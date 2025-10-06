Édition du Nord
TOP 14

Le palmarès complet de la Nuit du Rugby 2025

Nuit du Rugby 2025

Le troisième ligne anglais du Stade Toulousain, Jack Willis, a été élu lundi 6 octobre meilleur joueur de la saison 2024-2025 de Top 14, lors de la Nuit du Rugby. L’Anglais a devancé son coéquipier Thomas Ramos et le Bayonnais Sireli Maqala. Non sélectionnable avec le XV de la Rose puisqu’il évolue à l’étranger, Willis s’impose comme un cadre incontournable du vestiaire toulousain, notamment en l’absence des internationaux.

ADVERTISEMENT

« Ce n’est jamais facile » de renoncer à la sélection anglaise, a-t-il confié après la cérémonie, « mais j’ai pris une décision en connaissance de cause. Je suis heureux ici. »

Capitaine du Stade Toulousain lors des périodes internationales, il évoquait déjà en février, pendant le Tournoi des Six Nations, « un immense honneur ». « J’ai fait de mon mieux pour montrer l’exemple, et j’ai adoré ça. Il y a ici beaucoup de grands leaders, il faut simplement trouver sa place. »

Arrivé à Toulouse il y a trois ans, après la faillite des Wasps, Willis se souvient : « Ce n’était pas facile au début. On m’a offert l’opportunité de venir pour six mois et je suis très reconnaissant envers le club. » Avant de conclure, sourire aux lèvres : « J’apprécie le soleil, et je peux faire beaucoup plus de barbecues qu’en Angleterre. »

Le palmarès complet de la Nuit du rugby 2025

Le troisième ligne anglais du Stade toulousain Jack Willis a été élu lundi meilleur joueur de la saison 2024-2025 du Top 14. Il succède à Antoine Dupont, vainqueur les deux années précédentes et au troisième ligne anglais Zach Mercer en 2022. Ce sont les joueurs du Top 14 qui votent pour désigner les vainqueurs des différents prix pour les joueurs.

  • Meilleur joueur de Pro D2 : Jérôme Bosviel (Montauban)

L’ouvreur de Montauban Jérome Bosviel a été élu meilleur joueur de Pro D2 pour sa régularité et sa précision sans faille : 236 points inscrits (8,7 points en moyenne par match) dont 10 drops pour 1 552 minutes jouées.

  • Révélation de l’année : Gaël Dréan (Toulon)

L’ailier Gaël Dréan a été élu révélation de l’année. À 35 ans, le maître des chandelles et des drops puissants brille en Top 14. Passé par Rennes entre 2020 et 2022, le Toulonnais s’est véritablement révélé au grand public l’an dernier en inscrivant 12 essais. Des performances qui lui ont ouvert les portes du XV de France en début d’année, lors de la préparation du Tournoi des Six Nations.

Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey a remporté le prix du meilleur international de la saison, devançant Thomas Ramos, ainsi que son coéquipier Maxime Lucu. LBB a notamment réalisé un Grand chelem des essais, marquant lors des cinq matchs du Tournoi des Six Nations remporté par le XV de France, et inscrivant au total huit essais, performance inédite depuis 100 ans. Antoine Dupont avait remporté ce titre les quatre années précédentes.

  • Le plus bel essai de l’année : Louis Bielle-Biarrey

L’essai inscrit par Louis Bielle-Biarrey avec l’Union Bordeaux-Bègles face à la Section Paloise, lors de la 21e journée de Top 14, a été élu plus bel essai de la saison par près de 20 000 votants. Déjà sacré meilleur international un peu plus tôt dans la soirée, l’ailier de l’équipe de France décroche un deuxième trophée grâce à cette action incroyable conclue à toute vitesse par la fusée bordelaise.

  • Les meilleurs du rugby à 7

La très prometteuse Hawa Tounkara (AC Bobigny 93) s’est imposée comme meilleure joueuse du circuit In Extenso Supersevens après avoir également brillé avec l’équipe de France de rugby à 7, tandis que Alexis Levron (SA XV Charente & Baabaas Sevens) a été reconnu meilleur joueur Supersevens.

La deuxième ligne du Stade Bordelais, triple champion de France également, Madoussou Fall Raclot a été élue meilleure joueuse du championnat, devant la Toulousaine Charlotte Escudero.

  • Meilleure joueuse internationale française : Tenai Feleu (Grenoble)

La troisième ligne Teani Feleu est la meilleure joueuse internationale pour les joueuses d’Elite 1, qui reprend samedi 11 octobre. Elle devance Manon Bigot, qui a pris sa retraite sportive après la petite finale du Mondial perdue contre la Nouvelle-Zélande, et sa grande soeur et capitaine du XV de France Manae Feleu.

  • Arbitre de l’année : Pierre Brousset

Pierre Brousset, arbitre entre autres de la dernière finale du Top 14 entre Toulouse et Bordeaux, a remporté le prix du meilleur arbitre de la saison pour la première fois de sa carrière, en reconnaissance d’une saison complète, aussi bien sur le plan national qu’international.

  • Meilleur staff du Top 14 : Toulouse

Le Stade Toulousain a reçu le trophée du meilleur staff d’entraîneurs du Top 14. Champion de France, records de points et d’essais inscrits : l’équipe emmenée par Ugo Mola et composée de Jean Bouilhou, Clément Poitrenaud et Laurent Thuéry a mené son équipe vers une saison historique : 1er, 18 victoires, 1 nul et 7 défaites.

  • Meilleur staff de Pro D2 : Montauban

L’US Montauban a vécu une fin de saison spectaculaire, passant de la 6e place de Pro D2 à la montée en Top 14 en l’espace de quelques semaines ! C’est donc logiquement que les hommes du manager Sébastien Tillous-Borde (Johan Snyman, Andries Hough et Antoine Lanne-Petit) ont reçu le prix du meilleur staff d’entraîneurs de Pro D2.

  • Trophée de l’engagement sociétal : Toulouse

Le Stade Toulousain a reçu le trophée de l’engagement sociétal pour son programme sport et cancer qui accueille chaque année près de 220 patients.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

