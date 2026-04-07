Édition du Nord | US
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
Women's Internationals

Les Anglaises ont 10 ans d'avance sur la France... et pourquoi le fossé va encore se creuser

L’approche décontractée et chaleureuse des Red Roses a créé une vraie connexion avec les supporters. (Photo : David Rogers / Getty Images)

Alors que le rugby féminin lance cette semaine son Tournoi des Six Nations, la Premiership Women’s Rugby – diffusé en partie sur RugbyPass TV en même temps que le Celtic Challenge – s’apprête à changer de dimension. La ligue vient en effet de lancer ce qu’elle nomme un processus d’“expressions of interest” à l’ensemble des programmes féminins du Royaume-Uni et d’Irlande, dans l’optique de bâtir le futur visage du rugby féminin de clubs Outre-Manche.

Ce championnat, longtemps réservé aux seules formations anglaises, regarde désormais au-delà de ses frontières historiques. L’invitation s’adresse aussi bien aux clubs existants qu’aux structures portées ou soutenues par les fédérations irlandaise, galloise ou écossaise, dès lors qu’elles sont prêtes à se hisser au niveau d’exigence d’un environnement pleinement professionnel.

ADVERTISEMENT

Une extension sous conditions

Dans les faits, la PWR s’ouvre sous condition avec un engagement financier d’au moins 1,2 million de livres par saison, un effectif compris entre 45 et 55 joueuses et des infrastructures capables d’absorber les contraintes de la haute performance, de la diffusion télévisée et d’un calendrier de compétition dense. Par conséquent, seuls des projets solides et taillés pour durer dans une ligue qui se veut un pilier du sport féminin professionnel seront retenus.

Les organisations intéressées doivent se manifester avant le 30 avril 2026, via un dossier détaillé mis à disposition par la ligue. Ce premier tri servira de base au travail de planification avec construction du format de compétition, réflexion sur le nombre d’équipes et articulation avec les calendriers internationaux.

Une évolution qui semble presque naturelle

Déjà sur le terrain, une grande partie des internationales irlandaises, galloises et écossaises évolue en PWR, tandis que le Celtic Challenge constitue aujourd’hui le principal point de chute pour les joueuses issues des nations celtes. Sur le plan du calendrier, les premiers effets concrets de ce processus ne sont pas attendus avant au moins la saison 2027-2028.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de croissance accélérée, nourri par la visibilité croissante du rugby féminin et par l’effet d’entraînement d’une Coupe du Monde de Rugby disputée en Angleterre. La PWR a consolidé une base commerciale de plus en plus solide, portée par un partenariat pluriannuel avec TNT Sports et des soutiens comme Gallagher ou l’armée britannique.

VIDEO

« Si on ne met pas les moyens, il n’y aura pas de résultats… »

En comparaison, la France semble à des années lumière d’être à ce niveau-là en termes de rugby féminin. « On a des records d’affluence, les gens s’y intéressent, les gens commencent à connaître de plus en plus la discipline », constate l’internationale Séraphine Okemba dans le podcast Coalition de SportpowHER. « Maintenant, il manque les moyens pour mieux structurer le championnat là où les Anglaises ont dix ans d’avance sur nous.

« Le retard qu’on prend se voit sur les résultats de l’équipe de France. Pour moi, il n’y a pas de secret : si on veut de la performance, il faut aussi des moyens. Et tant qu’on n’aura pas les moyens, c’est vraiment un cercle infernal, c’est un cercle vicieux. Si on ne met pas les moyens, il n’y aura pas de résultats. »

Une premier pas en Élite 1 féminine

L’arrivée d’Axa comme sponsor titre de la compétition Élite 1 féminine cette saison est un pas en avant vers une restructuration du rugby féminin en France. Mais ça part de tellement loin…

« Ce qui est le plus frustrant, c’est de se dire qu’on a le potentiel, on a le vivier sur les catégories jeunes, on est supérieur que ce soit en U18, moins de 20… », poursuite l’ancienne septiste internationale. « Mais après, malheureusement, le reste du championnat n’est pas professionnel. C’est des filles qui étudient, qui travaillent la journée et qui s’entraînent le soir. Or, si on n’est pas en capacité de faire évoluer le championnat, on ne pourra pas faire évoluer notre équipe de France.

« Et si on veut que, pour la prochaine Olympiade ou pour la prochaine Coupe du monde, on soit sur le podium, voire à la première place du podium, il faut qu’à un moment donné toutes les joueuses passent professionnelles, ou du moins semi-pro. Donc oui, il y a des records d’affluence, et c’est super important qu’on n’ait plus des discours de personnes qui se demandent : “ah mais ça existe, le rugby féminin ?” Parce que souvent, ça peut encore arriver. »

Insolite : Séraphine Okemba prépare un dessin animé sur le Sevens

Séraphine Okemba dévoile une série animée inspirée du rugby à 7 et de son parcours unique.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

S'il veut garder Louis Bielle-Biarrey, l'UBB devra faire des choix financiers

2

Fusion Montpellier - Béziers : fantasme de comptoir ou projet d’avenir régional ?

3

Blessure confirmée : fin de Tournoi pour Joanna Grisez

4

Champions Cup : le réveil brutal du Stade Toulousain

5

Fin de saison difficile au Stade Toulousain où Jelonch vient gonfler la liste des blessés

1
6

DIRECT - résultat et stats du quart de finale de Champions Cup 2026 UBB - Stade Toulousain

7

« Par deux fois, l'USAP a brisé mon rêve » : la présentation originale de la dernière recrue de Perpignan

8

Champions Cup : Bru regrette la « corvée » des phases de poule et cite les modèles de l'UBB

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Australian sides learn to win ugly as seminal Super Rugby Pacific run-in looms

Neither the Reds nor Brumbies were easy on the eye, but each earned vital wins over New Zealand opposition to burnish their play-off credentials.

LONG READ

Could England try to trigger Jack Willis break clause in Toulouse deal in time for RWC?

The Toulouse flanker's Herculean display against Bordeaux was another signal to Steve Borthwick, but hurdles remain on both sides.

7
LONG READ

Can Johann van Graan's Bath bomb squad conquer Europe?

With their resources. bench impact and fourth-quarter scoring power, Bath are the only English team left standing in the Investec Champions Cup.

77

Comments on RugbyPass

J
JW 10 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Yeah the three OS picks will be locked in contractually, and a lot more that you would then have to try to bring back instead!

But I’m not sure Tupou will continue to be one, or obviously Big will for that matter either (past the WC).



...

54 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

You don’t want to go too far on the depth side though right?

Tahs have Samu/Gamble



...

54 Go to comments
s
sorrel 21 minutes ago
The stage was all set for Ireland, so why did we witness such a poor performance?

Ireland? Poor performance? Were we watching the same game? This is the closest score between these two sides in a decade. That doesn’t just happen because a couple England players are taking time off. Obviously, Ireland wants to perform better and obviously it wasn’t a perfect performance, but this was the best performance we’ve seen anyone put in against England in years.

2 Go to comments
J
JW 22 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They’ll be eligible later in the year, so a good pick to get them back for 2027. But why stop at 3 players?

54 Go to comments
J
JW 35 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

54 Go to comments
J
JW 37 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

54 Go to comments
M
Mzilikazi 39 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 39 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

54 Go to comments
J
JW 40 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

54 Go to comments
J
John 42 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

54 Go to comments
J
John 43 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

54 Go to comments
J
John 45 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

54 Go to comments
J
John 47 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

54 Go to comments
J
JS 55 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

54 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

54 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

54 Go to comments
Q
Qualify 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

54 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT