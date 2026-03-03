Édition du Nord
International

Les 48 jours qui ont mené à la nomination de Dave Rennie à la tête des All Blacks

(Photo by Chris Hyde/Getty Images)

Le Néo-Zélandais Dave Rennie (62 ans) a été nommé mercredi 4 mars sélectionneur des All Blacks en remplacement de Scott Robertson, limogé en janvier. Les rumeurs ces derniers jours se faisaient de plus en plus insistantes et chacun attendait la nouvelle, au plus tôt ce jeudi. Finalement la fédération a devancé tout le monde et officialisé la nouvelle alors que la nuit enveloppait l’Europe.

ADVERTISEMENT

Ce qui est certain est que cette semaine était le meilleur moment pour annoncer la nouvelle. Dave Rennie et Jamie Joseph, les deux candidats qui se sont très vite imposés dans la course dès fin janvier, ont été l’un après l’autre reçus en face à face en début de semaine pendant plusieurs heures devant la commission de nomination de New Zealand Rugby Joseph le lundi, Rennie le mercredi après-midi.

La validation finale par le conseil d’administration et l’annonce étaient attendues dès la fin de semaine, mais tout s’est précipité dans la matinée du mercredi 4 mars. Ce calendrier devait être tenu compte tenu que la Japon Rugby League One ne propose qu’une seule affiche ce week-end, sans les Kobelco Kobe Steelers que Rennie entraîne depuis 2023, laissant le technicien libre de se présenter dans les bureaux de la NZR. Cela fait neuf ans que le nouveau sélectionneur n’avait plus travaillé en Nouvelle-Zélande.

« Le processus de sélection le plus fouillé »

Autour du directeur général intérimaire de la fédé Steve Lancaster siégeaient dans cette commission l’ancien capitaine champion du monde (1987) et président de la NZR David Kirk, les talonneurs centurions Keven Mealamu et Dane Coles, ainsi que le spécialiste de la haute performance Don Tricker.

Selon le New Zealand Herald, Lancaster et Coles avaient même passé du temps sur le terrain ces dernières semaines, au cœur des environnements de travail de Jamie Joseph et Dave Rennie, pour observer leurs méthodes au plus près de leurs équipes. Plusieurs entraîneurs ont également été sollicités pour apporter leurs regards.

« Nous voulions vraiment comprendre et entendre les personnes qui avaient été entraînées par les candidats, et qui comprenaient également l’environnement qu’ils avaient créé et la manière dont ils avaient mis en place des équipes pour assurer leur succès à long terme », a confirmé David Kirk, le président de la NZR.

Lui-même et le board ont mené ce qu’ils ont décrit comme « le processus de sélection le plus fouillé » jamais mis en place pour un sélectionneur des All Blacks, avec entretiens, présentation de projets de jeu et réflexion sur l’horizon 2027.

« Au nom du Conseil, je tiens à féliciter Dave pour sa nomination au poste d’entraîneur en chef des All Blacks », a déclaré Kirk. « C’est un coach de classe mondiale, qui a montré à maintes reprises sa capacité à construire des environnements performants et à gagner. Dave comprend parfaitement ce que signifie diriger les All Blacks et proposer un style de jeu qui reflète notre identité en tant que Néo-Zélandais. Il a une perception fine du rôle que joue l’équipe nationale dans la construction de notre identité et dans le lien qu’elle tisse entre nos communautés. »

Le staff est dans l’attente depuis 48 jours

Scott Robertson a été écarté du poste de sélectionneur le 15 janvier, mais ses adjoints n’ont pas été remerciés dans la foulée. L’entraîneur des avants Jason Ryan, le responsable de l’attaque Scott Hansen et le technicien de la défense Tamati Ellison restent en suspens, leur avenir dépendant directement du choix de Dave Rennie.

Ce groupe vit depuis près de 50 jours sans certitude sur sa place dans le prochain cycle des All Blacks. Si Jamie Joseph se montrait enclin à conserver une partie du staff actuel, Dave Rennie n’avait pas caché sa réserve quant à conserver les assistants hérités du régime précédent. La composition du nouveau staff sera annoncée ultérieurement.

Rennie plébiscité par le public

Le nom de Jamie Joseph s’est vite imposé dans le débat comme la référence naturelle dès l’ouverture du poste, porté par son parcours avec le Japon (2016-2023) et son retour dans le giron néo-zélandais (Highlanders et All Blacks XV). Pour autant, les sondages et consultations organisés par différents médias et plateformes montraient une bascule progressive vers Dave Rennie, qui s’imposait de plus en plus comme le favori des supporters pour succéder à Robertson.

Même à l’étranger, le débat a passionné. Le sélectionneur des Springboks, Rassie Erasmus, a récemment livré son regard sur celui qui lui fera désormais face. « En tant que Sud-Africain qui a coaché contre lui, je pense qu’il peut réussir au niveau Test, mais d’après ce que j’ai compris, il n’avait aucune pitié pour les gars (ses joueurs). Pas dans un mauvais sens, mais poussé par l’envie de les préparer pour le samedi. Je crois qu’ils appelaient ça le “Rennie’s Time”, quand ils avaient de la confrontation physique le jeudi avant les matchs. Peux-tu faire ça avec une sélection nationale ? Je pense que oui », a-t-il évoqué cette semaine.

Un calendrier 2026 complet

Dave Rennie va immédiatement hériter d’un chantier colossal. La première édition du Nations Championship s’ouvrira en juillet à Christchurch, face à la France, avant la réception de l’Italie et de l’Irlande pour compléter la série de tests à domicile. Cette saison s’annonce complète avec une tournée historique en Afrique du Sud estampillée « Rugby’s Greatest Rivalry ».

Sur le sol sud-africain, les Néo-Zélandais affronteront à la fois les franchises de l’URC lors de rencontres de milieu de semaine et les Springboks à quatre reprises en test-matchs. Au total, le programme prévoit 16 rencontres pour les All Blacks jusqu’à fin novembre. Une période cruciale qui devra permettre d’imposer une ligne claire jusqu’à la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.

B
Blackmania 5 days ago

Rennie was clearly ahead of Joseph, in reality. He had more experience, especially internationally, and probably a clearer, more New Zealand–style vision of the game — closer to what needs to be done — than Joseph’s tough and, it seems, rather conservative approach. And I think there were real doubts about Joseph and his approach to the game without Tony Brown.


The All Blacks need to return to playing a New Zealand style of rugby. They have to stop playing a poor version copied from European standards, which is not the New Zealand way. I’m fairly confident with Rennie, even though the upcoming schedule is going to be very tough.

Comments on RugbyPass

S
SB 10 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

I’ve seen him getting pinged so much at scrum time with Racing this season. Although in fairness, he is also playing a lot.

127 Go to comments
K
Karlos G 10 minutes ago
David Havili on All Blacks reset: ‘You're trying to get noticed'

I like Rennies comments bout players earning the right, the proof will be in the pudding come selection time, but l wonder if the sponsorship that features players(some out of form) and being part of the leadership group will influence things🤔

Sometimes l think they should do away with a leadership group and have just a captain and vice captain that way they don't feel so compelled to play players that might not be at their best!



...

2 Go to comments
J
JD Kiwi 11 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield



Can this French team win a RWC?

Interesting fact courtesy of Keo and Zels… France have won just 9% or 4/45 away games against Australia, NZ and SA in the pro era (Cape Town 01, Joberg 06, Dunedin 09, Melbourne 21.) It's over 40% at home.



...

127 Go to comments
S
SB 11 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

It’s because La Rochelle have about 20 players out 😂

127 Go to comments
S
SB 13 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

FPRO should’ve definitely done something about it.

127 Go to comments
S
SB 14 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Yes, it’s always easy to say after the fact but I think Galthié will make this takeaway from the match. Unfortunately Flament couldn’t start because he had a niggle at the beginning of the week but I fully expect him to be back in the number 4 jersey against England.

127 Go to comments
J
John 15 minutes ago
Aussie Super Rugby takes: Force struggle in Dunedin, big blow for Waratahs

Cheers for the comment Rabble. I agree re officiating of McReight but I feel like this is now a pattern, he is being taken out of the game a lot. Slipper was a heat-seeking missile on Saturday night, whenever McReight was near the breakdown Slips thumped him.

2 Go to comments
S
SB 16 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

That try shouldn’t have stood by the way, it was clearly touched by White forward and should’ve been called back for a French scrum. You could see with the way the ball was spinning towards Steyn, I’m surprised the TMO didn’t spot this.

127 Go to comments
f
frandinand 17 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Bothwicks downward trajectory has been the fastest. From touting his team as joint favourites to being in contention for the wooden spoon.

That is almost falling of the precipice.



...

127 Go to comments
S
SB 18 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

To start ahead of the captain? That would be crazy. Although I must say Serin has been in top form and I’m so happy to see him back in the national team. It would be nice to see him get some more minutes.

127 Go to comments
S
SB 21 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Although they were somewhat fortunate to beat Wales, Stockdale’s pass was very clearly forward on the final try.

127 Go to comments
f
frandinand 21 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

It has to be a real blot on the TMOs record. Missing that blatant a foul in a vital test. He's lucky it didn't have a bearing on the result though it may effect final placings.

127 Go to comments
S
SB 22 minutes ago
What Du'Plessis Kirifi made of Dave Rennie's 'no loyalties' comment

Curious to see if he’s picked at all.

1 Go to comments
f
frandinand 24 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Sorry JD. Dunedin is a beautiful city but not a patch on Edinburgh. Have you not been there.

127 Go to comments
R
Rugby3 32 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

It’s nice to see Wales looking a bit more like a Welsh team again, with some passion.

127 Go to comments
W
WJ 36 minutes ago
Wallabies winger leads as three Australians top POTY charts

Interesting that the points were NSW 13 HUR 17 but the game was NSW 19 HUR 59.

1 Go to comments
f
frandinand 36 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Many thanks for this great answer. It will be fascinating for me to compare it with Nics when it is published.

There is an old saying in golf that every shot is a joy to someone and I know it won't be making you happy but England's form this 6N is a joy to this Scot. Never in my wildest dreams did I think we would be joint leaders after four rounds.



...

127 Go to comments
B
BH 44 minutes ago
The challenge that awaits new All Blacks coach Dave Rennie

Rennie did beat the mighty Springboks 3 out of 4 games though. And he had a lot of close losses. It’s not like the Wallabies were thrashed or dominated like they were with Eddie Jones’ 2023 World Cup run.

33 Go to comments
B
BH 45 minutes ago
The challenge that awaits new All Blacks coach Dave Rennie

Razor kept touching his hair because he has a comb over that is covering up his receding hairline.

I didn’t like Razor’s word salads either. And he made a really bad mistake by telling Gregor Paul that his assistants did most of the coaching, and then when Gregor wrote about it, Razor bailed him up in the hotel hallway afterwards about it.



...

33 Go to comments
P
PMcD 46 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

I think it’s 4 things all merging together;

1) Wigglesworth taking over defence. They played the Sarries/Sale defence system in the Autumn and we haven’t had the same line speed and togetherness this 6N’s (starting Pepper/Underhill who don’t play in this system at Bath).



...

127 Go to comments
