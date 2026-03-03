Les 48 jours qui ont mené à la nomination de Dave Rennie à la tête des All Blacks

Le Néo-Zélandais Dave Rennie (62 ans) a été nommé mercredi 4 mars sélectionneur des All Blacks en remplacement de Scott Robertson, limogé en janvier. Les rumeurs ces derniers jours se faisaient de plus en plus insistantes et chacun attendait la nouvelle, au plus tôt ce jeudi. Finalement la fédération a devancé tout le monde et officialisé la nouvelle alors que la nuit enveloppait l’Europe.

Ce qui est certain est que cette semaine était le meilleur moment pour annoncer la nouvelle. Dave Rennie et Jamie Joseph, les deux candidats qui se sont très vite imposés dans la course dès fin janvier, ont été l’un après l’autre reçus en face à face en début de semaine pendant plusieurs heures devant la commission de nomination de New Zealand Rugby Joseph le lundi, Rennie le mercredi après-midi.

La validation finale par le conseil d’administration et l’annonce étaient attendues dès la fin de semaine, mais tout s’est précipité dans la matinée du mercredi 4 mars. Ce calendrier devait être tenu compte tenu que la Japon Rugby League One ne propose qu’une seule affiche ce week-end, sans les Kobelco Kobe Steelers que Rennie entraîne depuis 2023, laissant le technicien libre de se présenter dans les bureaux de la NZR. Cela fait neuf ans que le nouveau sélectionneur n’avait plus travaillé en Nouvelle-Zélande.

« Le processus de sélection le plus fouillé »

Autour du directeur général intérimaire de la fédé Steve Lancaster siégeaient dans cette commission l’ancien capitaine champion du monde (1987) et président de la NZR David Kirk, les talonneurs centurions Keven Mealamu et Dane Coles, ainsi que le spécialiste de la haute performance Don Tricker.

Selon le New Zealand Herald, Lancaster et Coles avaient même passé du temps sur le terrain ces dernières semaines, au cœur des environnements de travail de Jamie Joseph et Dave Rennie, pour observer leurs méthodes au plus près de leurs équipes. Plusieurs entraîneurs ont également été sollicités pour apporter leurs regards.

« Nous voulions vraiment comprendre et entendre les personnes qui avaient été entraînées par les candidats, et qui comprenaient également l’environnement qu’ils avaient créé et la manière dont ils avaient mis en place des équipes pour assurer leur succès à long terme », a confirmé David Kirk, le président de la NZR.

Lui-même et le board ont mené ce qu’ils ont décrit comme « le processus de sélection le plus fouillé » jamais mis en place pour un sélectionneur des All Blacks, avec entretiens, présentation de projets de jeu et réflexion sur l’horizon 2027.

« Au nom du Conseil, je tiens à féliciter Dave pour sa nomination au poste d’entraîneur en chef des All Blacks », a déclaré Kirk. « C’est un coach de classe mondiale, qui a montré à maintes reprises sa capacité à construire des environnements performants et à gagner. Dave comprend parfaitement ce que signifie diriger les All Blacks et proposer un style de jeu qui reflète notre identité en tant que Néo-Zélandais. Il a une perception fine du rôle que joue l’équipe nationale dans la construction de notre identité et dans le lien qu’elle tisse entre nos communautés. »

Le staff est dans l’attente depuis 48 jours

Scott Robertson a été écarté du poste de sélectionneur le 15 janvier, mais ses adjoints n’ont pas été remerciés dans la foulée. L’entraîneur des avants Jason Ryan, le responsable de l’attaque Scott Hansen et le technicien de la défense Tamati Ellison restent en suspens, leur avenir dépendant directement du choix de Dave Rennie.

Ce groupe vit depuis près de 50 jours sans certitude sur sa place dans le prochain cycle des All Blacks. Si Jamie Joseph se montrait enclin à conserver une partie du staff actuel, Dave Rennie n’avait pas caché sa réserve quant à conserver les assistants hérités du régime précédent. La composition du nouveau staff sera annoncée ultérieurement.

Rennie plébiscité par le public

Le nom de Jamie Joseph s’est vite imposé dans le débat comme la référence naturelle dès l’ouverture du poste, porté par son parcours avec le Japon (2016-2023) et son retour dans le giron néo-zélandais (Highlanders et All Blacks XV). Pour autant, les sondages et consultations organisés par différents médias et plateformes montraient une bascule progressive vers Dave Rennie, qui s’imposait de plus en plus comme le favori des supporters pour succéder à Robertson.

Même à l’étranger, le débat a passionné. Le sélectionneur des Springboks, Rassie Erasmus, a récemment livré son regard sur celui qui lui fera désormais face. « En tant que Sud-Africain qui a coaché contre lui, je pense qu’il peut réussir au niveau Test, mais d’après ce que j’ai compris, il n’avait aucune pitié pour les gars (ses joueurs). Pas dans un mauvais sens, mais poussé par l’envie de les préparer pour le samedi. Je crois qu’ils appelaient ça le “Rennie’s Time”, quand ils avaient de la confrontation physique le jeudi avant les matchs. Peux-tu faire ça avec une sélection nationale ? Je pense que oui », a-t-il évoqué cette semaine.

Un calendrier 2026 complet

Dave Rennie va immédiatement hériter d’un chantier colossal. La première édition du Nations Championship s’ouvrira en juillet à Christchurch, face à la France, avant la réception de l’Italie et de l’Irlande pour compléter la série de tests à domicile. Cette saison s’annonce complète avec une tournée historique en Afrique du Sud estampillée « Rugby’s Greatest Rivalry ».

Sur le sol sud-africain, les Néo-Zélandais affronteront à la fois les franchises de l’URC lors de rencontres de milieu de semaine et les Springboks à quatre reprises en test-matchs. Au total, le programme prévoit 16 rencontres pour les All Blacks jusqu’à fin novembre. Une période cruciale qui devra permettre d’imposer une ligne claire jusqu’à la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.