Le Stade Rochelais s'enfonce encore plus avant la trêve

En s’inclinant 22-17 face au Stade Français, le Stade Rochelais n’a pas eu le rebond espéré par le coach Ronan O’Gara face à celui qui était alors lanterne rouge du Top 14. Malgré le bonus défensif, les Maritimes n’ont ramené de Jean-Bouin que des doutes pour la suite.

Car cette défaite est la sixième de rang – la quatrième en Top 14 – ce qui n’était plus arrivé depuis mars 2019. Ce n’était pas faute d’être présent dans le camp des Parisiens (60% d’occupation) et de conserver le ballon (52% de possession).

Mais avec un carton rouge pour Skelton (19e) après un jaune pour Bourgarit (12e), 14 pénalités concédées (contre 17 pour le Stade Français), 8 ballons perdus en touche (62% de réussite), 12 turnovers et 21 plaquages manqués (84% des plaquages réussis), les Rochelais ont accumulé trop d’erreurs pour espérer mieux.

Ils n’ont pas non plus été réalistes avec 14 entrées dans les 22 adverses pour 1,2 points marqués contre 9 entrées dans les 22 pour 2,1 points marqués en moyenne pour les Parisiens.

« Match d’une pauvreté édifiante », note Sud-Ouest, les Rochelais n’ont réellement lancé leur jeu qu’au début de la seconde période, après le carton jaune de Juan John Van Der Mescht et alors qu’ils étaient toujours menés 22-3 à la 68e. Seulement 12 minutes pour inverser la tendance ? Impossible malgré une grosse fin de match.

« On est assez fort 20 minutes, et trop faible pendant plus de 60 minutes. Et ce n’est pas possible, surtout à l’extérieur. La justesse, la discipline, la précision, c’est lié à un manque de confiance. On donne des solutions trop facilement », observait Ronan O’Gara.

L’exaspération

L’exaspération s’est matérialisée autour de la 19e lorsque le capitaine Will Skelton a écopé d’un carton rouge. Alors que l’arbitre appelait la vidéo pour un contact avec Romain Briatte, le troisième ligne parisien restait au sol, poussant les officiels à sanctionner lourdement le capitaine maritime. Furieux de cette décision, le président du Stade Rochelais Vincent Merling quittait la tribune présidentielle pour rejoindre le banc de touche.

« Il faut trouver un équilibre, entre agression, intelligence et acte de nettoyage. Dans le rugby, vous avez le droit de nettoyer un ruck. Malheureusement aujourd’hui, on est au Parc des Princes et on a vu Neymar… C’est une journée noire pour le rugby. Donner un rouge pour ça ? Je n’essaie pas de protéger Will parce que ce n’est pas bien. Mais un rugbyman de faire ça… C’est assez intéressant ce geste… », commentait Ronan O’Gara en conférence de presse, mettant en doute la sincérité du Parisien.

Des supporters confiants malgré tout

Du côté des supporters, le bilan est mitigé et chacun espère que la trêve de deux semaines sera bénéfique pour tous. A l’issue de la rencontre, beaucoup pointaient le manque d’engagement des joueurs : « Fin de match plutôt positive et très, très bonne entré de andji + West malheureusement la non volonté de certains fusille le mentalité de tout une équipe. Le problème de la rochelle est bien plus profond que quelques joueurs. Une bonne fin de match soulignable mais pas suffisante. »

« Encore un beau bonus défensif obtenu sans engagement et sans faire de passe ! Qu’est-ce qu’on attend pour mettre du sang neuf dans le staff pour remuer les joueurs qui s’en foutent », pointe un supporter.

« On retiendra le bonus arraché en fin de match. Car pour le reste le néant total, l’envie aux oubliettes. Une touche …. Bref le match contre Castres(le 22 mars, ndlr) va devenir primordial pour notre survie en top14 Mais la tombe s’agrandit de jour en jour ! », ajoute un autre.

« @staderochelais comme tu nous a habitué à beaucoup mieux ces derniers matchs ont moins de saveur que ceux où on jouait pour sauver notre peau il y a 10 ans. Allez… c’est un un mauvais passage. 3 semaines pour se remettre la tête a l’endroit. Et confiance en @RonanOGara10 ! », positive un troisième.

« Le stade vit une mauvaise période, sachons être là pour les soutenir, comme ils ont su être là pour nous faire vivre des moments extraordinaires. »

