L'Écosse en huitième, Les Springboks en demies ? Les scenarios possibles de l'après phase de poules pour la France

Disons-le, le XV de France ne pouvait pas hériter d’un tirage au sort beaucoup plus clément pour sa poule de Coupe du monde. Depuis ce mercredi, il sait qu’elle sera dans le groupe E et qu’il affrontera le Japon, les États-Unis et les Samoa, ce qui lui laisse entrevoir avec beaucoup de confiance l’obtention de la première place de son groupe à l’issue de cette première phase.

ADVERTISEMENT

Et ensuite ? On le sait, le format de la Coupe du monde a changé pour cette édition 2027. L’ajout de quatre nations supplémentaires a bouleversé la formule, qui intègre désormais six poules de quatre et un tour à élimination direct de plus. Il y aura en effet pour la première fois des huitièmes de finale dans lesquels seront qualifiés les premiers et deuxièmes de chaque poule, ainsi que les deux meilleurs troisièmes de cette première phase.

Afrique du Sud – Nouvelle-Zélande en quart ?

Le règlement prévoit que le premier de la poule E, celle des Bleus, croise le deuxième de la poule D en huitième, composée de l’Irlande, de l’Écosse, de l’Uruguay et du Portugal. Si on ne peut pas encore présager de l’état de forme de chacun deux ans, on peut néanmoins dégager l’Irlande comme favori et l’Écosse légèrement derrière. Cela pourrait donc donner un huitième très compliqué contre l’Écosse pour les Bleus (et encore plus compliqué si l’Irlande venait à être deuxième !). Le deuxième de la poule E rencontrerait lui le deuxième de la poule A, qui sera sauf énorme surprise l’Australie ou la Nouvelle-Zélande.

De fait, terminer premiers de leur groupe pour les Bleus signifierait aussi de se retrouver dans la partie de tableau du champion du monde sud-africain pour les demi-finales. Des Springboks qui pourraient croiser dès les quarts de finale les All Blacks, pour un remake de la finale de 2023.

VIDEO