pénalité de Diego Jurd qu’il retentera à la 76e pour reprendre l’avantage 18-21. Mais tout va se jouer dans les ultimes secondes. Juste sur le gong, Christian Wade laisse échapper le ballon devant sa ligne, Nolhann Couillaud ramasse et parvient à inscrire un essai de filou qu’Elissalde ne parviendra pas à transformer.

Mais ça ne fait rien, le job a été fait. En s’imposant 26 à 18 sous la pluie de Kingston Park, La Rochelle s’est qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup qui aura lieu le week-end suivant. Pas impossible que Sacha gagne sa deuxième feuille de match à cette occasion.

Play Video
Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

4

Comments on RugbyPass

G
GP 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 2 hours ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT