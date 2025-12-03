Le tirage au sort complet des poules de la Coupe du monde 2027 en Australie

On y est ! Un peu moins de deux ans avec le coup d’envoi du premier match de l’événement roi du rugby international, le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2027 a été effectué ce mercredi 3 décembre à Sydney, en la présence exceptionnelle de la légende neo-zélandaise Dan Carter (vainqueur en 2011 et 2015) accompagné du chairman de World Rugby Brett Robinson, du pilier australien le plus capé James Slipper et de la septiste Alicia Lucas.

C’est le Zimbabwe qui a été tiré le premier des mains de Dan Carter, suivi des autres équipes du chapeau 4. Cette phase de poules nous offrira notamment un grand rendez-vous dans le groupe A avec une confrontation entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie, deux anciens lauréats de la compétition.

Le calendrier sera quant à lui dévoilé le 6 février 2026.

Poule A : Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Hong-Kong

Poule B : Afrique du Sud, Italie, Géorgie, Roumanie

Poule C : Argentine, Fidji, Espagne, Canada

Poule D : Irlande, Écosse, Uruguay, Portugal

Poule E : France, Japon, États-Unis, Samoa

Poule F : Angleterre, pays de Galles, Tonga, Zimbabwe