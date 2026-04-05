Le pilier droit Zaccharie Affane restera engagé avec l’UBB... mais à Brive

Le pilier droit Zaccharie Affane (1,92 m, 127 kg) restera engagé avec l’UBB… mais à Brive. C’est le paradoxe qu’a tenté d’expliquer le manager de l’Union Bordeaux-Bègles Yannick Bru après que le champion du monde U20 avec l’équipe de France en 2023 ait signé deux années de plus à Brive.
« On a décidé, parce qu’il est heureux là-bas et qu’il il gagne du temps de jeu et qu’il progresse, qu’il va prolonger son prêt à Brive », a confirmé Yannick Bru au podcast UBBistes. Le club, actuellement 4e du Top 14, anticipe donc les éventuelles sélections de Carlü Sadie avec les Springboks, ainsi que d’une éventuelle absence de Ben Tameifuna qui pourrait repartir avec les Tonga pour la Pacific Nations Cup et Sipili Falatea avec le XV de France pendant les fenêtres internationales.
Anticiper les convocations des internationaux
« Zaccharie Affane va revenir à Bordeaux juillet, août, septembre, octobre, novembre, et ne repartira en prêt à Brive qu’à partir du 1er décembre », a précisé le manager de Bordeaux-Bègles. Ainsi, Affane va donc faire sa pré-saison avec l’UBB avant de filer à Brive pour le reste de la saison de Pro D2.
« Il est bien chez nous et il revient, il revient faire la pré-saison et il sera jusqu’au 1er décembre chez nous. Et on est très contents aussi pour Carlü Sadie qui est pré-convoqué avec les Springboks. Ça veut dire que ses très bonnes performances avec l’UBB sont notées du côté de l’hémisphère sud. »
Formé au judo et à la boxe avant de faire du rugby
Né en 2004 à Chambéry, le pilier droit formé à Montmélian puis Grenoble avant de rejoindre le centre de formation de l’UBB en 2022, compte déjà cinq feuilles de match en Top 14 avec Bordeaux, puis 12 en Pro D2 avec Brive depuis le début de la saison, dont presque la moitié comme titulaire.
Jeune, Affane a d’abord pratiqué le judo et la boxe avant de se fixer sur le rugby, ce qui explique en partie son profil très explosif et sa capacité à gagner des duels balle en main pour un pilier. Il a remporté le Tournoi des Six Nations U20 puis la Coupe du monde U20 avec la France, avant de fêter un titre de champion de France Espoirs avec l’UBB, le tout avant ses 20 ans.
