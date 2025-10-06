Le troisième ligne anglais du Stade Toulousain, Jack Willis, a été élu lundi 6 octobre meilleur joueur de la saison 2024-2025 de Top 14, lors de la Nuit du Rugby. L’Anglais a devancé son coéquipier Thomas Ramos et le Bayonnais Sireli Maqala. Non sélectionnable avec le XV de la Rose puisqu’il évolue à l’étranger, Willis s’impose comme un cadre incontournable du vestiaire toulousain, notamment en l’absence des internationaux.

« Ce n’est jamais facile » de renoncer à la sélection anglaise, a-t-il confié après la cérémonie, « mais j’ai pris une décision en connaissance de cause. Je suis heureux ici. »

Capitaine du Stade Toulousain lors des périodes internationales, il évoquait déjà en février, pendant le Tournoi des Six Nations, « un immense honneur ». « J’ai fait de mon mieux pour montrer l’exemple, et j’ai adoré ça. Il y a ici beaucoup de grands leaders, il faut simplement trouver sa place. »

Arrivé à Toulouse il y a trois ans, après la faillite des Wasps, Willis se souvient : « Ce n’était pas facile au début. On m’a offert l’opportunité de venir pour six mois et je suis très reconnaissant envers le club. » Avant de conclure, sourire aux lèvres : « J’apprécie le soleil, et je peux faire beaucoup plus de barbecues qu’en Angleterre. »

Le palmarès complet de la Nuit du rugby 2025

Meilleur joueur du Top 14 : Jack Willis (Toulouse)

Meilleur joueur de Pro D2 : Jérôme Bosviel (Montauban)

L’ouvreur de Montauban Jérome Bosviel a été élu meilleur joueur de Pro D2 pour sa régularité et sa précision sans faille : 236 points inscrits (8,7 points en moyenne par match) dont 10 drops pour 1 552 minutes jouées.

Révélation de l’année : Gaël Dréan (Toulon)

L’ailier Gaël Dréan a été élu révélation de l’année. À 35 ans, le maître des chandelles et des drops puissants brille en Top 14. Passé par Rennes entre 2020 et 2022, le Toulonnais s’est véritablement révélé au grand public l’an dernier en inscrivant 12 essais. Des performances qui lui ont ouvert les portes du XV de France en début d’année, lors de la préparation du Tournoi des Six Nations.

Meilleur joueur international français : Louis Bielle-Biarrey (Union Bordeaux-Bègles)

Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey a remporté le prix du meilleur international de la saison, devançant Thomas Ramos, ainsi que son coéquipier Maxime Lucu. LBB a notamment réalisé un Grand chelem des essais, marquant lors des cinq matchs du Tournoi des Six Nations remporté par le XV de France, et inscrivant au total huit essais, performance inédite depuis 100 ans. Antoine Dupont avait remporté ce titre les quatre années précédentes.

La réaction de Louis Bielle-Biarrey et la petite pique pleine d’humour à Thomas Ramos 👀 L’ailier de l’UBB est élu meilleur joueur international ✨#NuitDuRugby pic.twitter.com/WIdBzOk53v — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 6, 2025

Le plus bel essai de l’année : Louis Bielle-Biarrey

L’essai inscrit par Louis Bielle-Biarrey avec l’Union Bordeaux-Bègles face à la Section Paloise, lors de la 21e journée de Top 14, a été élu plus bel essai de la saison par près de 20 000 votants. Déjà sacré meilleur international un peu plus tôt dans la soirée, l’ailier de l’équipe de France décroche un deuxième trophée grâce à cette action incroyable conclue à toute vitesse par la fusée bordelaise.

Plus Bel Essai de la saison ✨

Ce trophée, c’est vous qui l’avez décerné grâce à vos 20.000 votes… et c’est Louis Bielle-Biarrey qui l’emporte avec cet essai collectif conclut tout en vitesse par la fusée Bordelaise contre la Section Paloise lors de la 21e journée 🚀 En… pic.twitter.com/lAxAfUrfl7 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 6, 2025

Les meilleurs du rugby à 7

La très prometteuse Hawa Tounkara (AC Bobigny 93) s’est imposée comme meilleure joueuse du circuit In Extenso Supersevens après avoir également brillé avec l’équipe de France de rugby à 7, tandis que Alexis Levron (SA XV Charente & Baabaas Sevens) a été reconnu meilleur joueur Supersevens.

Meilleure joueuse d’Elite 1 : Madoussou Fall Raclot (Bordeaux)

La deuxième ligne du Stade Bordelais, triple champion de France également, Madoussou Fall Raclot a été élue meilleure joueuse du championnat, devant la Toulousaine Charlotte Escudero.

Meilleure joueuse internationale française : Tenai Feleu (Grenoble)

La troisième ligne Teani Feleu est la meilleure joueuse internationale pour les joueuses d’Elite 1, qui reprend samedi 11 octobre. Elle devance Manon Bigot, qui a pris sa retraite sportive après la petite finale du Mondial perdue contre la Nouvelle-Zélande, et sa grande soeur et capitaine du XV de France Manae Feleu.

ET LA MEILLEURE JOUEUSE INTERNATIONALE EST TEANI FELEU 💫#NuitDuRugby pic.twitter.com/kYyjW7utx8 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 6, 2025

Arbitre de l’année : Pierre Brousset

Pierre Brousset, arbitre entre autres de la dernière finale du Top 14 entre Toulouse et Bordeaux, a remporté le prix du meilleur arbitre de la saison pour la première fois de sa carrière, en reconnaissance d’une saison complète, aussi bien sur le plan national qu’international.

Meilleur staff du Top 14 : Toulouse

Le Stade Toulousain a reçu le trophée du meilleur staff d’entraîneurs du Top 14. Champion de France, records de points et d’essais inscrits : l’équipe emmenée par Ugo Mola et composée de Jean Bouilhou, Clément Poitrenaud et Laurent Thuéry a mené son équipe vers une saison historique : 1er, 18 victoires, 1 nul et 7 défaites.

LE MEILLEUR STAFF DU TOP14 EST LE STAFF DU STADE TOULOUSAIN ⭐️ Ugo Mola et ses hommes remportent le trophée après un 3ème Bouclier de Brennus consécutif 🏆#NuitDuRugby pic.twitter.com/pFvizF0OBf — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 6, 2025

Meilleur staff de Pro D2 : Montauban

L’US Montauban a vécu une fin de saison spectaculaire, passant de la 6e place de Pro D2 à la montée en Top 14 en l’espace de quelques semaines ! C’est donc logiquement que les hommes du manager Sébastien Tillous-Borde (Johan Snyman, Andries Hough et Antoine Lanne-Petit) ont reçu le prix du meilleur staff d’entraîneurs de Pro D2.

Le meilleur staff de PRO D2 est le staff de l’US Montalbanaise ⚡️ Promu en TOP14 après avoir terminé 6ème, c’est l’USM qui remporte ce trophée 🏆#NuitDuRugby pic.twitter.com/gVBuRNOAyH — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 6, 2025

Trophée de l’engagement sociétal : Toulouse

Le Stade Toulousain a reçu le trophée de l’engagement sociétal pour son programme sport et cancer qui accueille chaque année près de 220 patients.