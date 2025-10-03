Les compos de la 5e journée de Top 14 en un coup d'oeil
Vous les attendez toujours avec autant impatience, les voici donc : les compositions des six premiers matchs de la 5e journée de Top 14 servies sur un plateau.
Montpellier – La Rochelle (14h30)
?? ????? ??s ??s??s💙
Découvrez les cistes alignés demain pour la réception de La Rochelle 🌊ADVERTISEMENT
📅Samedi 4 octobre
🕝14h30
📍Septeo Stadium
📺Canal + pic.twitter.com/gGItX1iNL3
— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) October 3, 2025
Clermont – Montauban (16h35)
📢 ?? ????? 💛
Joris Jurand de retour, Axel Guillaud a l’arrière
📍Samedi à 16h35 au Michelin#J5 @top14rugby
👉 plus d’infos https://t.co/h0w1yDUDVx#ASMUSM🌋 | #YellowArmy pic.twitter.com/hmOc29peWf
— ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 3, 2025
?? ?????’ ♟️
Découvrez la compo de nos ????&???? pour cette J5 contre l’@ASMOfficiel 🟢⚫️ !ADVERTISEMENT
Votre Allez Sapiac #5 est en ligne 🗞️ ![https://t.co/Cfa8jDbYqa](https://t.co/Cfa8jDbYqa)#AllezSapiac #GreenArmy #ASMUSM pic.twitter.com/6TUPLDVh62
— USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) October 3, 2025
Castres – Racing 92 (16h35)
Le XV pour la réception du Racing 92, présenté par la Banque Populaire Occitane 💪#COR92 #TeamCO pic.twitter.com/oEW8Qum3lI
— Castres Olympique (@CastresRugby) October 3, 2025
???????? ???????
pour la J5, les Racingmen feront face au Castres Olympique 🏟️
Avec @Staffmatch découvrez nos ?? ???? ?? ????? qui défendront nos couleurs demain.#RacingFamily pic.twitter.com/hhkilgwlPX
— Racing 92 (@racing92) October 3, 2025
Toulon – Pau (16h35)
⚔ ?? ????? ⚔
🔙 Ollivon de retour 9 mois plus tard
💥 Priso à droite de la mêlée
⚡️ Rayan Rebbadj à l’aile
Notre partenaire #Kingspan vous présente les 2️⃣3️⃣ 🔴&⚫ pour cette cinquième journée de @top14rugby !#ParceQueToulon #RCTSP pic.twitter.com/FtYRS7zK3lADVERTISEMENT
— RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) October 3, 2025
📋 ?? ?????
🔥 Voici nos 23 Vert et Blanc pour affronter le Rugby Club Toulonnais samedi à 16h35 👇 #RCTSP #TOP14 #HonhaSection pic.twitter.com/LvCxKEvsvA
— Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) October 3, 2025
Perpignan – Stade français (16h35)
🥁?? ?????
Découvrez la composition pour cette cinquième journée de Top14 offerte par notre partenaire David Giralt Iad France 🔥
🏉 TOP 14 – J5
💊 L’USAP face au Stade Français
⏰ Samedi 4 octobre – 16h35
🏟️ Stade Aimé Giral
🚪Ouverture des portes – 14h30
Les… pic.twitter.com/CgavsvpatT
— USAP (@usap_officiel) October 3, 2025
La ????? 🌸
Découvrez les 23 Parisiens alignés pour la cinquième journée de Top 14 face à Perpignan, samedi à 16:35 💥#USAPSFP | avec ????? pic.twitter.com/w7xvkzAtZo
— Stade Français Paris (@SFParisRugby) October 3, 2025
Bordeaux-Bègles – Lyon (21 heures)
⚔️ ?? ?????, présentée par @Staffmatch.
Découvrez la composition retenue par @KGhezal32 et son staff pour affronter l’ @UBBrugby ce samedi 4 octobre, à 21h00 au Stade Chaban Delmas.#LaForceduLOU#LaMeute#composition#match pic.twitter.com/EI6C66mW21
— LOU Rugby (@LeLOURugby) October 3, 2025
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !