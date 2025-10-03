Les compos de la 5e journée de Top 14 en un coup d'oeil

Vous les attendez toujours avec autant impatience, les voici donc : les compositions des six premiers matchs de la 5e journée de Top 14 servies sur un plateau.

Montpellier – La Rochelle (14h30)

?? ????? ??s ??s??s💙 Découvrez les cistes alignés demain pour la réception de La Rochelle 🌊 ADVERTISEMENT 📅Samedi 4 octobre

🕝14h30

📍Septeo Stadium

📺Canal + pic.twitter.com/gGItX1iNL3 — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) October 3, 2025

La composition du Stade Rochelais pour la 5e journée de Top 14. (Crédit : Stade rochelais)

Clermont – Montauban (16h35)

Castres – Racing 92 (16h35)

Le XV pour la réception du Racing 92, présenté par la Banque Populaire Occitane 💪#COR92 #TeamCO pic.twitter.com/oEW8Qum3lI — Castres Olympique (@CastresRugby) October 3, 2025

???????? ???????

pour la J5, les Racingmen feront face au Castres Olympique 🏟️ Avec @Staffmatch découvrez nos ?? ???? ?? ????? qui défendront nos couleurs demain.#RacingFamily pic.twitter.com/hhkilgwlPX — Racing 92 (@racing92) October 3, 2025

Toulon – Pau (16h35)

⚔ ?? ????? ⚔ 🔙 Ollivon de retour 9 mois plus tard

💥 Priso à droite de la mêlée

⚡️ Rayan Rebbadj à l’aile Notre partenaire #Kingspan vous présente les 2️⃣3️⃣ 🔴&⚫ pour cette cinquième journée de @top14rugby !#ParceQueToulon #RCTSP pic.twitter.com/FtYRS7zK3l ADVERTISEMENT — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) October 3, 2025

📋 ?? ????? 🔥 Voici nos 23 Vert et Blanc pour affronter le Rugby Club Toulonnais samedi à 16h35 👇 #RCTSP #TOP14 #HonhaSection pic.twitter.com/LvCxKEvsvA — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) October 3, 2025

Perpignan – Stade français (16h35)

🥁?? ????? Découvrez la composition pour cette cinquième journée de Top14 offerte par notre partenaire David Giralt Iad France 🔥 🏉 TOP 14 – J5

💊 L’USAP face au Stade Français

⏰ Samedi 4 octobre – 16h35

🏟️ Stade Aimé Giral

🚪Ouverture des portes – 14h30 Les… pic.twitter.com/CgavsvpatT — USAP (@usap_officiel) October 3, 2025

La ????? 🌸 Découvrez les 23 Parisiens alignés pour la cinquième journée de Top 14 face à Perpignan, samedi à 16:35 💥#USAPSFP | avec ????? pic.twitter.com/w7xvkzAtZo — Stade Français Paris (@SFParisRugby) October 3, 2025

Bordeaux-Bègles – Lyon (21 heures)

La composition de l'UBB pour la 5e journée de Top 14. (Crédit : UBB)