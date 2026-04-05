Les confidences de Jean-Baptiste Elissalde sur la première de son fils, Sacha

C’est un moment que Jean-Baptiste Elissalde (mais pas que) attendait avec impatience : les premiers pas en pro de son fils Sacha. Ça s’est réalisé samedi 4 avril avec le Stade Rochelais contre Northampton dans des conditions climatiques exécrables à Kingston Park.
On est à la 61e minute lorsque le trois-quarts centre Ulupano Seuteni cède sa place à la quatrième génération des Elissalde, Sacha. Avant lui, son premier arrière-grand-père Laurent Bidard (162 matchs), son deuxième arrière-grand-père Arnaud (269 matchs), son grand-père Jean-Pierre (joueur puis entraîneur), son grand-oncle Lucien (toujours éducateur à l’école de rugby) et Jean-Baptiste lui-même (128 matchs entre 1997 et 2002) ont tous porté les couleurs jaune et noir. C’est désormais au tour de Sacha.
À ce moment-là, Jean-Ba (ancien demi de mêlée de Toulouse et du XV de France) est entouré des amis de son fils. Ils sont une quinzaine devant l’écran d’un café à suivre la performance du jeune trois-quarts polyvalent de tout juste 18 ans. « Une fois qu’il rentre, je vais me mettre un peu en retrait et puis je vais souffrir », expliquait Jean-Baptiste au micro de Sud Radio quelques minutes avant l’entrée de son fils.
« Rugbystiquement, quoi qu’il fasse, même s’il fait pas bien, c’est pas très grave, mais c’est les chocs, la blessure… Voilà, quand c’est la chair de ta chair… Donc je vais vivre ce qu’ont vécu mes parents et mes grands-parents, et ce que vivent tous les parents. »
Sa sélection a précipité sa signature
Numéro 22 sur le dos, Sacha est lancé dans le grand bain, en huitième de finale de Challenge Cup. Quelques jours avant, sa sélection a précipité sa signature avec les Maritimes. « La Rochelle l’avait anticipé, puisqu’on devait le faire en fin de saison, mais ça s’est fait un peu plus précipitamment », confirme JB Elissalde. « Il faut relativiser un peu tout ça, il y a beaucoup de blessés à La Rochelle. Et du coup, il a fallu qu’il ait un contrat, tout simplement, pour être inscrit sur les listes.
« Il y avait pas mal d’émotions dans la famille, en pensant à nos anciens, mais lui avait le sourire. Il y a un peu de bruit autour, il va falloir qu’il garde la tête sur les épaules… »
Déjà une hygiène de vie irréprochable
Au moment de sa signature, comme de sa sélection sur la feuille de match de ce huitième, Jean-Baptiste n’est pas inquiet. Il connaît son fils. Il sait qu’il est taillé pour le très haut niveau et surtout qu’il est prêt. « Sacha dort, Sacha ne sort pas, on n’a pas le droit de mettre du beurre sur la viande… Et ses copains sont pareils : ils se préparent, ils veulent y arriver. Ils savent que ça va être très dur, qu’ils tombent dans une arène très difficile pour percer », détaille Elissalde qui avait lui-même joué les deux côtés de la charnière à La Rochelle entre 1997 et 2002 (103 matchs).
« Il m’a montré ses entraînements en vidéo, et ça s’est bien passé. Ronan (O’Gara, entraîneur de La Rochelle, ndlr) l’a bien rassuré en conférence de presse, il a laissé passer un message très sympathique, et qui m’a aussi beaucoup touché. Et tout ça fait que, bah voilà, l’histoire recommence. C’est vrai que quatre générations, c’est improbable. J’ai pensé très fort à mes grands-pères… »
Le mots forts de Ronan O’Gara
Ce qu’avait dit Ronan O’Gara au moment d’annoncer la sélection, c’était ça : « Le père était un maestro, un super fort compétiteur. Quand j’ai vu Sacha il y a quelques mois – bon, physiquement, ce n’est pas le même que son père, il est blond et il a des cheveux – j’ai demandé qui c’était. Certains, quand ils montent avec les pros, subissent, mais lui c’est l’inverse ! J’étais obligé de crier, de lui dire de faire attention. Mais j’adore, c’est dans son ADN, c’est dans la famille. Il pue le rugby, il est très naturel. Il a une attitude fantastique, il est très ouvert et aime apprendre.
« C’est super bien pour nous, parce qu’il est très fort en 10 et peut aussi jouer 12 ou arrière. Son avenir est peut-être en 9, aussi, parce que c’est un joueur de ballon. Sacha est un créateur qui voit l’espace et manipule le ballon, soit avec les mains soit avec les pieds. Il est capable de jouer avec instinct, donc il a beaucoup, beaucoup d’armes. »
Près de 20 minutes de jeu pour sa première
Durant les pas loin de 20 minutes qu’il a joué (en comptant le temps additionnel), Sacha Elissalde ne s’est pas économisé et a montré tout son potentiel. Sur une mêlée cinq minutes après son entrée en jeu, il fait une magnifique différence pour trouver Séguret, même si le ballon est perdu peu de temps après.
À ce moment, La Rochelle est revenu à hauteur de Newcastle (18-18) grâce à une pénalité de Diego Jurd qu’il retentera à la 76e pour reprendre l’avantage 18-21. Mais tout va se jouer dans les ultimes secondes. Juste sur le gong, Christian Wade laisse échapper le ballon devant sa ligne, Nolhann Couillaud ramasse et parvient à inscrire un essai de filou qu’Elissalde ne parviendra pas à transformer.
Mais ça ne fait rien, le job a été fait. En s’imposant 26 à 18 sous la pluie de Kingston Park, La Rochelle s’est qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup qui aura lieu le week-end suivant. Pas impossible que Sacha gagne sa deuxième feuille de match à cette occasion.
