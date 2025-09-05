Le Rugby Championship confirmé jusqu’en 2030

Gabriel Travaglini a levé les doutes. Le président de la fédération argentine de rugby l’a confirmé à RugbyPass : les fédérations membres de la SANZAAR (South Africa New Zealand Australia and Argentina Rugby, le consortium qui gère les droits du Super Rugby et du Rugby Championship) ont convenu que le Rugby Championship continuerait après la fin du contrat actuellement en cours.

ADVERTISEMENT

De passage en Australie pour une série de réunions avec l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, l’ancien troisième ligne international argentin a livré un calendrier clair. Il n’y aura certes pas d’édition du Rugby Championship en 2026, mais trois éditions complètes dès 2027. « Tel que les choses se présentent, nous ne jouerons pas contre les All Blacks l’année prochaine puisqu’ils ont programmé une tournée en Afrique du Sud, mais nous aurons un Rugby Championship complet en 2027, 2028 et 2029 », a-t-il précisé à RugbyPass.

Travaglini, 23 sélections entre 1978 et 1987, a rappelé le principe des cycles : « La SANZAAR fonctionne par cycles de cinq ans et il est prévu que 2030 ressemble à 2026. »

D’ici là, l’Argentine accueillera deux fois l’Australie et recevra aussi l’Afrique du Sud pour un test, à caler avant ou après la série des All Blacks. Cette année, la sélection fermera son Rugby Championship à Twickenham contre les Springboks.

Jongler avec la Nations Cup et la Coupe du Monde de Rugby 2027

La grande nouveauté interviendra en 2026 avec la création de la Nations Cup par World Rugby. Le premier niveau réunira les équipes du Tournoi des Six Nations, celles du Rugby Championship, ainsi que le Japon et les Fidji. Un deuxième niveau regroupera les autres qualifiés pour la Coupe du Monde de Rugby 2027.

Alors que des doutes entouraient le format du Rugby Championship en 2027, année où l’Australie accueillera la Coupe du monde, Travaglini a confirmé : « Étant donné que la Coupe du monde sera déplacée en octobre et novembre, nous aurons le temps de jouer un tournoi complet en six journées. »

Le président de la fédé argentine se veut confiant malgré les tensions économiques qui fragilisent le rugby mondial et les discussions récurrentes entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud sur des horizons financiers hors-SANZAAR. « Ces réunions vont poser les bases du prochain cycle », a-t-il souligné.