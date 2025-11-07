Les 3 détails importants du nouveau maillot Adidas des Bleus

À quelques jours du match entre la France et l’Afrique du Sud, la Fédération Française de Rugby (FFR) et l’équipementier Adidas (partenaire jusqu’en 2028) ont présenté le nouveau maillot des Bleus. Trois détails importants se sont glissés dans cette nouvelle collection…

ADVERTISEMENT

Trois maillots, trois couleurs

Trois maillots ont été élaborés pour trois occasions différentes : domicile, extérieur et échauffement. Et à chaque occasion est attribuée une couleur différente. Ainsi, le maillot domicile, qui sera porté au Stade de France face aux Springboks samedi 8 novembre, est de couleur « Bleu semi-lucide », censé rendre hommage aux maillots historiques. Le bleu est un peu plus éclairci que ceux des saisons précédentes, comme un signe de modernité (avec un short blanc et des chaussettes rouges).

Le maillot extérieur est de couleur blanche, assez traditionnelle, présentant une esthétique sobre et élégante (avec un short bleu et des chaussettes rouges). Le troisième maillot est celui dit « entraînement », « échauffement » ou « pré match ». Il tranche radicalement avec les deux autres par sa couleur rouge ; couleur dite « Collegiate Red ». Il est habillé de motifs graphiques « inspirés du rouge du drapeau français et de la plume de coqs, donnant une impression de vitesse et de puissance du jeu français ».

Le logo du principal sponsor Altrad (7 millions d’euros par an) trône à une place stratégique, au centre de chaque maillot.

Un col façon MOF

L’autre nouveauté, c’est ce col en V si frenchy qui se distingue des maillots des années précédentes. Il s’agit d’un col plat, relativement court, avec les bandes bleu-blanc-rouge (auparavant les trois bandes colorées étaient sur les épaules) de type Henley. Il est directement inspiré du col des Meilleurs Ouvriers de France (MOF), se voulant un clin d’œil à la fois à l’esthétisme, mais aussi à l’excellence et l’exigence de l’artisanat français.

Autre symbole du savoir-faire français, le coq sur la poitrine dont la posture fière le rend vivant, animé… redoutable.

Une technologie « climacool »

Enfin, troisième détail important, la technologie employée pour la conception de ces maillots. « Sa matière en maille double allie douceur, durabilité et respirabilité, tandis que la technologie Climacool évacue efficacement la transpiration pour garder au frais, au sec et concentré lors des moments les plus intenses », indique le communiqué de presse.

Les trois maillots ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés, illustrant l’engagement d’Adidas à limiter l’empreinte environnementale du textile sportif.